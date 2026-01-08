Πλεύρης κατά Βαρουφάκη: Εμπιστευτήκαμε τις τύχες της οικονομίας σε έναν άνθρωπο που το όνειρό του είναι πώς θα βρει χόρτο

Έντονη κριτική άσκησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης απέναντι στον Γιάνη Βαρουφάκη, όσον αφορά τις δηλώσεις του για τα ναρκωτικά, κάνοντας λόγο για χυδαιότητα και αφήνοντας αιχμές για τη διαπραγμάτευση του 2015.

«Ο κ. Βαρουφάκης είναι χυδαίος με τον τρόπο που απευθύνεται στη νεολαία, και εμμέσως πλην σαφώς ένα παιδί που τον ακούει, αισθάνεται ότι το να πάει να κάνει χόρτο δεν είναι και τίποτα. Αυτό το πράγμα είπε ουσιαστικά ο κ. Βαρουφάκης. Και θα εκτιμηθεί ποινικά», τόνισε ο κ. Πλεύρης μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο κ. Πλεύρης μάλιστα αναφέρθηκε και στη θητεία του κ. Βαρουφάκη στο υπουργείο Οικονομικών. «Φαντάζομαι πώς γινόταν η διαπραγμάτευση το 2015. Γιατί το 2015 σε στρεσογόνες καταστάσεις, όσοι έχουν εξαρτήσεις, είναι ακόμη περισσότερο έρμαια των εξαρτήσεών τους», είπε.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης, πέραν του νομικού ζητήματος που θα κριθεί από τη δικαιοσύνη, υπάρχει ηθικό πρόβλημα, καθώς αντί να αποτρέψει από τη χρήση ναρκωτικών «αυτός διαφήμιζε το χόρτο».

Μάλιστα άφησε αιχμές, λέγοντας ότι είναι «είχαμε εμπιστευτεί τις τύχες της οικονομίας, σε έναν άνθρωπο που το όνειρό του είναι πώς θα βρει χόρτο να κάνει».