Πρόταση Ερντογάν σε Μητσοτάκη για συνεργασία στον κατασκευαστικό τομέα

Μία πρόταση-έκπληξη του Τούρκου προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποκάλυψε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.

«Ο πρόεδρος Ερντογάν στη σύσκεψη αναφέρθηκε στον τομέα τον κατασκευαστικό, στον οποίο οι τουρκικές εταιρείες είναι πολύ μεγάλες και έχουν τη δεύτερη θέση με την Κίνα στα διεθνή συμβόλαια και έχουν διάθεση να δημιουργήσουν κονσόρτσια με ελληνικές εταιρείες ώστε να διεκδικήσουν διεθνή συμβόλαια. Θα δώσουμε τη δυνατότητα στις εταιρείες και στους επιχειρηματίες να εξετάσουν τις ευκαιρίες αυτές», ανέφερε ο κ. Θεοχάρης, μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «συμφωνήσαμε χθες να γίνουν δύο business forum, ένα στην Κωνσταντινούπολη και ένα στην Αθήνα, το επόμενο χρονικό διάστημα ώστε να ενισχύσουμε τους τομείς στους οποίους οι ελληνικές και οι τουρκικές επιχειρήσεις συνεργάζονται».

Θετική ατζέντα και διμερής συνεργασία

Οι παραπάνω αναφορές δείχνουν ότι η χθεσινή συνάντηση των Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών, αφήνουν σημαντικό αποτύπωμα στην οικονομική συνεργασία Ελλάδας–Τουρκίας, με τις διμερείς συμφωνίες που υπεγράφησαν παράλληλα να ανοίγουν νέους διαύλους σε επενδύσεις, επιχειρηματικές συνέργειες και καινοτομία.

Στο επίκεντρο της «θετικής ατζέντας», πάντως, βρίσκονται οι οικονομικές προεκτάσεις των συμφωνιών, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την κοινή δήλωση συνεργασίας ανάμεσα στο Enterprise Greece και το Invest in Turkiye, αλλά και την έναρξη του διμερούς προγράμματος έρευνας και τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει από κοινού χρηματοδότηση καινοτόμων προτάσεων σε κρίσιμους τομείς, όπως οι βιοεπιστήμες, η φαρμακευτική έρευνα, η αγροδιατροφική αλυσίδα, η κυκλική βιομηχανία και η πράσινη ενέργεια, με περισσότερες από 110 κοινές προτάσεις να έχουν ήδη κατατεθεί προς αξιολόγηση.