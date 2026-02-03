Reuters: Η Ελλάδα ετοιμάζεται να απαγορεύσει την πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 στα social media

Η Ελλάδα είναι «πολύ κοντά» στο να ανακοινώσει την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε ανώτερη κυβερνητική πηγή στο Reuters την Τρίτη.

Η Ισπανία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι σχεδιάζει να απαγορεύσει τη χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης σε άτομα κάτω των 16 ετών και θα θεσπίσει νόμο που θα καθιστά τους διευθυντές των κοινωνικών μέσων δικτύωσης προσωπικά υπεύθυνους για τις εκφράσεις μίσους στις πλατφόρμες τους.

Κυρ. Μητσοτάκης: Στο τραπέζι η απαγόρευση των social media για ανηλίκους

Υπενθυμίζεται πως τον Σεπτέμβριο του 2025 ο πρωθυπουργός στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age» είχε αναφερθεί στην ανάγκη παγκόσμιας δράσης για την προστασία των παιδιών από τις αρνητικές επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Oπως είπε, «πραγματοποιούμε το μεγαλύτερο ανεξέλεγκτο πείραμα που έγινε ποτέ με τον νου των παιδιών μας. Δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες, αλλά είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι δεν θα είναι θετικές».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει λάβει πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό, ξεκινώντας από την απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, μέτρο που -όπως ανέφερε- είχε «μετασχηματιστικό αντίκτυπο στην εκπαιδευτική εμπειρία». Παράλληλα, παρουσίασε το νέο ψηφιακό εργαλείο «parco.gov.gr», το οποίο «προσφέρει μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας και εφαρμογή γονικού ελέγχου, δίνοντας στους γονείς ουσιαστική στήριξη για την προστασία των παιδιών τους στο διαδίκτυο».

Νομικά «όπλα» κατά του εθισμού στα social media

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να εξετάσει ακόμη και «την απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών μέσων μέσω του καθορισμού ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης», σε στενή συνεργασία με διεθνείς εταίρους. «Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε τις δυσκολίες στην εφαρμογή αυτών των πολιτικών ως δικαιολογία για να μην κάνουμε κάτι για το πρόβλημα», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η πρόκληση δεν περιορίζεται μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά επεκτείνεται και στη σχέση των παιδιών με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. «Θέλουμε πραγματικά τα παιδιά μας να έχουν ψηφιακούς φίλους που μπορεί να τα οδηγήσουν σε συμπεριφορές όχι μόνο μη αποδεκτές αλλά και καταστροφικές;», διερωτήθηκε, σημειώνοντας ότι «οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να καταλάβουν ποιος θέτει τους κανόνες. Δεν χρειάζεται να βγάζουν χρήματα από την ευαλωτότητα των παιδιών μας».