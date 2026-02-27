ΠτΔ: Παρέθεσε δεξίωση προς τιμήν του διπλωματικού σώματος

Την ετήσια δεξίωση προς τιμήν του διπλωματικού σώματος παρέθεσε το μεσημέρι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των ξένων χωρών που λειτουργούν στην Αθήνα καθώς και διπλωμάτες και εργαζόμενους του υπουργείου Εξωτερικών.

Παρόντες στο Προεδρικό Μέγαρο ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Ο κ. Τασούλας μαζί με τον κ. Μητσοτάκη και την κυρία Παπαδοπούλου υποδέχθηκαν τους εκπροσώπους του ελληνικού Διπλωματικού Σώματος, καθώς και τους επικεφαλής των ξένων διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα και στη συνέχεια ακολούθησε η καθιερωμένη δεξίωση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε ότι «σε αυτήν την ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τον κόσμο, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας παραμένει προσηλωμένη στην πολυμέρεια και στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας, του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ελλάδα πιστεύει στις αξίες του διαλόγου και της διπλωματίας ως τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την εξεύρεση βιώσιμων και αμοιβαία αποδεκτών λύσεων στα διεθνή προβλήματα.

«Στόχος μας είναι να αποτελέσουμε έναν αξιόπιστο εταίρο και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στη γειτονιά μας, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και πέραν αυτής», τόνισε.

Υπενθύμισε ότι πριν από λίγες ημέρες, εορτάσαμε τη θλιβερή 4η επέτειο της παράνομης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και σημείωσε ότι η Ελλάδα από την αρχή έχει στηρίξει την Ουκρανία στον αγώνα της για εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα και θα συνεχίσει να υποστηρίζει κάθε προσπάθεια για μια δίκαιη, βιώσιμη και συνολική ειρήνη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Αναφέρθηκε ακόμη στην κρίση στη Μέση Ανατολή και τόνισε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ ήταν μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. «Η Ελλάδα προσβλέπει στην υλοποίηση της δεύτερης φάσης του και είναι έτοιμη να συμβάλει στην ανθρωπιστική βοήθεια, την ανασυγκρότηση και την περιφερειακή σταθεροποίηση».

«Πρέπει να δοθεί νέα ώθηση προς μια πολιτική λύση που θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους παράλληλα με ένα ασφαλές Ισραήλ», υπογράμμισε.