Βουλή: Ψηφίστηκε ο «χρονοκόφτης»

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου, οι προτάσεις του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής.

Στην ψηφοφορία, τα κόμματα τοποθετήθηκαν, ως ακολούθως:

Επί της αρχής, «Ναι» δήλωσαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. «Παρών» δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Νίκη. «Όχι» δήλωσαν το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.

Επί του άρθρου 1 (σ.σ. διασφάλιση της τήρησης του χρόνου ομιλίας με ηλεκτρονικό τρόπο), «Ναι» δήλωσε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Νίκη. «Παρών» δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση. «Όχι» δήλωσαν το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.

Επί του άρθρου 2 (σ.σ. προσδιορισμός χρονικού διαστήματος εντός του οποίου μπορεί να προβληθεί αντίρρηση αντισυνταγματικότητας), «Ναι» δήλωσαν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. «Παρών» δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη. «Όχι» δήλωσαν η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.

Επί του άρθρου 3 (σ.σ. ρητή απαγόρευση αγόρευσης υπό διπλή ιδιότητα): «Ναι» δήλωσαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση. «Παρών» δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη. «Όχι» δήλωσαν η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας.