Ενδεχομένως την Πέμπτη στο Νταβός ο Κυρ. Μητσοτάκης λόγω κακοκαιρίας

Στην Αθήνα παραμένει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς εξαιτίας της κακοκαιρίας δεν μπορεί να ταξιδέψει στο Νταβός, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αν ο πρωθυπουργός δεν καταφέρει να αναχωρήσει απόψε, τότε θα μεταβεί την Πέμπτη, με μία ημέρα καθυστέρηση, στο Νταβός της Ελβετίας.

Ωστόσο, σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν τελικά να γίνει το ταξίδι του κ. Μητσοτάκη στην Ελβετία, τότε θα μεταβεί απευθείας στη Σύνοδο Κορυφής.

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις όσον αφορά στη σχέση της ΕΕ με τις ΗΠΑ, ενώ όπως ανέφεραν κυβερνητικά στελέχη, το κλίμα που διαμορφώνεται είναι να μην υπογράψουν οι ευρωπαϊκές χώρες για τη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Εξαίρεση η Ουγγαρία του Βίκτωρ Όρμπαν που έχει πει ήδη το «ναι» στον πρόεδρο των ΗΠΑ.