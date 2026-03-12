Πολιτική προμνησία ή γαλλιστί déjà vu

Για την κυβέρνηση, τόσο τα ορατά όσο και τα λιγότερο ορατά προβλήματα που έχει να διαχειριστεί το αμέσως προσεχές διάστημα, είναι πολύ συγκεκριμένα.

Η συγκράτηση των ανατιμήσεων και ο πόλεμος κατά της αισχροκέρδειας, θα επιχειρηθεί με την άμεση επιβολή πλαφόν, το οποίο ανακοινώθηκε ήδη, στο περιθώριο κέρδους σε βενζινάδικα και σούπερ μάρκετ. Η παρέμβαση αφορά στο επόμενο τρίμηνο, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο όπου η κυβέρνηση θα χρειαστεί επιπλέον, να μεριμνήσει και για τυχόν σημαντικές επιπτώσεις στον κρίσιμο τομέα του τουρισμού.

Παρότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ανησυχητικές καταγραφές, ακυρώσεις γίνονται και μερική αναταραχή παρατηρείται ήδη στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει στην προνοητικότητα και στον υπολογισμό για όσα «χειρότερα» μπορεί να έλθουν, αφήνοντας πάλι την αντιπολίτευση να πλειοδοτεί, σε προτροπές για «εμπροσθοβαρή» μέτρα, χαρακτηρισμού των μέτρων ως «κοροϊδία» και επανάληψη συνταγών οριζόντιων μειώσεων φόρων και ΦΠΑ. Χωρίς συνταγή πώς και από που θα αναπληρωθούν;

«Τα επιδόματα χωρίς δομικές αλλαγές είναι μια κοροϊδία» αποφάνθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, που απέφυγε να εισφέρει ως λύση για την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ τη μείωση του ΦΠΑ σε «τρία» βασικά είδη διατροφής.

Όπως είχε προκρίνει όχι πολύ παλιά η Χαριλάου Τρικούπη, βραχυκυκλώνοντας τον πρόεδρο και τα πράσινα στελέχη για το ποια έπρεπε να είναι αυτά τα είδη.

Για τον κ. Τσουκαλά και την αξιωματική αντιπολίτευση, τα fuel pass και τα αντίστοιχα μέτρα στήριξης που ελήφθησαν στο παρελθόν, ήταν της λογικής «στα παίρνω διπλά, στα γυρνάω μονά, για να φαίνεται το κράτος σαν "πατερούλης”».

Τα συγκεκριμένα μέτρα βεβαίως, μάλλον θετικά είχαν αποτιμηθεί από την κοινωνία σύμφωνα με τις τότε δημοσκοπήσεις αλλά και από την πολιτική δυναμική που διατήρησε η κυβέρνηση έκτοτε. Επί τη ευκαιρία, η Χαριλάου Τρικούπη επανέλαβε χθες για πολλοστή φορά μέσα σε ελάχιστες μέρες, ότι θα φέρει πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών.

Το τμήμα Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για απροκάλυπτη κοροϊδία κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι σέρβιρε «ξαναζεσταμένο φαγητό».

Με την ίδια λογική «ξαναζεσταμένες» είναι και η δική του πρόταση, για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στο κατώτατο ευρωπαϊκό επίπεδο, μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά - δεν τα προσδιορίζουν για να μην πάθουν ΠΑΣΟΚ-, φορολόγηση υπερκερδών των πετρελαϊκών εταιρειών και επιβολή πλαφόν στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

Ούτε λόγος για κοστολόγηση των μέτρων και αναπλήρωση των χαμένων εσόδων. Η συζήτηση έχει γίνει ξανά μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα όταν ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και της αντιπολίτευσης πριν αποχωρήσει για να διεκδικήσει να επανέλθει.

Τα αντανακλαστικά και οι άμεσες ενέργειες και μέτρα της κυβέρνησης στο νέο κύμα ανατιμήσεων είναι ικανοποιητικά, αλλά σαφώς η προσπάθεια θα κριθεί και στο πραγματικό πεδίο: στη διαμόρφωση των τιμών και στο καλάθι του νοικοκυριού.

Στο πεδίο της πολιτικής παραμένει παγιωμένη η ίδια εικόνα. Στις αποφάσεις, πρωτοβουλίες και δράση της κυβέρνησης, η αντιπολίτευση παρουσιάζει στην καλύτερη μια αμφίβολη και αμήχανη κριτική.

Στη χειρότερη επιδεικνύει μια μακάρια απόσυρση σε αλλότριες με τις αγωνίες της κοινωνίας και των νοικοκυριών, ασχολίες. Πχ το ΚΚΕ με επικεφαλής τον ΓΓ Δημήτρη Κουτσούμπα, απασχολήθηκε με την αλληλεγγύη στην Αβάνα και πορεία προς τις ΗΠΑ υπό το σύνθημα «Κάτω τα χέρια από την Κούβα – Η Κούβα δεν είναι μόνη της».

Όπου οι διαδηλωτές κουβαλώντας τις ιερές μορφές της Κούβας φώναξαν «Ούτε γη, ούτε νερό στους φονιάδες των λαών» και έστειλαν « ηχηρό μήνυμα καταδίκης του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και των ανοσιουργημάτων του».

Ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε το καινούργιο - για εκείνον - κοσκινάκι του tik tok αναρτώντας βίντεο για το ταξίδι του στο Στρασβούργο. Με σύνθημα «Έτσι, για την αλήθεια. Και για την αλλαγή».

Κάποιος, μάλλον όχι και τόσο νέος σε ηλικία, στο επικοινωνιακό επιτελείο του προέδρου σκέφτηκε ότι το «έτσι για την αλήθεια» ακούγεται κάπως σαν «έτσι για την αλητεία»!

Το βίντεο ήταν προωθητικό για «τη συζήτηση του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και τις διμερείς επαφές του με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ».

Ο Στ. Κασσελάκης, που δεν θυμάται κανείς πλέον πως λένε το κόμμα στο οποίο ηγείται, ανακοίνωσε αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και έβαλε επικεφαλής του γραφείου τύπου, έναν άνθρωπο που ήταν κάποτε στο γραφείο τύπου του ΚΚΕ. Ούτε θυμάμαι ποια χρονιά. Ο Σωκράτης Φάμελλος δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια να βρεθεί σε μια σύσκεψη πολιτικών αρχηγών πριν χάσει την ιδιότητα του «προέδρου» από τον Τσίπρα ή τον Πολάκη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιμένει να σκηνοθετεί καταγγελίες, εκρήξεις και καυγάδες στη Βουλή, ενώ ο κύριος Βελόπουλος, έχοντας πει τέρατα σε βάρος των πολιτικών της Ν. Δ, καυγαδίζει και ζητά προστασία από τον ΠτΒ γιατί τον είπε ένας ανεξάρτητος βουλευτής «καράφλα». Με αυτά τα δεδομένα οι πολίτες, ζυγίζοντας τα προβλήματά τους, τη διαθεσιμότητα πολιτικών διαχειριστών και συνταγών, καταλήγουν ότι ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του αποτελούν τη μοναδική σανίδα σωτηρίας. Οι 7 στους 10, στην πρόσφατη δημοσκόπηση της Alco, δεν διακρίνουν προς ώρας, άλλο πλην του Μητσοτάκη καταλληλότερο να κρατήσει τα ηνία της χώρας και να λάβει αποφάσεις για το σήμερα και το αύριο της οικογένειας τους.