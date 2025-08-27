Σ. Βολουδάκη: Βαρύτερες ποινές για παράνομη είσοδο - Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό

Στο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό, που μπαίνει σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, αναφέρθηκε η Σέβη Βολουδάκη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ως προς την κριτική που δέχεται το νέο νομοσχέδιο από ΜΚΟ, η κ. Βολουδάκη, δήλωσε πως: «Δεν είπαμε εμείς ότι είναι όλοι το ίδιο, προφανώς δεν είναι όλοι το ίδιο και δεν τσουβαλιάζουμε καθόλου. Δεν ομαδοποιούμε κακές συμπεριφορές, αυτό που λέμε όμως είναι ότι πρέπει να μπει μία τάξη.»

«Υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις που επιτελούν σωστά το σκοπό τους και κάνουν αυτά τα οποία προβλέπεται να κάνουν από το καταστατικό τους κτλ. Υπάρχουν άλλες όμως οι οποίες θα πρέπει να ελεγχθούν, Αυτό λέμε. Υπάρχει ένα μητρώο Μη Κυβερνητικών οργανώσεων, το οποίο συνεργάζεται με το Υπουργείο. Κάποιες από αυτές έχουμε παρατηρήσει ενέργειες ή συμπεριφορές που χρήζουν διερεύνησης αυτών», πρόσθεσε.

Ενώ τόνισε ότι «δεν λέει ο κ. Πλεύρης να συμφωνούν με την κυβερνητική πολιτική. Αυτό το οποίο είπε ο υπουργός είναι ότι ασκείται από το υπουργείο Μεταναστευτικής συγκεκριμένη μεταναστευτική πολιτική. Υπάρχουν κυβερνητικές οργανώσεις λοιπόν που συνεργάζονται με το υπουργείο, δηλαδή τους έχουν ανατεθεί ενέργειες για το υπουργείο, εκφράζοντας όμως αντίθετη άποψη.

Δεν είναι υπηρεσία του Υπουργείου, αλλά συνεργάζονται με το Υπουργείο για συγκεκριμένες ενέργειες, δηλαδή σε κάποιες δομές μας, υπάρχουν πράγματα που γίνονται από μη Κυβερνητικές οργανώσεις.

Άλλες λοιπόν λέμε ότι κάνουν τη δουλειά τους σωστά, άλλες θα πρέπει να ελεγχθούν αν κάνουν τη δουλειά τους σωστά.

Για παράδειγμα, είχαμε συγκεκριμένες υποψίες ότι υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες συνεργάζονται με τα κυκλώματα των διακινητών.

Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να ελεγχθεί; Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει νομικά να ελεγχθεί και να πάει στον εισαγγελέα; Αυτό λοιπόν κάναμε και ελέγχονται συγκεκριμένες ενέργειες. Εάν αποδειχθεί ότι γίνεται αυτό.

Όπως είπα, υπάρχει μητρώο. Άρα λοιπόν πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δεν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι 6 χρόνια γινόταν κάτι λάθος και τώρα το ελέγχουμε. Όχι, δεν υπήρχε κάποια συνεχόμενη συμπεριφορά.

Αυτό που λέω εγώ είναι κάποια συμπτώματα τα οποία είδαμε τον τελευταίο καιρό, στις αρχές του καλοκαιριού και ήταν κάτι το οποίο παρατηρήθηκε και από στελέχη του Υπουργείου Ναυτιλίας και έγινε μια κοινή μάλιστα αντιμετώπιση του υπουργείου Ναυτιλίας και του υπουργείου Μετανάστευσης του τι πρέπει να ελεγχθεί από εδώ και πέρα».

«Είναι ένα σκέλος το νομικό που είναι αυτό το οποίο θα διερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη και εκεί ό, τι αποφασιστεί.

