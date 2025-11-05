Πηγές ΝΔ: Τα παιχνίδια εντυπώσεων συνεχίζονται από την κ. Τυχεροπούλου

«Εντύπωση προκαλεί η σπουδή της Παρασκευής Τυχεροπούλου να στείλει παραμονή της κατάθεσης του Λευτέρη Αυγενάκη δήθεν νέα στοιχεία στην Εξεταστική Επιτροπή, τα οποία μάλιστα δημοσίευσαν φιλικά (;) προς την ίδια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» αναφέρουν πηγές της ΝΔ, που σημειώνουν ότι «στα σχετικά έγγραφα η κ. Τυχεροπούλου αναφέρεται σε δύο υποθέσεις που χειρίστηκε και εγκαλεί την τότε ηγεσία του ΥΠΑΑΤ ότι της άσκησαν πιέσεις».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «βεβαίως η πραγματικότητα την διαψεύδει! Για του λόγου του αληθές -όπως κατέθεσε ο Λευτέρης Αυγενάκης στην εξεταστική: στην πρώτη περίπτωση, εμφανίζει ως αίτημα μια επιστολή ενός δικαιούχου, στις 13/09/2023. Με σχετικό αίτημα, που έχει σταλεί απευθείας από τον δικαιούχο προς την ίδια και κοινοποιήθηκε προς τον Υπουργό ΑΑΤ, τον Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη Νομαρχιακή Μονάδα Χανίων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο παραγωγός ζητά να ενημερωθεί σχετικώς με την μη καταβολή βασικής ενίσχυσης εθνικού αποθέματος 2022 για κατοχή βοσκοτόπων».

Σημειώνουν, δε, ότι «στην απάντησή της, με ημερομηνία 28/11/2023, που απεστάλη ως ενημερωτικό της σημείωμα της Προϊσταμένης της Δ/νσης 'Αμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς αναφέρεται το εξής: "Από τον επανέλεγχο του φακέλου προκύπτει ότι καλώς δεν κατανεμήθηκε εθνικό απόθεμα 2022 για τις εκτάσεις βοσκοτόπων και επίσης όλες οι εκτάσεις περιήλθαν στην κατοχή του μετά τις 31/05/2022, οπότε η απάντηση που θα προετοιμασθεί θα επιφέρει και τον υπολογισμό αχρεωστήτως καταβληθέντων". Και φυσικά δεν υπήρξε καμία συνέχεια, οπότε ουδείς μπορεί να καταλάβει από που προκύπτει η πίεση προς την ίδια».

«Ως προς την δεύτερη περίπτωση, που γίνεται αναφορά σε συνεργάτη του κ. Αυγενάκη» οι πηγές της ΝΔ αναφέρουν ότι «ο πρώην υπουργός σημείωσε ότι δεν παρουσιάζεται καμία επικοινωνία, πέραν της απάντησης της κ. Τυχεροπούλου. Συγκεκριμένα, στην απάντησή της, στις 1/09/2023 παρουσιάζει το έγγραφο του Εισαγγελέα Χανίων, καθώς και την εντολή ειδικού διοικητικού ελέγχου μετά από το έγγραφο του Εισαγγελέα.

Μάλιστα, στο εμπιστευτικό, αλλά ανυπόγραφο συνημμένο έγγραφο του Γραφείου Διοίκησης και Γραμματείας ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρονται οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην αιτούσα, καθώς και ότι "η επιστροφή των ενισχύσεων δεν την απαλλάσσει από την απαγγελία κατηγορίας από τη δικαιοσύνη". Μάλιστα, όπως προκύπτει τα χρήματα επεστράφησαν στον Οργανισμό, καθώς αποτελεί πολιτική θέση της κυβέρνησης, αλλά και απαίτηση όλου του αγροτικού κόσμου».