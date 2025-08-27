Θ. Πλεύρης: Το δόγμα είναι φυλακή ή επιστροφή - Έρχεται κατάργηση νομιμοποίησης μεταναστών στα 7 έτη

Το δόγμα στο μεταναστευτικό είναι φυλακή ή επιστροφή, ανέφερε την Τετάρτη ο αρμόδιος υπουργός, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Όπως σημείωσε ο υπουργός μιλώντας για το νέο νομοσχέδιο:

«Πρώτον, ποινικοποιείται η παράνομη παραμονή. Όποιος δηλαδή αυτήν τη στιγμή τού απορριφθεί το άσυλο και δεν συνεργαστεί να επιστρέψει, θα έχει ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 χρόνια που θα εκτελείται. Η μόνη δυνατότητα να μην εκτελεστεί θα είναι να συνεργαστεί να επιστρέψει. Το δόγμα είναι φυλακή ή επιστροφή.

Αυτοί που μπαίνουν από εδώ και στο εξής, σε περίπτωση που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, θα μπαίνουν σε διοικητική κράτηση έως και 24 μήνες. Άρα αυτός που μπαίνει πια, δεν κυκλοφορεί ελεύθερος. Τον κρατάμε, τον ενημερώνουμε ότι η χώρα από την οποία έρχεσαι δεν δικαιολογεί άσυλο κι αν απορριφθεί, θα μπει 5 χρόνια φυλακή».

Ακόμα, ο κ. Πλεύρης υποστήριξε πως «διευρύνουμε τις χώρες που μπορούν να επιστρέψουν. Αυτήν τη στιγμή η δυνατότητα αυτή αφορά μόνο τις χώρες προέλευσης, ενώ τώρα πάμε και στις χώρες που έχει και απλή διαμονή, τρίτες ασφαλείς χώρες. Διότι ο άλλος μπορεί να έρχεται από χώρα που κινδύνευε, αλλά μπορεί να πέρασε από άλλες 10 χώρες που να μην κινδυνεύει».

Στη συνέχεια τόνισε πως «καταργείται και η νομιμοποίηση μεταναστών μετά από 7 χρόνια. Τελειώνει κι αυτό με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το σημαντικό είναι αυτό, όποιος του απορρίπτεται το άσυλο, μπάινει πια σε δίλημμα: ή θα πάει φυλακή ή σε χώρα που δεν κινδυνεύει. Ο Πακιστανός δεν κινδυνεύει στο Πακιστάν»