Και είναι ένα άλλο σκέλος, αυτό που θα αφορά στη συνεργασία τους με το Υπουργείο Μετανάστευσης, που προφανώς όταν υπάρχουν τέτοιες αποδεδειγμένες ενέργειες, θα πρέπει να πάψει και η συνεργασία», κατέληξε.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Αναφερόμενη στο νομοσχέδιο, η κ. Βολουδάκη είπε πως: «Αυτό το οποίο είναι αυτό το οποίο λένε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Διοικητικό Πρωτοδικείο που έβγαλε την απόφαση χθες, είναι ότι για αυτές τις περιπτώσεις των Σουδανών, δεν θα πρέπει να γίνει επιστροφή. Αυτό λένε, ότι δεν μπορούμε, σύμφωνα με την τροπολογία να τους επιστρέψουμε, γιατί στη συγκεκριμένη χώρα, στο Σουδάν υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση κτλ. Δεν λένε τίποτα όμως για την κράτηση.»

Και συνεχίζει λέγοντας πως «δεν λένε για το καθεστώς της διοικητικής κράτησης, δεν λένε ότι δεν πρέπει να τους κρατήσετε, να τους έχετε κρατούμενους μέχρι να αρχίσει να εξετάζεται.

Εμείς αυτό που κάνουμε με την τροπολογία αυτή την τρίμηνη τροπολογία, η οποία όπως έχουμε πει έχει και συγκεκριμένο χρονικό προσδιορισμό, 3 μήνες αλλά και γεωγραφικό προσδιορισμό, λέμε ότι αναστέλλεται η εξέταση των αιτήσεων ασύλου.

Δηλαδή δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να καταθέσουν αίτηση, να εξετασθεί το άσυλο τους;

Δεν λέμε ότι σε αυτό το τρίμηνο θα τους επιστρέψουμε. Και γι αυτό μάλιστα οι συγκεκριμένες αιτήσεις ήταν μόνο για τους ανθρώπους αυτούς που προέρχονταν από τις χώρες αυτές.

Γιατί το πρόβλημα το μεγάλο, ξέρετε, δεν είναι οι άνθρωποι που έχουν έρθει από το Σουδάν, ούτε από την Σομαλία.

Το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι και αυτό αποτελεί το 70% που μπαίνουν παράνομα στη χώρα μας και είναι από χώρες όπως είναι η Αίγυπτος, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, που δεν έχουν κανένα προσφυγικό προφίλ».

Ουσιαστικά είναι οικονομικοί μετανάστες».

Σχολιάζοντας δημοσίευμα της Ουάσιγκτον Ποστ, ότι το νομοσχέδιο είναι τραμπικής έμπνευσης, ανέφερε ότι: «Δεν είναι τραμπικής ούτε καμία άλλης έμπνευσης.

Αυτό το οποίο κάνουμε και το κάνουμε, Ναι, το παραδέχομαι αυτό είναι ότι εφαρμόζουμε μια πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική.

Όμως εδώ έχουμε να δούμε εάν θα πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας και να προστατεύσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Αυτό ήταν και το γεγονός που μας οδήγησε σε αυτή την τροπολογία. Όταν αρχές Ιουλίου είχαμε να έρχονται στην Κρήτη πάνω από 4.000 άτομα, ήταν σαν να έχουμε, όχι σαν, είχαμε απόβαση. Μετά μειώθηκαν οι ροές στην Κρήτη σε 400 άτομα από αρχές Αυγούστου.

Άρα η τροπολογία απέδωσε. Είχαμε αποτελέσματα. Δεν θα πούμε ότι ήταν μόνο αυτό. Δηλαδή βοήθησε σίγουρα και ο καιρός και βοήθησε σίγουρα και ότι συνεχίστηκε η διπλωματική προσπάθεια τόσο με την Ανατολική όσο και με την Δυτική Λιβύη Δεν έχουμε εγκαταλείψει αυτό το πεδίο.

Όμως από εκεί και πέρα πέρασε το μήνυμα στους διακινητές και στα κυκλώματα ότι εδώ δεν είναι εύκολη τόσο το να πάμε όσο και μετά.

Δηλαδή όταν ξέρουν ότι μετά θα είναι σε ένα καθεστώς κράτησης και δεν θα είναι ελεύθεροι, αυτό επηρέασε τα κυκλώματα των διακινητών και σταμάτησαν να έρχονται.

