Πού οφείλεται το Ιμπέριουμ του Μητσοτάκη;

Το ΠΑΣΟΚ βλέπει τον Μητσοτάκη ευρισκόμενο σε πλήρη πανικό, ο Φάμελλος και η Νέα Αριστερά ως έναν απερχόμενο που ακόμη… δεν το ξέρει. Και τα φιλικά τους έντυπα τον δαιμονολογούν ως ψυχρό διαχειριστή, αλαζονικό και αποκομμένο από την κοινωνία, αυταρχικό χωρίς όραμα, ή και ως… μεταδημοκρατικό ηγεμόνα (επιδεικτική μοντερνιά και αυθαίρετη αναντίστοιχη μεταφορά από την πολιτική θεωρεία).

Καταγγέλλουν ότι η χώρα δεν κυβερνάται αλλά ελέγχεται, η δημοκρατία έχει παραδοθεί στη λογική του επιτελικού ελέγχου, και υποστηρίζουν (δηλαδή ελπίζουν) ότι το σύστημα Μητσοτάκη καταρρέει κάτω από το βάρος της ίδιας του της αλαζονεία, αφού συμβολίζει τον τεχνοκρατικό αυταρχισμό ενός απερχόμενου εκπροσώπου μιας πολιτικής ελίτ που δεν κατανοεί την κοινωνία. Και άλλα πολλά τέτοια βαρύγδουπα και αναντίστοιχα.

Την αναντιστοιχία των χαρακτηρισμών δεν την υποστηρίζει ο γράφων αλλά η κοινωνία, την οποία συνεχώς επικαλούνται ως αυθεντικοί διερμηνευτές της, λες και η κοινωνία μιλάει τη γλώσσα των κομματικών γραφείων τους. Αυτή η κοινωνία από την έλευση του Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ τον Ιανουάριο του 2016, τους λέει ότι στραβά αρμενίζουν.

Χθες σε μια ακόμη δημοσκόπηση, της Interview για την Political, οι πολίτες κρίνουν κατά 56% ότι η αντιπολίτευση που γίνεται στην κυβέρνηση είναι μόνο για λόγους εντυπώσεων, ενώ ένα άλλο 28% θεωρεί ότι γίνεται κριτική χωρίς εναλλακτικές προτάσεις. Συνολικά αρνητική συνολική κριτική της αντιπολιτευτικής τακτικής από το 84% των πολιτών!

Όσο για τον παντοειδώς καταγγελλόμενο Μητσοτάκη, ο οποίος επί πλέον - για λόγους που χρήζουν κοινωνιολογικής ανάλυσης - είναι το αλεξικέραυνο στο οποίο διοχετεύεται το παθολογικό μίσος που εκχέουν οι αντι - δεξιοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων, και δη του «Χ», πάλι επιδοκιμάζεται από την κοινωνία!

Γι’ αυτό αδικούν τραγικά τον εαυτό τους τα κόμματα που εκλαμβάνουν τα κοινωνικά δίκτυα ως συνολική αντανάκλαση της κοινωνίας.

Στην ερώτηση «ποιον αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», το αποτέλεσμα είναι συντριπτικό. Ναι μεν ο συνήθης «Κανένας» παίρνει την πρωτιά με 32%, αλλά επί της εφαρμοζόμενης πολιτικής ο Μητσοτάκης υπερέχει μακράν.

Έχει την εμπιστοσύνη ως προς την πρωθυπουργική καταλληλότητα του 29% των πολιτών. Δεύτερος ασθμαίνων ο Νίκος Ανδρουλάκης, με την εμπιστοσύνη του 8,9% των πολιτών (περίπου του 60% όσων δημοσκοπικά ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ). Ακολουθούν Βελόπουλος και Ζωή με 6,1% και 5,3% αντίστοιχα, και από κει και κάτω αρχίζει η κατρακύλα.

Θεωρούμε ότι είναι λογικό να βγει εκτός κριτικής το 5% που λαμβάνει ο Δ. Κουτσούμπας. Φαινομενικά δείχνει δυσαρμονία με το εκλογικό ποσοστό του κόμματος, αλλά είναι διαφορετικό θέμα η ιδεολογία από την επίγνωση ότι ο Κουτσούμπας επουδενί προορίζει τον εαυτό του για πρωθυπουργό και το κόμμα του για κυβέρνηση. Άρα το χαμηλότερο του κόμματός του ποσοστό, δείχνει πραγματιστική επιλογή.

Θρήνος όμως για τους αρχηγούς που έχουν περάσει από θέσεις εξουσίας ως υπουργοί (κρίθηκαν και σε αυτές τις θέσεις), άρα είναι εν δυνάμει πρωθυπουργίσιμοι. Ο Φάμελλος έχει την εμπιστοσύνη του 2,9% των ερωτηθέντων και ο Χαρίτσης το 1,3%. Όσο για τον λαμπερό Κασσελάκη, που θα νικούσε τον Μητσοτάκη γιατί ξέρει καλύτερα αγγλικά και Οικονομία, περιορίζεται στο φτωχικό 4,5%.

Τουλάχιστον έχει την παρηγοριά ότι νικάει τη Λατινοπούλου (3,2%), και ισοπεδώνει αυτούς που αποχώρησαν εξαιτίας του (Χαρίτσης), όσο και αυτούς που αντιδημοκρατικά τον εκπαραθύρωσαν μια νύχτα στο μπουζουξίδικο (Φάμελλος).

Είχαμε γράψει τον Δεκέμβριο του 2024 ότι ο Μητσοτάκης θυμίζει τον Ιταλό Τζούλιο Αντρεότι, στον οποίο είχαν προσδώσει τον χαρακτηρισμό «ανοξείδωτος». Έβγαινε καθαρός από κάθε σκουριά. Το ίδιο και ο Μητσοτάκης!

Και εξακολουθεί. Ο,τι και να του καταλογίζει η αντιπολίτευση για τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για κάθε κληρονομημένη δυσαρμονία και αστοχία της χώρας, πάντα υπερέχει των αντιπάλων του.

Αυτό δεν οφείλεται μόνο στην υπεροχή που εκπέμπει εικόνα του περί της δυνατότητας του κυβερνάν. Οφείλεται και στην πλήρη αδυναμία των αντιπάλων του να πείσουν ότι είναι ικανοί στη διακυβέρνηση τη χώρας. Και όσο θα φέρονται και θα αντιδρούν σαν τρολ του διαδικτύου, τόσο ο Μητσοτάκης θα υπερέχει.