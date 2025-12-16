«Πυρά» Κουτσούμπα κατά Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής: «Αυτή είστε!»

Οξύνθηκε το κλίμα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, όταν ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά όλων των κομμάτων, καταλογίζοντάς φιλονατοϊκή στάση και στην Πλεύση Ελευθερίας, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της προέδρου του κόμματος, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η τοποθέτηση του κ. Κουτσούμπα προκάλεσε αναστάτωση στα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να διακόπτει φωνάζοντας, γεγονός που οδήγησε τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, να της ζητήσει να σεβαστεί τον ομιλητή. Την ίδια στιγμή, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ απευθύνθηκε προς το μέρος της λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτή είστε!».

Στην παρέμβασή του, ο κ. Κουτσούμπας έθεσε αιχμηρά ερωτήματα για τις διεθνείς εξελίξεις, λέγοντας: «Μήπως προετοιμάζεται κανένα σχέδιο Τραμπ και για το Αιγαίο, κατά τα πρότυπα της Γάζας και της Ουκρανίας; Πρέπει να δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις, όπως επίσης να τοποθετηθούν και τα άλλα κόμματα που είναι με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή να τοποθετηθούν και κάποια κόμματα που δεν βγάζουν άχνα και δεν έχουν θέση γι’ αυτά τα ζητήματα, όπως η Πλεύση Ελευθερίας. Ή άλλα που, από τη μία, καλλιεργούν τον εθνικισμό και, από την άλλη, διεκδικούν θέση εκπροσώπου του Τραμπ στην Ελλάδα».

Η παρέμβαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον κ. Κωνσταντινόπουλο να απευθύνεται αυστηρά προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας: «Κυρία πρόεδρε, είναι ανεπίτρεπτο αυτό που κάνετε. Μιλάτε όταν μιλάει πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Είναι απαράδεκτο», ανέφερε, ενώ η κυρία Κωνσταντοπούλου συνέχισε να φωνάζει από τα έδρανα.

Τότε ο Δημήτρης Κουτσούμπας επανήλθε, δηλώνοντας: «Μα αυτή είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου», για να απευθυνθεί εκ νέου προσωπικά προς την ίδια λέγοντας με έμφαση: «Αυτή είστε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτή είστε!».