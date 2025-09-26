ΠτΔ: Η διευκρίνιση της τύχης και του τελευταίου αγνοούμενου της κυπριακής τραγωδίας αποτελεί ύψιστη ηθική υποχρέωσή μας

Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Επιτροπής Γονέων και Συγγενών Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων της Κυπριακής Τραγωδίας, υπό την πρόεδρο του ΔΣ Μαρία Καλμπουρτζή, δέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Τασούλας ενημερώθηκε για τις πρόσφατες εξελίξεις ως προς την πορεία ταυτοποίησης των οστών των Ελλαδιτών αγνοουμένων της κυπριακής τραγωδίας, καθώς και για τις ενέργειες της Πανελλήνιας Επιτροπής προς ανάδειξη του ανθρωπιστικού ζητήματος των αγνοουμένων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την αμέριστη στήριξη της Ελληνικής Δημοκρατίας στον αγώνα των συγγενών των αγνοουμένων, που συνεχίζεται 51 χρόνια μετά την παράνομη τουρκική εισβολή, τονίζοντας ότι η διευκρίνιση της τύχης και του τελευταίου αγνοούμενου αποτελεί ύψιστη ηθική υποχρέωση της χώρας μας.

Εξέφρασε, επίσης, τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα, σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, θα συνεχίσει να αναδεικνύει άοκνα το ζήτημα των αγνοουμένων σε διεθνή fora, υπογραμμίζοντας, παράλληλα, τις σχετικές υποχρεώσεις της Τουρκίας που απορρέουν από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.