Υπόθεση παρακολουθήσεων

Απάντηση σε σειρά δημοσιευμάτων στον ηλεκτρονικό Τύπο έδωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής της Επιτροπής PEGA, Γερούν Λέναερς, διαψεύδοντας μέσω ανάρτησής του στο twitter, ότι τις αναφορές μέσων ενημέρωσης ότι υπήρξε αίτημα της Επιτροπής προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τη χρήση του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στο πλαίσιο των καταγγελιών περί σκανδάλου παρακολούθησης στην Ελλάδα.

Στη δήλωσή του ο πρόεδρος της Επιτροπής PEGA του Ευρωκοινοβουλίου (σ.σ. αρμόδια για τη διερεύνηση της χρήσης του Pegasus και του ισοδύναμου λογισμικού κατασκοπείας παρακολούθησης PEGA), εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση:

«Σε συνέχεια χτεσινών δημοσιευμάτων στα ΜΜΕ, σύμφωνα με τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) έχει ξεκινήσει έρευνα, κατόπιν αιτήματος της επιτροπής PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τη χρήση του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στο πλαίσιο των καταγγελιών περί σκανδάλου παρακολούθησης στην Ελλάδα, ο πρόεδρος της PEGA Jeroen Lenaers (ΕΛΚ, Ολλανδία) τονίζει ότι κανένα τέτοιο αίτημα δεν έχει αποσταλεί από την επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

