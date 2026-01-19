Πλακιάς σε Δεληβοριά για Καρυστιανού: Έχεις μεγάλο μερίδιο ευθύνης, η ζημιά είναι ανυπολόγιστη

Εκτενή επίθεση στον τραγουδιστή Φοίβο Δεληβοριά εξαπέλυσε ο Νίκος Πλακιάς, με αφορμή τη δημόσια στήριξή του προς τη Μαρία Καρυστιανού, καταλογίζοντάς του σημαντικό μερίδιο ευθύνης για τα νομικά προβλήματα που, όπως υποστηρίζει, αντιμετώπισαν οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δυσκολίες αυτές συνδέονται άμεσα με τη συναυλία που είχε διοργανωθεί και στην οποία συμμετείχε ο καλλιτέχνης.

Αφορμή για την τοποθέτησή του στάθηκε ανάρτηση του Φοίβου Δεληβοριά, ο οποίος, σχολιάζοντας δηλώσεις της κ. Καρυστιανού για το ζήτημα των αμβλώσεων, δήλωσε ότι συντάσσεται με συγγενείς θυμάτων που, όπως ανέφερε, κρατούν αποστάσεις τόσο από την ίδια όσο και από το υπό διαμόρφωση πολιτικό εγχείρημά της.

Ο Νίκος Πλακιάς έκανε λόγο για «νομικά εμπόδια» που, όπως είπε, προέκυψαν εξαιτίας των χρημάτων της συγκεκριμένης συναυλίας, απευθυνόμενος προσωπικά στον τραγουδοποιό. «Τριάντα υπογραφές συγγενών σας προσκομίσαμε τότε και θυμάμαι που είπες: “εγώ θα τραγουδήσω έστω και μόνος μου για τη Μαρία”. Δεν ξεχνάμε. Και τώρα λες ότι είσαι δίπλα μας. Η ζημιά έγινε, Φοίβο, και είναι ανυπολόγιστη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Φοίβου Δεληβοριά:

«Μετά και από τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της. Μαζί τους 100%. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση».

Η απάντηση του Νίκου Πλακιά:

«Εσύ δεν ήσουν, Φοίβο Δεληβοριά τότε που σας είπα να μην κάνετε την συναυλία γιατί δεν θα έχει καλά αποτελέσματα αυτή η κίνηση; Έχεις πολύ μεγάλο μερίδιο , όπως και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που συμμετείχαν τότε , για όλο αυτό που δημιουργήσατε με τα έσοδα αυτής της συναυλίας. Και δεν εννοώ ότι δημιουργήσατε την πολιτικό Μαρία αλλά τα νομικά εμπόδια που βρέθηκαν στον δρόμο μας και τα οποία γίνανε με χρήματα που μαζέψατε εσείς. 30 υπογραφές συγγενών σας προσκομίσαμε τότε και θυμάμαι που είπες : εγώ θα τραγουδήσω έστω και μόνος μου για την Μαρία. Δεν ξεχνάμε . Και τώρα λες ότι είσαι δίπλα μας. Η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη».