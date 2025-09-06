Από την χειροτεχνία, την υφαντική, την κεραμική και την ξυλογλυπτική, μέχρι εφαρμογές επαυξημένης (AR) και εικονικής πραγματικότητας (VR), το περίπτερο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προσφέρει μια πολύπλευρη, διαδραστική εμπειρία στους επισκέπτες.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, εγκαινίασε τον εκθεσιακό χώρο- που βρίσκεται νοτίως του Αλεξάνδρειου Μελάθρου- και εξήγησε ότι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υλοποιείται ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στον πολιτισμό. Στόχος είναι, από την 1η Απριλίου, οι περισσότεροι αρχαιολογικοί χώροι της χώρας να προσφέρουν μια εντελώς νέα εμπειρία επίσκεψης.

«Ο ΟΔΑΠ είναι ο οργανισμός ο οποίος συγκεντρώνει τα έσοδα από τα εισιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, τα πωλητήρια και αναψυκτήριά τους και αυτά τροφοδοτούν ξανά έργα πολιτισμού. Με τη νομοθετική ρύθμιση που κάναμε το 2020, είναι έργα πολιτισμού που δεν αφορούν πλέον μόνο την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και το σύγχρονο πολιτισμό.

Αυτός λοιπόν ο οργανισμός έρχεται με πολύ σημαντικά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης να μετασχηματιστεί ψηφιακά. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι το εργαλείο το οποίο θα κάνει βιώσιμους όλους τους πολιτιστικούς οργανισμούς μας», τόνισε η κ. Μενδώνη.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΔΑΠ, Νικολέττα Διβάρη - Βαλάκου, σημείωσε: «Μέσα από τη νέα ψηφιακή πύλη hh.gr, αφενός ο επισκέπτης αποκτά ψηφιακή πρόσβαση σε περισσότερους από 300 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της χώρας, αφετέρου επεκτείνεται και εκσυγχρονίζεται η υπηρεσία του ηλεκτρονικού εισιτηρίου για περισσότερους από 100 εξ αυτών, εμπλουτίζοντάς την με θεματικές εμπειρίες και σύγχρονες υπηρεσίες προσβασιμότητας».

Έτσι, οι επισκέπτες της 89ης ΔΕΘ έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις νέες ψηφιακές εφαρμογές και να αλληλεπιδράσουν με αυτές, ενώ στη δεύτερη αίθουσα του περιπτέρου -όπως και στον υπαίθριο χώρο- μπορούν να παρακολουθήσουν εργαστήρια παραδοσιακής χειροτεχνίας και να δοκιμάσουν οι ίδιοι κάποια τέχνη.

«Στην οικονομία των εμπειριών ένα εντελώς διακριτό κεφάλαιο είναι η χειροτεχνία. Είναι αυτές όλες οι τέχνες που για αιώνες παρήγαγε η ελληνική κοινωνία», επισήμανε η υπουργός Πολιτισμού, τονίζοντας πως αυτά τα δημιουργήματα της ελληνικής χειροτεχνίας αναβιώνουν, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής και το Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας.

«Αναβιώνουν όχι ως μουσειακό είδος, αλλά ως μια τεράστια δύναμη η οποία στα χέρια των χειροτεχνών μας θα μπορέσει να αποδώσει με μια σύγχρονη ματιά και μια σύγχρονη οπτική που βασίζεται στη γνώση και στην επιστήμη να αποδώσει στο μάξιμουμ για τους ίδιους, αλλά εν τέλει για την πατρίδα μας», πρόσθεσε η κ. Μενδώνη.

Στο χώρο λειτουργεί επίσης ένα μικρό εργαστήριο παραγωγής πιστών ή ακριβών αντιγράφων του ΟΔΑΠ, πωλητήριο και αναψυκτήριο.