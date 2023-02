Την Κυριακή η κηδεία του Μ. Ελισάφ - Τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου

Τα συλλυπητήρια τους για τον δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ, που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 69 ετών, εξέφρασαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, υπουργοί, βουλευτές κλπ.

Η κηδεία του Μ. Ελισάφ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 13:00 στην Ιερά Συναγωγή Ιωαννίνων.

Μετά τον θάνατο του δημάρχου Ιωαννίνων συγκαλείται σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση για την απόδοση τιμής θα γίνει αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί στην ισόγεια αίθουσα του Δημαρχείου.

Από τον δήμο Ιωαννιτών αποφασίστηκε η ακύρωση όλων των εκδηλώσεων πολιτιστικών και αθλητικών που τελούν υπό την αιγίδα του και εντάσσονται στο πρόγραμμα για τα Ελευθέρια της πόλης.

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του δημάρχου Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως «τα Γιάννενα και η Αυτοδιοίκηση, η Ιατρική και η Ισραηλιτική Κοινότητα, θρηνούν μαζί με όλους μας τον Μωυσή Ελισάφ».

«Έναν σπουδαίο δήμαρχο, άξιο επιστήμονα και πάνω απ’ όλα, έναν φωτεινό άνθρωπο. Γιατί ο Μωυσής υπηρέτησε με δημιουργικό πάθος την πόλη του και την κοινωνία, από όποια θέση και αν βρέθηκε», υπογράμμισε και επισήμανε:

«Άφησε βαθύ αποτύπωμα στην επιστήμη του, διδάσκοντας στο Πανεπιστήμιο, αλλά και διευθύνοντας ενεργά την Β΄ Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Τα γράμματα τού οφείλουν πολλά ως Πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου του τόπου του. Όπως και η δημόσια ζωή την οποία κόσμησε ως πρώτος πολίτης της γενέτειράς του και μέλος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου».

«Υπήρξε ο πρώτος Εβραίος δήμαρχος στην Ελλάδα, από την Ρωμανιώτικη κοινότητα, την παλαιότερη ίσως της χώρας μας. Και ως απόγονος μαρτύρων των στρατοπέδων συγκέντρωσης, αγωνίστηκε για τη δικαίωση των θυμάτων. Για όσους, όμως, είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του, αυτό ήταν το επιστέγασμα και η δίκαιη ανταμοιβή μιας ζωής αφιερωμένης στο κοινό καλό», σημείωσε ο πρωθυπουργός και σχολίασε:

«Μόνιμη έγνοια του στην πλούσια πολιτική του δραστηριότητα ήταν η ενότητα και η συνεννόηση στις κοινές προκλήσεις. Με γέφυρα, την επιβλητική του μετριοπάθεια. Αυτήν που μας έκανε να συνεργαστούμε αρμονικά στη διάρκεια της δημαρχίας του και να οικοδομήσουμε μία ζεστή και ειλικρινή σχέση».

«Στην αγαπημένη του σύζυγο Κλεοπάτρα, στους οικείους του, στους αμέτρητους φίλους του στα Γιάννενα και σε όλη την Ελλάδα απευθύνω τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια. Θα τον θυμόμαστε πάντοτε με πολλή αγάπη», τόνισε στο μήνυμά του ο Κυρ. Μητσοτάκης.

Τη βαθύτατη θλίψη της για τον θάνατο του δημάρχου Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ εξέφρασε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισημαίνοντας πως επρόκειτο για «έναν δημοτικό άρχοντα με σπάνια ακεραιότητα χαρακτήρα, αδέσμευτο, πολέμιο της μισαλλοδοξίας και του φανατισμού, που έχτιζε γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και ενέπνεε με το ήθος και το όραμά του»





«Με αισθήματα βαθιάς θλίψης και μεγάλης αναγνώρισης», αποχαιρετά τον Μωυσή Ελισάφ, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Τασούλας, πληροφορηθείς την εκδημία του δημάρχου Ιωαννιτών.

Σε σχετική δήλωσή του, ο κ. Τασούλας αναφέρει ότι ο δήμαρχος Ιωαννιτών, καθηγητής Μωυσής Ελισάφ, επέλεξε να αφήσει την τελευταία του πνοή «στα αγαπημένα του Γιάννενα [..] έπειτα από σύντομη αλλά ραγδαία επιδείνωση της υγείας του. Τον συνοδεύει η πάνδημη θλίψη, και η αναγνώριση για μια σπουδαία προσωπικότητα που ξεχώρισε από νωρίς στην επιστήμη, στην διδασκαλία της ιατρικής αλλά και στην προσφορά στα κοινά. Προσωπικά» σημειώνει ο κ. Τασούλας, «είχα την ευκαιρία τα τελευταία χρόνια γόνιμης θητείας του στον δημαρχιακό θώκο να συνεργαστώ στενά μαζί του, αντικρίζοντας πάντα στο πρόσωπό του, έναν αφοσιωμένο, στο καθήκον και στο καλό των Ιωαννίνων, λειτουργό».

«Τα Γιάννενα αποχαιρετούν απόψε τον "καλό καγαθό" τους δήμαρχο, μια πολυμερή προσωπικότητα που τιμήθηκε από τους πολίτες, αλλά και τίμησε με την συμπεριφορά του και το έργο του, την προ τετραετίας, εντολή τους. Αποχαιρετώ τον Μωυσή Ελισάφ με αισθήματα βαθιάς θλίψης και μεγάλης αναγνώρισης, τόσο για την εν γένει προσφορά του όσο και για το ανεξίτηλα ποιοτικό του αποτύπωμα που θα εξακολουθεί να μας συντροφεύει. Προς τους οικείους του εκφράζω τα πλέον θερμά μου συλλυπητήρια» αναφέρει στη δήλωσή του ο πρόεδρος του ελληνικού κοινοβουλίου, Κ. Τασούλας.

