Πρέσβης Ισραήλ: Ο Μωυσής Ελισάφ αφιέρωσε τη ζωή του στην κοινωνία και το κοινό καλό

«Ο Μωυσής Ελισάφ αφιέρωσε τη ζωή του στην κοινωνία και το κοινό καλό» αναφέρει ο Νόαμ Κατς σε ανάρτησή του στο Twitter.

Πιο συγκεκριμένα: «Με μεγάλη λύπη έλαβα την είδηση. Ο Μωυσής Ελισάφ ήταν ένας αληθινός Εβραίος ανθρωπιστής, ένας Έλληνας πατριώτης που αφιέρωσε τη ζωή του στην κοινωνία και το κοινό καλό ως γιατρός, λόγιος, πολιτικός. Θα λείψει στην οικογένειά του, στους φίλους του, στους Έλληνες και Ισραηλινούς. Ας είναι ευλογία η μνήμη του».

Στην ίδια ανάρτηση ο Ισραηλινός πρέσβης παραθέτει το συλλυπητήριο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τον θάνατο του Μωυσή Ελισάφ.

I received the news with great sorrow. Moses Elisaf was a true Jewish humanist, a Greek patriot who dedicated his life to society and the common good as a doctor, scholar politician. He will be missed by his family, friends by Greeks and Israelis. May his memory be a blessing. https://t.co/K52wg2Xkh9