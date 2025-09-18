Σ. Βολουδάκη για μεταναστευτικό: Απαραίτητη η ενίσχυση στην Κρήτη, εξετάζεται παράταση της αναστολής ασύλου

Για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη μίλησε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, τονίζοντας ότι οι λιμενικοί «σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος σε συνθήκες πολέμου, τόσο στη θάλασσα κατά τη διάρκεια περισυλλογών όσο και στη συνέχεια με τη φύλαξη και την καταγραφή των μεταναστών».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ, η κ. Βολουδάκη αναγνώρισε ότι το Λιμενικό έχει ενισχυθεί, αλλά υπογράμμισε ότι «χρειάζεται ακόμη περαιτέρω ενίσχυση με βάση τις αυξανόμενες ροές». Παράλληλα, επισήμανε τη συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Εξωτερικών και τη Λιβύη, υπογραμμίζοντας ότι «οι διακινητές εκμεταλλεύονται τις γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως τα ενεργειακά κοιτάσματα νότια της Κρήτης και το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, για να ασκήσουν πίεση», ενώ έκανε λόγο για «εμπόριο ανθρώπινων ψυχών» από κυκλώματα διακινητών, τα οποία εκμεταλλεύονται τις γεωπολιτικές εξελίξεις.



Σχετικά με την κατάσταση στην Κρήτη, ανέφερε ότι τον Αύγουστο είχαν παραμείνει 580 άτομα στα Χανιά, ενώ το τελευταίο Σαββατοκύριακο οι αφίξεις ξεπέρασαν τις 1.000. Όπως είπε, ξεκίνησε άμεσα πρόγραμμα αποσυμφόρησης με μετακινήσεις προς την ενδοχώρα: «Από τη Δευτέρα 15/9 φεύγουν καθημερινά περίπου 200 άτομα από τα Χανιά και το Ηράκλειο, ενώ το Σαββατοκύριακο θα απομακρυνθούν συνολικά 350».

Η υφυπουργός σημείωσε ότι όσοι φθάνουν σήμερα στην Κρήτη «θεωρούνται κρατούμενοι βάσει της τροπολογίας που ανέστειλε την εξέταση αιτήσεων ασύλου» και μεταφέρονται σε συγκεκριμένες δομές, όπως Μαλακάσα και Σέρρες. Η ρύθμιση αυτή ισχύει έως τις 12 Οκτωβρίου, ωστόσο, όπως είπε, «εξετάζεται η επέκτασή της, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν οι ροές».

Η κ. Βολουδάκη υπογράμμισε ότι, σε πανελλαδικό επίπεδο, «οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί κατά 30% σε σχέση με πέρυσι», με σχεδόν μηδενικές εισόδους στον Έβρο λόγω του φράχτη και μείωση 40% στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά με σημαντική αύξηση στην Κρήτη, όπου «φέτος έχουν καταγραφεί πάνω από 4.000 αφίξεις έναντι μόλις 800 πέρυσι».

Τέλος, αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, τονίζοντας ότι «τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά» και ζητώντας από την ΕΕ «στήριξη όχι μόνο οικονομική, αλλά και ουσιαστική, με ενίσχυση της φύλαξης».