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του δημάρχου Ιωαννιτών Μωυσή Ελισάφ εκφράζει στους οικείους του, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Επίσης, ο Ν. Δένδιας τονίζει ότι «ο δήμαρχος Ιωαννιτών Μωυσής Ελισάφ ήταν ο πρώτος εκλεγμένος Εβραίος δήμαρχος στην Ελλάδα, συνέβαλε ουσιαστικά στην ελληνική προεδρία της Διεθνoύς Συμμαχίας Μνήμης Ολοκαυτώματος (IHRA) και συνεργάσθηκε άψογα με το υπουργείο Εξωτερικών στη διοργάνωση Συνεδρίου».

Τον Μωυσή Ελισάφ, «τον ευγενή, δημοκράτη, επιστήμονα, διανοούμενο, ο οποίος τίμησε τους συμπολίτες του με το έργο και τα επιτεύγματά του» αποχαιρετά η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη τον θάνατο του δημάρχου Ιωαννίνων.

«Η απώλειά του είναι μεγάλη, όχι μόνο για τους πολίτες των Ιωαννίνων, αλλά για όλους όσους είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, να συνεργαστούμε μαζί του, να εκτιμήσουμε το ήθος του» αναφέρει η Λίνα Μενδώνη στο ακόλουθο συλλυπητήριο μήνυμα της: «Με βαθιά θλίψη και πραγματική οδύνη αποχαιρετώ έναν καλό φίλο, τον Μωυσή Ελισάφ, τον ευγενή, δημοκράτη, επιστήμονα, διανοούμενο, ο οποίος τίμησε τους συμπολίτες του με το έργο και τα επιτεύγματά του. Η εκλογή του ως δήμαρχος Ιωαννιτών, δεν ήταν μόνο μία πολιτική νίκη. Είχε έναν υψηλό συμβολισμό, καθώς υπήρξε ο πρώτος, εβραϊκού θρησκεύματος, δήμαρχος, σε μια πόλη με έντονη πολυπολιτισμική ιστορία. Ο Μωυσής Ελισάφ, με την ηπιότητα και τη γλυκύτητα του, ένωσε τους πολίτες ως δήμαρχος όλων των Ιωαννιτών. Είχαμε μια σταθερή, εξαιρετική και πολύ αποδοτική συνεργασία και πάντα χαιρόμουν να συζητώ μαζί του για τον προγραμματισμό δράσεων και έργων που αναδεικνύουν όλες τις πτυχές της Ιστορίας της πόλης. Η απώλειά του είναι μεγάλη, όχι μόνο για τους πολίτες των Ιωαννίνων, αλλά για όλους όσους είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, να συνεργαστούμε μαζί του, να εκτιμήσουμε το ήθος του. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην αγαπητή Πάτρα και στην οικογένειά του».

«Ο Μωυσής Ελισάφ ήταν ένα παράδειγμα ενεργού και προοδευτικού πολίτη που λειτουργούσε στο πλαίσιο των συναινέσεων, μακριά από προκαταλήψεις και μισαλλοδοξίες», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια του, την εβραϊκή κοινότητα και τους πολίτες των Ιωαννίνων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει επίσης στην ανακοίνωση του: «Ο Μωυσής Ελισάφ υπήρξε πανεπιστημιακός με σημαντική προσφορά στον χώρο της υγείας και της ιατρικής επιστήμης. Είχε εκλεγεί δήμαρχος Ιωαννίνων και είχε γίνει έτσι ο πρώτος Εβραίος δήμαρχος στην Ελλάδα. Το όραμά του ήταν η επανασύνδεση της πόλης με την ιστορική κοσμοπολίτική της παράδοση και η διαμόρφωση της με σύγχρονους όρους εξωστρέφειας και δυναμισμού. Γιος επιζώντων του Ολοκαυτώματος, διετέλεσε πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου».

Αποχαιρετώ με μεγάλη θλίψη τον αγαπητό μου φίλο, Μωυσή Ελισάφ, τον Δήμαρχο, γιατρό και πανεπιστημιακό δάσκαλο. Η θητεία του στον Δήμο Ιωαννιτών ως πρώτου εβραϊκής καταγωγής Δημάρχου στην Ελλάδα ήταν ένα ορόσημο.

Ο Μωυσής ήταν πάντα ένας άνθρωπος της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Το έργο του και οι προοδευτικές του ιδέες θα μας εμπνέουν για πάντα.

Τη λύπη του για την απώλεια του Μωυσή Ελισάφ, εκφράζει με ανάρτησή του στο Twitter ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Ελλάδα Νόαμ Κατς.

«Με μεγάλη λύπη έλαβα την είδηση. Ο Μωυσής Ελισάφ ήταν ένας αληθινός Εβραίος ανθρωπιστής, ένας Έλληνας πατριώτης που αφιέρωσε τη ζωή του στην κοινωνία και το κοινό καλό ως γιατρός, λόγιος, πολιτικός. Θα λείψει στην οικογένειά του, στους φίλους του, στους Έλληνες και Ισραηλινούς. Ας είναι ευλογία η μνήμη του» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Νόαμ Κατς.

Στην ίδια ανάρτηση ο Ισραηλινός πρέσβης παραθέτει το συλλυπητήριο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τον θάνατο του Μωυσή Ελισάφ.

