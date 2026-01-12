Σύλλογος θυμάτων των Τεμπών κατά Καρυστιανού: Όφειλε να έχει παραιτηθεί, δεν θα γίνουμε όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες

«Πυρά» εναντίον της Μαρίας Καρυστιανού εκτόξευσαν με επίσημη δήλωσή τους τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, ζητώντας την παραίτησή της και επισήμως.

Στη δήλωσή τους αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ότι η Μαρία Καρυστιανού θα έπρεπε ήδη να έχει υποβάλει την παραίτησή της από τη στιγμή που αποφάσισε να προβεί στη δημιουργία κόμματος, ενώ την κατηγορούν ότι απουσίαζε αδικαιολόγητα από την τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου, αλλά και το ότι ενεργεί στο όνομα αυτού χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Αναλυτικά η δήλωση του συλλόγου:

«Επειδή τις τελευταίες μέρες πληθαίνουν οι δηλώσεις της κ. Καρυστιανού ότι αναμένει να της ζητηθεί να παραιτηθεί από Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών,

Επειδή απουσίαζε χωρίς αιτιολογία από την πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου μας, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, και ήδη έχει ενημερωθεί για την απόφασή του να της ζητηθεί να παραιτηθεί, παρότι θεωρούμε ότι όφειλε να το έχει πράξει από την πρώτη στιγμή που αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος,

Επειδή η κατάσταση αυτή συνδέεται με την τακτική της Προέδρου να ενεργεί στο όνομα του Συλλόγου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, συζήτηση ή έγκριση του ΔΣ για πρωτοβουλίες και τοποθετήσεις της με τις οποίες δεν συμφωνούμε τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ,

Κι επειδή η ίδια δεν έχει ακόμα ανταποκριθεί στην Απόφαση του ΔΣ που της έχει κοινοποιηθεί, και δε θέλουμε να υπάρχει καμία παρερμηνεία ή υπόνοια για αυτή μας την ενέργεια, αποφασίσαμε να γνωστοποιήσουμε ότι πήραμε τη σχετική απόφαση ως πλειοψηφία του ΔΣ στην τελευταία συνεδρίαση.

Είναι αυτονόητο ότι η κ. Καρυστιανού μπορεί να πραγματοποιεί οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα, όχι όμως εκπροσωπώντας τον Σύλλογο ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών.

Δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των Συγγενών του Εγκλήματος των Τεμπών, να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις.

Αυτό που θέλουμε είναι ο Σύλλογος να αποτελεί στήριγμα για κάθε συγγενή που πλήγηκε ανεπανόρθωτα από το Έγκλημα.

Συνεχίζουμε σταθερά την προσπάθεια ανάδειξης των πραγματικών αιτίων και όλων των ενόχων για το έγκλημα που μας στέρησε τους αγαπημένους μας. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις να αποκαλυφθούν στη Δίκη που ξεκινάει σε λίγους μήνες, παρά τη συνεχιζόμενη προσπάθεια συγκάλυψης και τον κατακερματισμό με τις επιμέρους δίκες που είναι σε εξέλιξη.

Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη στήριξή του, αλλά και για τον ανυποχώρητο αγώνα του να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη.

Αυτή είναι η πραγματική δικαίωση.

Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος

Ελένη Βασάρα, Γραμματέας

Μιρέλα Ρούτσι, Ταμίας

Βασίλης Παυλίδης, Μέλος

Αναστάσιος Ταχμαζίδης, Μέλος»

Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών μιλούν για το κόμμα Καρυστιανού: «Θέλει ανθρώπους που να είναι ακόλουθοι»

Υπενθυμίζεται ότι ενστάσεις προκαλεί η δημόσια τοποθέτηση της Μαρία Καρυστιανού σχετικά με την ίδρυση πολιτικού κόμματος, με συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών να δηλώνουν ότι δεν ταυτίζονται με το ενδεχόμενο αυτό και να κρατούν σαφείς αποστάσεις.

Η ίδια εμφανίζεται βέβαιη ότι ο νέος πολιτικός φορέας θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και διαμορφωθεί πλήρως η πολιτική πρόταση.

Την ίδια ώρα, εν μέσω της δημόσιας συζήτησης που έχει ανοίξει για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος, συγγενείς θυμάτων αλλά και μία τραυματίας από το δυστύχημα τοποθετήθηκαν δημόσια, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν στηρίζουν το πολιτικό εγχείρημα και επιλέγουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε κομματική πρωτοβουλία.

Σταυρούλα Καρύδη: Ο κόσμος να γνωρίζει ότι εκπροσωπεί μόνο τις πολιτικές της βλέψεις

Αρχικά, η μητέρα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, Σταυρούλα Καρύδη, είπε πως θεωρεί «αναφέρετο δικαίωμα» της Μαρίας Καρυστιανού «να τοποθετηθεί πολιτικά» επισημαίνοντας πως δεν θεωρεί «ότι μπορεί να κάνει κακό στον αγώνα μας, αρκεί ο κόσμος να γνωρίζει ξεκάθαρα ότι η κυρία Καρυστιανού εκπροσωπεί μόνο τις πολιτικές της βλέψεις».

