Πλεύρης κατά Λαζόπουλου: Τον έπιασε η ευαισθησία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, αλλά προσπάθησε να αποφύγει τη θητεία του (vid)

Αιχμές κατά του Λάκη Λαζόπουλου και την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, εξαπέλυσε ο Θάνος Πλεύρης.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε: «Ενοχλούμαι γιατί ακούω κάποιους καλλιτέχνες, για παράδειγμα τον κ. Λαζόπουλο που τον έπιασε ο πόνος για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Να τον έπιανε ο πόνος όταν έπρεπε να πάει να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία», είπε και πρόσθεσε: «Ο Άγνωστος Στρατιώτης προϋποθέτει ότι κάποιος είναι μεν άγνωστος αλλά υπήρξε στρατιώτης για την πατρίδα».

«Κάποιος που ήθελε να αποφύγει τη στράτευση για την πατρίδα, ας μη μιλάει για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Όταν κάποιος προσπαθεί να αποφύγει τη θητεία του να είναι λιγότερο προκλητικός», κατέληξε.

Πλεύρης: Ο Άγνωστος Στρατιώτης προϋποθέτει οτι κάποιος είναι μεν άγνωστος αλλά υπήρξε στρατιώτης για την πατρίδα. Κάποιος που ήθελε να αποφύγει τη στράτευση για την πατρίδα, ας μη μιλάει για τον Άγνωστο Στρατιώτη pic.twitter.com/DN1xZMm8Fj — Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) October 22, 2025

Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε πρόσφατα σε συνέντευξή του στο θέμα με το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη λέγοντας: «Το Σύνταγμα ανήκει σε όλους και όχι στην οικογένεια Μητσοτάκη, την οικογένεια Παπανδρέου ή την οικογένεια Τσίπρα. Δεν είναι περιβόλι τους, δεν είναι η αυλή τους [...] Ο στρατιώτης είναι άγνωστος. Γνωστοί βγαίνουν μόνο από τη Βουλή και μετά είναι ο άγνωστος που έχασε το παιδί του, ο άγνωστος που δεν έχει να φάει. Ο Άγνωστος Στρατιώτης συμβολίζει τον άγνωστο Έλληνα που αγωνίζεται. Δεν είναι περίβολο για να καταθέτουν στεφάνια και να κάνουν αυτές τις ανοησίες».