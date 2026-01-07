Προκαταρκτική έρευνα από την εισαγγελία για τις δηλώσεις Βαρουφάκη σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών

Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας από την εισαγγελία προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, από την εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα κατά την οποία θα εξεταστεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της πρόκλησης και διαφήμισης ναρκωτικών ουσιών ή κάποιο άλλο αδίκημα.

Υπενθυμίζεται πως η αστυνομία έστειλε στον εισαγγελέα το βίντεο με τον επικεφαλής του ΜέΡΑ25, όπου μιλά για ναρκωτικά, προκειμένου να κρίνει αν τελούνται ποινικά αδικήματα.

Άφορμη στάθηκε απόσπασμα βίντεο από το podcast «Phasma» των Γάιας Μερκούρη και Δημήτρη Πετρίχου, στο οποίο ο Γιάνης Βαρουφάκης αναφέρεται σε προσωπικές του εμπειρίες από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, δηλώνοντας ότι έχει δοκιμάσει ecstasy μία φορά στη ζωή του και ότι έχει κάνει χρήση κάνναβης.

Σύγκεκριμένα, απαντώντας αρχικά σε ερώτηση για το αν έχει πάει σε rave πάρτι και αν έχει δοκιμάσει ουσίες, ο Γιάνης Βαρουφάκης δήλωσε χωρίς περιστροφές «έχω πάρει ουσίες, αυτό έλειπε να μην είχα».

«Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don't inhale. Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα».

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η ουσία που του φάνηκε και εξακολουθεί να του φαίνεται πιο ευχάριστη είναι η κάνναβη, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο».

Σε επόμενη ερώτηση, κλήθηκε να διαλέξει με ποιον από τους Άνγκελα Μέρκελ, Αλέξη Τσίπρα, Άδωνι Γεωργιάδη και Κυριάκο Μητσοτάκη θα κάπνιζε «ολλανδικό τσιγάρο», απαντώντας:

«Με την Άνγκελα, το συζητάς; Θα ήθελα να τη δω μαστουρωμένη».

Γεωργιάδης σε Βαρουφάκη για τις δηλώσεις του περί ναρκωτικών: Ανεύθυνε, καραγκιόζη, είναι επικίνδυνο αυτό που λες

Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις του Βαρουφάκη περί ναρκωτικών, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με τον υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, με ανάρτησή του στο Χ, να χαρακτηρίζει τις δηλώσεις Βαρουφάκη επικίνδυνες και δυνητικά θανατηφόρες, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μίμησης από νέους.

Συγγνώμη ο άνθρωπος αυτός, ο @yanisvaroufakis ο νάρκισσος που γράφει το όνομα του με ένα -ν- διότι δεν είναι σαν τους άλλους, που ο ανόητος ο @atsipras τον διόρισε ΥΠΟΙΚ στην κρισιμότερη μας στιγμή, που δυστυχώς είναι πρότυπο για κάποιους νέους λέει επί λέξει ότι: «έχει πάρει… https://t.co/T4arHO0R4A — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 6, 2026

«Με συγχωρείτε αλλά δεν έχει πλάκα αυτό που έκανε, είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα αυτό που έκανε δυνητικά θανατηφόρο! Έλεος !», κατέληξε στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδ. Γεωργιάδη:

«Συγγνώμη ο άνθρωπος αυτός, ο Γιάνης Βαρουφάκης ο νάρκισσος που γράφει το όνομα του με ένα -ν- διότι δεν είναι σαν τους άλλους, που ο ανόητος ο Αλέξης Τσίπρας τον διόρισε ΥΠΟΙΚ στην κρισιμότερη μας στιγμή, που δυστυχώς είναι πρότυπο για κάποιους νέους λέει επί λέξει ότι: «έχει πάρει ecstasy (ένα πολύ βαρύ και επικίνδυνο ναρκωτικό), ότι ήταν μία «καταπληκτική εμπειρία», «σπουδαία στιγμή» και κάνει χιούμορ με τις παρενέργειές του τις επόμενες μέρες λέγοντας ότι «είναι βαρετός τύπος και δεν ξαναπήρε διότι είχε πονοκέφαλο μετά κλπ… -ρε Καραγκιόζη αν αύριο ένας από αυτούς τους νέους που σε θαυμάζει δυστυχώς πάει και πάρει ecstasy και πάθει καρδιακή ή εγκεφαλική βλάβη ή πεθάνει (Δεν υπάρχει «ασφαλής» δόση στον δρόμο. Έχουν πεθάνει άνθρωποι από μισό χάπι) δεν θα έχεις ευθύνη με αυτές τις βλακείες που λες δημόσια; Άει σιχτιρ πια με όλους τους ανεύθυνους αριστερούς που λένε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι!

Με συγχωρείτε αλλά δεν έχει πλάκα αυτό που έκανε, είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα αυτό που έκανε δυνητικά θανατηφόρο! Έλεος !».

Θ. Πλεύρης για Βαρουφάκη: Όταν τον συγκρίνουμε με τον Καραγκιόζη, αδικούμε τον Καραγκιόζη

Καυστικός ήταν και ο Θάνος Πλεύρης κατά του Γιάνη Βαρουφάκη. «Του αρέσει να κάνει χόρτο, όπως είπε, και έχει πάρει και ecstasy. Αντί να το βγάλει ως αποτρεπτικό, το παρουσίασε ως “πόσο ωραία αισθάνθηκε”», ανέφερε στο Action 24.

«Διαφωνώ σε ένα πράγμα με τον κ. Γεωργιάδη. Τον είπε Καραγκιόζη. Αδικούμε τον Καραγκιόζη αν τον παρομοιάζουμε με τον Βαρουφάκη. Ο Καραγκιόζης είναι μία συμπαθής προσωπικότητα που δεν έβλαψε ποτέ την πατρίδα του, ο Βαρουφάκης μάλλον λόγω των εξαρτήσεων και των εμμονών του Γιάνη με το ένα νι, στοίχισε πολύ στην πατρίδα. Άρα να μην συγκρίνουμε τον Καραγκιόζη με τον Βαρουφάκη γιατί αδικούμε τον Καραγκιόζη», τόνισε.