Πολιτικό «μπρα ντε φερ» στους δρόμους

Οι αγρότες δεν έμειναν λέει ικανοποιημένοι από τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Σε αυτές μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται: Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία μέσω ειδικής εφαρμογής, πλήρης αποζημίωση ζημιών από τον ΕΛΓΑ, καθώς και η καθιέρωση εθνικού συστήματος ιχνηλάτησης στα ελληνικά προϊόντα μέσω barcode, κλπ.

Δεν θα εισέλθουμε στο τεχνικό μέρος των ανακοινώσεων, παρότι η μεγάλη εικόνα δείχνει το 2025 μεγάλη αύξηση των επιδοτήσεων σε σχέση με την περσινή χρονιά. Ήτοι φέτος δόθηκαν περίπου 3,82 δισ., αυξημένα κατά 440 εκατομμύρια, και σε ποσοστό 13%, σε σχέση με τα 3,38 δισ. του 2024.

Θα μπορούσε να υπάρξει η ένσταση, αφού δόθηκαν που δόθηκαν γιατί δεν δίνονταν έναν - δυο μήνες πιο μπροστά, ώστε να αποφευχθούν ,οι κινητοποιήσεις. Σεβαστή ένσταση αλλά και πειστική η απάντηση ότι υπήρξε καθυστέρηση λόγω των επανελέγχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά δεν παύει να το χρεώνεται, όπως κάθε κυβέρνηση στη θέση της.

Ωστόσο το μένος που επιδεικνύουν οι αγρότες, θέτει εν αμφιβολία και στο χώρο του φαντασιακού, το ενδεχόμενο να μην είχαν εφευρεθεί κάποια αιτήματα που θα δικαιολογούσαν και πάλι το κλείσιμο των δρόμων. Άλλωστε και τώρα, παρόλο το αυξημένο ποσόν που λαμβάνουν εξακολουθούν να επιμένουν στα μπλόκα και απειλούν να κόψουν την Ελλάδα στα δύο για ένα 48ωρο. Αυτή τη φορά και τους δευτερεύοντες δρόμους.

Δεν τους ενδιαφέρει το πάγωμα που θα επιφέρουν στο εμπόριο, το επιδιώκουν άλλωστε σύμφωνα με δηλώσεις τους, παρότι εμπόριο δεν σημαίνει απλώς μεταφορά υλικών αγαθών αλλά και εργαζόμενοι άνθρωποι σε αυτό, τους οποίους δυσχεραίνουν στην εργασία και το ψωμί τους.

Ούτε τους ενδιαφέρουν οι χειμερινοί τουριστικοί προορισμοί, κάποιοι εκ των οποίων είχαν εξαιτίας τους μείωση που έφτασε έως και το 50% στις κρατήσεις. Και εκεί άνθρωποι δουλεύουν, και εκεί υποχρεώσεις έχουν, δάνεια και γραμμάτια πρέπει να ξοφλήσουν, οικογένειες να ταΐσουν. Αλλά δεν έχουν τρακτέρ να κλείσουν τους δρόμους.

Κάθε εργαζόμενος όταν απεργεί παύει να παράγει και να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο το προϊόν της εργασίας τους. Μόνο οι αγρότες στις νεκρές εποχές όπου δεν έχουν καμία απαιτητική εργασία, καταδυναστεύουν το κοινωνικό σύνολο αποκλείοντας τις εθνικές οδούς. Ενίοτε και τους παράδρομους φέρνοντας σε σημείο ασφυξίας τη χώρα. Αυτό δεν είναι αγώνας. Είναι κοινωνικός τραμπουκισμός.

Αργά ήρθε και η εισαγγελική υπενθύμιση του Αρείου Πάγου. Έδωσε εντολή στους εισαγγελείς Πρωτοδικών όλης της χώρας να παρέμβουν άμεσα για τους αποκλεισμούς δρόμων. Αυτή αναφέρεται στην εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών που θα κλείνουν τους δρόμους, την άσκηση εναντίον τους τη δέουσας ποινικής δίωξης, και την παραπομπή τους προς εκδίκαση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου.

Εύκολη στην Ελλάδα η καταγγελία περί αστυνομοκρατίας, «κράτους δικαστών» και όσα η αριστερή μνήμη αναπαράγει μηχανικά και σκόπιμα για να δικαιολογήσει τις παρεκβάσεις μεμονωμένων ομάδων.

Γιατί οι πέντε - έξι χιλιάδες που βρίσκονται στους δρόμους (ουσιαστικά για τα δελτία των ειδήσεων είναι τόσοι) θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν αν όχι μεμονωμένες ομάδες, σίγουρα μη αντιπροσωπευτικές.

Δεν αντιπροσωπεύουν τους περίπου 328 χιλιάδες επαγγελματίες αγρότες που δηλώνουν ως κύρια επαγγελματική απασχόληση στη Γεωργία (και διεκδικούν δικαιώματα στο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης), ούτε φυσικά τα 615 χιλιάδες άτομα που εργάζονται στις 700 χιλιάδες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, με την όποια ιδιότητα και αν εργάζονται.

Ο αγώνας τους έχει σαφώς πολιτική χροιά, με πρωτοστατούντες τους συνδικαλιστές του ΚΚΕ και τους μη κομματικούς νεαρούς που πνέουν μένεα εναντίον όλων. Και βεβαίως εναντίον της ΕΕ από την οποία λαμβάνουν τη λεοντή των επιδοτήσεων.

Επίσης όταν η κυβέρνηση δηλώνει ότι όσα ήταν να δώσει τα έδωσε και άλλα αλλά δεν έχει, τι νόημα έχει το αίτημα συνάντησης με τον Πρωθυπουργό; Θα δώσει περισσότερα; Φυσικά όχι, ούτε το αναμένουν. Απλά θα δημιουργήσουν εντυπώσεις για το άκαμπτο της κυβέρνησης που δεν σκύβει στα προβλήματα μιας «πενόμενης» ομάδας.

Και η κλιμάκωση του αγώνα τους αυτό θέλει να προκαλέσει. Την παρέμβαση της αστυνομίας και της δικαιοσύνης, προκειμένου να διευκολυνθεί η προπαγάνδα περί αντιλαϊκής κυβέρνησης και η υπονόμευσή της.

Απομένει να δούμε ποιος θα κερδίσει από αυτό το πολιτικό μπρα ντε φερ…