Και ξαναλέω ότι αυτό είναι μετρήσιμο από 4.000 σε 10 μέρες, από τις αρχές του μήνα 400 λιγότερο από 400, 370».

Έλεγχος της πραγματικής ηλικίας

Αναφερόμενη στο θέμα του προσδιορισμού της ηλικίας των αιτούντων άσυλο, η κ. Βολουδάκη επισήμανε πως: «Αυτό που αλλάζει με την υπουργική απόφαση η οποία βγήκε προχθές, είναι ότι τώρα, εκτός από όλες τις άλλες εξετάσεις που προβλέπονταν μέχρι σήμερα, να γίνονται, δηλαδή ψυχολογικά και κοινωνικά κριτήρια, τώρα γίνεται και εξέταση με ακτινογραφία του χεριού του καρπού του χεριού, το οποίο σύμφωνα με γνωματεύσεις που έχουμε ιατρικές, μπορεί και προσδιορίζει καλύτερα την ηλικία, με ένα δεκάμηνο ίσως εξάμηνο με οκτάμηνο απόκλιση.

Γιατί είχαμε μέχρι τώρα συναντήσει το φαινόμενο να έρχονται άνθρωποι οι οποίοι εμφανώς ήταν μεγαλύτερης ηλικίας.

Δηλαδή έβλεπες άσπρα μαλλιά κτλ.

Να τους ρωτάς πόσο χρονών είσαι; Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που εισέρχονται παράνομα στη χώρα μας να πούμε ότι δεν έχουν έγγραφα μαζί τους, είτε δεν τα φέρνουν είτε τα καταστρέφουν; Και να σου λένε όλοι 17 -16. Γιατί;

Γιατί ήξεραν ότι με το καθεστώς της ανηλικότητας θα έχουν διαφορετική μεταχείριση.

Άρα λοιπόν, αυτό ήταν αναγκαίο να γίνει για να προστατεύσουμε και αυτούς που είναι πραγματικά ανήλικοι και να μη γίνεται κατάχρηση».

Πιο αυστηρές ποινές

Τέλος, η κ. Βολουδάκη δήλωσε ότι: «Το βασικό είναι ότι ποινικοποιείται πια η παράνομη παραμονή στη χώρα, όχι μόνο η παράνομη είσοδος και αυτή η ποινή που θα υπάρχει θα φτάνει και μέχρι τα πέντε χρόνια. Άρα όποιος εισέρχεται και μπαίνει παράνομα στη χώρα μας θα μπαίνει σε καθεστώς κράτησης που αυτό θα φθάνει μέχρι και την πενταετία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καταργείται η επταετία, αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα.

Άρα όποιος έχει μπει και μπαίνει παράνομα στη χώρα μας, δεν έχει σημασία το πόσο καιρό είναι στην χώρα. Αν είναι 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 ή 7 θα εξακολουθεί να θεωρείται παράνομος και από εκεί και πέρα γίνεται πιο μεγάλη η γκάμα των χωρών όπου θα γίνονται οι επιστροφές.

Δηλαδή, εκτός από τη χώρα από την οποία κατάγεσαι ή από τη χώρα από την οποία έχεις μπει στη χώρα μας, διευρύνεται ο κατάλογος και περιλαμβάνει και τις χώρες που έχεις συνήθη διαμονή.

Άρα λοιπόν, αν τα τελευταία πόσα χρόνια, 3 5 χρόνια της ζωής σου, μένεις για παράδειγμα στην Αίγυπτο και ας μην είσαι Αιγύπτιος, ας είσαι Πακιστανός, θα μπορείς να επιστρέφεις στην Αίγυπτο.

Υπάρχει διακρατική συμφωνία. Τους δέχονται και οι Αιγύπτιοι και οι Πακιστανοί και οι από το Μπαγκλαντές. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να δέχονται ακόμη περισσότερους. Δηλαδή θα πρέπει ο αριθμός να μεγαλώσει και να μην έχουμε επιστροφές που να είναι μερικές δεκάδες, ενώ έρχεται αυτό σε αντίθεση με αυτούς που μπαίνουν που είναι εκατοντάδες».