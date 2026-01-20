Πρόεδρος ΑΣΕΠ: Θα προκηρυχθούν πάνω από 16.500 θέσεις

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, μίλησε σχετικά με τις 16.739 θέσεις που θα προκηρυχθούν και θα καλυφθούν μέσω ΑΣΕΠ μέσα στο 2026.

Όπως εξήγησε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο κ. Παπαϊωάννου, «οι θέσεις αφορούν κυρίως στον τομέα της υγείας (νοσηλευτές, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό), την Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα αφορούν υποψηφίους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε όλη τη γκάμα των κλάδων και ΑμεΑ».

Αναλυτικά, οι 6.290 θέσεις θα καλυφθούν από τη «δεξαμενή» του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του 2025.

«Οι επιτυχόντες δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και διοριστέοι. Το πόσοι θα είναι διοριστέοι καθορίζεται από τους από τις ανάγκες του δημοσίου και τις δημοσιονομικές δυνατότητες», τόνισε.

Σχετικά με το τι γίνεται με τους επιτυχόντες που μετείχαν και ήταν πάνω από τη βάση, ο κ. Παπαϊωάννου εξήγησε πως, «εκκρεμούν τα οριστικά αποτελέσματα της κατηγορίας Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Έχουν βγει τα προσωρινά και πιστεύω τον Μάρτιο να βγουν τα οριστικά».

Παράλληλα, ανακοίνωσε πως ο επόμενος γραπτός διαγωνισμός θα γίνει το 2027 ενώ, σχετικά με πιθανές αλλαγές, είπε πως: «Αυτή τη στιγμή είμαστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών για αλλαγές επί της διαδικασίας στο 27. Σκεφτόμαστε να επιμηκύνουμε το χρόνο του διαγωνισμού, να γίνει ένα μέρος της κανονικότητας του ΑΣΕΠ. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να εξαγγείλω κάτι (…)», εξήγησε.

Επίσης, τόνισε σχετικά με τις καθυστερήσεις πως: «Μέχρι πριν από δύο χρόνια ο μέσος όρος έκδοσης αποτελεσμάτων μετά την προκήρυξη, ήταν πάνω από ενάμιση χρόνο. Αυτή τη στιγμή έχει πέσει στον ένα χρόνο. Σχετικά με τον γραπτό διαγωνισμό, έχει πέσει και κάτω από ένα χρόνο. Μας βγάζει ο μέσος όρος τον 1 χρόνο, γιατί έχουμε προκηρύξεις με μόρια και δη στην υγεία, που έχουν αυξημένη μοριοδότηση ειδικής εμπειρίας, που θέλει πολύ μεγαλύτερο έλεγχο δικαιολογητικών απ’ ότι οι άλλες κατηγορίες».

«Προσπαθούμε να πέσει κι άλλο», πρόσθεσε και εξήγησε πως έχουν υπάρξει νομοθετικές αλλαγές – που θα τις δούμε φέτος – που μειώνουν το χρόνο που κάνει έναν φορέα να υλοποιήσει τα οριστικά αποτελέσματα.

«Θα ήθελα το διάστημα από την ώρα που το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει τις θέσεις και μας τις στέλνουν, μέχρι τα οριστικά αποτελέσματα και την ανάληψη καθηκόντων, να περιοριστεί στον 1 χρόνο συνολικά», δήλωσε.