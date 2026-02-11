Δημοσκόπηση Real Polls

Ανοδικά κινείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόβλεψη αποτελέσματος σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Real Polls που δημοσίευσε την Τετάρτη το protagon.gr.

Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα λαμβάνει 28,9% στην πρόβλεψη αποτελέσματος έναντι 28,7% την προηγούμενης έρευνας τον Ιανουάριο.

Στη δεύτερη θέση ως προς την πρόβλεψη αποτελέσματος το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει 12,7% έναντι 11,9% της Πλεύσης Ελευθερίας.

Στο ερώτημα «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα τα ψηφίζατε», η ΝΔ λαμβάνει 24,5%, το ΠΑΣΟΚ 8,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,4%, το ΚΚΕ 6,8%, η Ελληνική Λύση 6,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,9%, το ΜέΡΑ25 3,5%, η Φωνή Λογικής 3,4%. Το «άλλο κόμμα» λαμβάνει 9,3% και το ποσοστό των αναποφάσιστων μετρήθηκε στο 16,3%.

ΟΠΕΚΕΠΕ, ΓΣΕΕ, διαφθορά

Η έρευνα καταγράφει και τις απόψεις των πολιτών για τις υποθέσεις τόσο του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου.

Στην ερώτηση ποιο από τα δύο σκάνδαλα «θυμώνει» περισσότερο τους πολίτες, το 70,5% δηλώνει «και τα δύο εξίσου», ενώ μόλις το 22,4% εστιάζει αποκλειστικά στο ΟΠΕΚΕΠΕ και ένα 4,5% στη ΓΣΕΕ.

Σε ερώτηση για τη διαφθορά, το 40,9% πιστεύει ότι «όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ) εμπλέκονται εξίσου σε πρακτικές διαφθοράς», ενώ το 30,4% στρέφεται κυρίως κατά της Νέας Δημοκρατίας .

Για Καρυστιανού

Αν τον Ιανουάριο η Μαρία Καρυστιανού κατέγραφε μια εντυπωσιακή εκκίνηση, τον Φεβρουάριο η εικόνα αρχίζει να αλλάζει. Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα της Καρυστιανού», το 10,8% απαντά «πολύ πιθανό» (σχεδόν αμετάβλητο από 9,3%) και 9,8% «αρκετά πιθανό» — αλλά αυτό αντιπροσωπεύει δραματική πτώση σε σχέση με τον Ιανουάριο, όπου το «μάλλον ναι» έφτανε στο 18,3%.

Συνολικά, η θετική πρόθεση για κόμμα Καρυστιανού πέφτει από 27,6% σε 20,6%, ενώ το «καθόλου πιθανό» εκτινάσσεται από 52% σε 61,8%.