«Θεωρώ ότι η κυρία Καρυστιανού από την αρχή έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος για εμένα. Ενώ αναμφισβήτητα είχε μία μεγάλη επιρροή στον κόσμο εντούτοις δεν έκανε καμία απολύτως προσπάθεια να συσπειρώσει το σύνολο των οικογενειών που υποτίθεται ότι εκπροσωπούσε. Θεωρώ ότι το ίδιο πράγμα ακριβώς συμβαίνει και τώρα», πρόσθεσε.

«Δεν μπήκε στον κόπο να ενημερώσει ούτε τις λίγες οικογένειες -τέσσερις, πέντε- που απαρτίζουν τον σύλλογο αλλά ούτε και τις υπόλοιπες 50 για τις πολιτικές της προθέσεις. Αυτά όλα εμένα μου δείχνουν ότι η κυρία Καρυστιανού κάνει έναν προσωπικό αγώνα», είπε η κυρία Καρύδη στον ΣΚΑΙ.

Χρήστος Κωνσταντινίδης: Θέλει ανθρώπους που να είναι ακόλουθοι

Στη συνέχεια, ο σύζυγος της Βασιλικής Χλωρού, που σκοτώθηκε στα Τέμπη, σημειώνει ότι «αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι σύσσωμοι οι συγγενείς, μέχρι τώρα δεν το είδαμε αυτό. Έχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης και ο σύλλογος και το συγκεκριμένο πρόσωπο που κατεβαίνει σε πολιτικό σχήμα».

«Η Μαρία Καρυστιανού είναι μία πολύπλοκη προσωπικότητα και αυτό που έχω συναντήσει εγώ στο διάστημα που ήμασταν μαζί στον σύλλογο, είναι ότι θέλει ανθρώπους οι οποίοι να είναι ακόλουθοι και να της παίρνουν την άδεια», αναφέρει.

Για τον έλεγχο που έκανε η ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών 2023, ο κ. Κωνσταντινίδης είπε: «θα έπρεπε να το είχε αποφύγει ο σύλλογος γιατί θα έπρεπε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στα οικονομικά του, στα βιβλία του και στα πρακτικά του. Πράγματι βλέπουμε ότι υπάρχει ένας “κρυφικισμός” εκεί πέρα. Εγώ ως οικογένεια έχω χρηματοδοτήσει πάρα πολλές φορές άτυπα βέβαια στην αρχή του ξεκινήματος του συλλόγου και έχουν γίνει πολλές εκδηλώσεις με επεμβάσεις δικές μου. Εγώ και ο Πάνος Ασλανίδης ήμασταν μπροστάρηδες σε αυτά τα πράγματα μέχρι τον πρώτο χρόνο, όπως καταθέταμε και τις περισσότερες μηνύσεις κατά των ανθρώπων που μας είχαν βλάψει. Η Μαρία Καρυστιανού σε πολλά από αυτά δεν συμμετείχε, εννοώ νομικά, δηλαδή με την υπογραφή της. Με την προτροπή της κυρίας Κωνσταντοπούλου δεν συμμετείχε η κυρία Καρυστιανού στις μηνύσεις».

Μιρέλλα Ρούτσι: Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι επιλογή θέλει

Από την πλευρά της η Μιρέλλα Ρούτσι, μητέρα του Ντένις και σύζυγος του Πάνου Ρούτσι που είχε πάρει αποστάσεις από την Μαρία Καρυστιανού, καλώντας την να παραιτηθεί από την προεδρία του συλλόγου, δήλωσε πως δεν είναι ούτε κατά, ούτε υπέρ της απόφασης της Μαρίας Καρυστιανού.

«Ούτε είμαι κατά ούτε λέω ότι είμαι υπέρ, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι επιλογή θέλει στη ζωή του. Να ακολουθήσει όποιο δρόμο θέλει και να παίρνει όποιες αποφάσεις θέλει», δήλωσε η κυρία Ρούτσι.

Τραυματίας Τεμπών: Παίρνει λίγο από την προσοχή

Η Εύη Τσαπάρη, τραυματίας στα Τέμπη, δηλώνει πως κατανοεί την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού για τη δημιουργία κόμματος αλλά προβληματίζεται για τη χρονική στιγμή: «Θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί ουσιαστικά παίρνει λίγο την προσοχή από το πραγματικό ζήτημα που είναι ο θάνατος 57 ανθρώπων, ο τραυματισμός άλλων πόσων… Λίγο νομίζω παίρνει τη ματιά από εκεί».