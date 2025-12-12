Πηγές ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα διαγράψει ο Ανδρουλάκης τους κουμπάρους του; Θα παραδεχτεί τη σχέση τους;

«Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρονται να βρίσκονται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου και λογιστής Γιώργος Λαμπράκης και η σύζυγός του, δικηγόρος Χρυσάνθη Κουτάντου» αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως «και οι δύο - όπως αποκάλυψε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης - ήταν ανάμεσα στους 130 'νέους επιστήμονες' που είχαν στηρίξει δημόσια τον Νίκο Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, ενώ η προσωπική τους σχέση είναι γνωστή - ο κ. Ανδρουλάκης έχει παντρέψει τον κ. Λαμπράκη».

«Η σιωπή της Χαριλάου Τρικούπη είναι εκκωφαντική. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που μιλά καθημερινά για 'ηθική' και 'κάθαρση', δεν έχει πει ούτε λέξη για την υπόθεση» σημειώνουν.

«Το ερώτημα είναι απλό: Θα ζητήσει άμεσα τη διαγραφή τους ή θα ισχύσουν και εδώ δύο μέτρα και δύο σταθμά; Η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να κάνει τη δική του», καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.

Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής προχώρησαν σε αποκαλύψεις για τα πρόσωπα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της εκτεταμένης έρευνας του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης απευθυνόμενος στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και απαντώντας στη Μιλένα Αποστολάκη η οποία νωρίτερα υποστήριξε ότι μεταξύ των συλληφθέντων είναι «κάποιος αγροτοσυνδικαλιστής κύριος Χιλετζάκης μέλος της ΝΔ», είπε:

«Η κυρία Αποστολάκη μας είπε ότι σημερινό θέμα είναι οι συλλήψεις της οικονομικής αστυνομίας στην Κρήτη. Σωστά, αυτό δείχνει ότι το Κράτος λειτουργεί. Μας είπε επίσης ότι συνελήφθη ένας αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης και υποστήριξε ότι είναι στέλεχος της ΝΔ. Ακούστε έχουν συλληφθεί και άλλοι 14. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη».

Επανερχόμενη στο θέμα η κυρία Αποστολάκη σημείωσε ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για την υπόθεση ωστόσο έσπευσε να διευκρινίσει «εάν και εφόσον υπάρξει η παραμικρή υπόνοια ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εμπλέκεται, σε χρόνο ελάχιστων λεπτών διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ».

Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό FBI έκανε το πρωί της Παρασκευής 15 συλλήψεις για εγκληματική οργάνωση η οποία φέρεται να εισέπραξε 1,7 εκατ. ευρώ σε παράνομες επιδοτήσεις την περίοδο 2019-2025

Καταγγελία Μ. Λαζαρίδη: Τα μέλη της ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή έλαβαν απειλητικά mail

Υπενθυμίζεται ότι, με ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα και σφοδρή αντιπαράθεση άρχισε και η σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον απόηχο της χθεσινής έντονης διαδικασίας.

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για σεξιστική επίθεση σε βάρος της Μαρίας Συρεγγέλα στην οποία είπε «σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν», επισημαίνοντας ότι και ο ίδιος υπήρξε θύμα λεκτικής επίθεσης από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίασης και καθώς κατευθυνόταν προς το γραφείο του, η κ. Κωνσταντοπούλου τον ακολούθησε στους διαδρόμους της Βουλής και τον εξύβριζε δημόσια αποκαλώντας τον «γυμνοσάλιαγκα» και «βρωμιάρη».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Επαναλαμβάνω τη χθεσινή αήθη επίθεση που εξαπέλυσε η κυρία Κωνσταντοπούλου στην κυρία Συρεγγέλα. Σεξιστική επίθεση λέγοντάς της σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν. Συνέχισε και στο Kontra την επίθεση όπου είπε ότι η κυρία Συρεγγέλα συνδέεται με κακοποιά στοιχεία και πρακτική υπόθαλψης. Το αν συνδέεται με κακοποιά στοιχεία θα κληθεί να το αποδείξει στην Δικαιοσύνη. Χθες μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης επιτέθηκε και στον κ. Φόρτωμα με βαρύτατες εκφράσεις. Το ίδιο συνέβη και με εμένα. Πηγαίνοντας στο γραφείο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ήταν πίσω μου με συνεργάτες της και τον κ. Καζαμία λέγοντας μου ότι είμαι γυμνοσάλιαγκας και βρωμιάρης».

Ο κ. Λαζαρίδης αποκάλυψε επίσης ότι το βράδυ της Πέμπτης όλα τα μέλη της ΝΔ που συμμετέχουν στην εξεταστική επιτροπή έλαβαν απειλητικά και χυδαία μηνύματα από άγνωστο αποστολέα, τα οποία - όπως ανέφερε - θα διαβιβαστούν στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για περαιτέρω έρευνα.

Όπως είπε, «την ίδια στιγμή τα μέλη της ΝΔ έλαβαν από συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση ηλεκτρονικά μηνύματα απειλητικά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν συνδέονται με την Πλεύση Ελευθερίας. Γράφουν μεταξύ άλλων:

Στη συνέχεια ο κ. Λαζαρίδης διάβασε μερικά από τα απειλητικά mail, τα οποία ανέφεραν μεταξύ άλλων:

«Ο,τι πει η ΝΔ ξεφτίλα, απειλείται η ζωή ενός ανθρώπου και εσύ…»

«Θα τη σκοτώσει, θα της κόψει το λαρύγγι και εσύ την πρόταση της ΝΔ. Να σου κόψουν το δικό σουτ το λαρύγγι αληταρά».

«Να είναι λίγες οι ανάσες σου καρ@@@@».

«Να γεμίσουμε με φωτό σου όλο το ιντερνέτ. Εύχομαι να σου κοπεί η χαρά να μην ξαναδείς φως».

Παράλληλα, ο εισηγητής της ΝΔ υποστήριξε ότι συνεργάτες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας βρίσκονται συστηματικά έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής και παρακολουθούν τηλεφωνικές συνομιλίες άλλων βουλευτών.