Πηγές ΝΔ: Συνεχίζει το «κρυφτό» το ΠΑΣΟΚ - Επιμένει να μην κληθεί ο CEO της Cognitera

«Ξεχειλίζει, η αγωνία του ΠΑΣΟΚ να αποφύγει την κλήση του CEO της Cognitera, κ. Κοφουδάκη, στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

Και συνεχίζουν: «Είναι χαρακτηριστικό ότι η εισηγήτρια του κόμματος Μιλένα Αποστολάκη ουσιαστικά αρνήθηκε να έρθει να καταθέσει στην εξεταστική επιβεβαιώνοντας όλα όσα υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Ότι δηλαδή πίσω από το δίκτυο των εταιρειών Cognitera, ΜΕΣΥΝΕΛ, AgroPoint και Αγρογένεσις βρίσκεται η Ένωση Αγρινίου του Παναγιώτη Κουτσουπιά, στελέχους του ΠΑΣΟΚ με μακρά πορεία σε κομματικές θέσεις τόσο επί Φώφης Γεννηματά όσο και επί Νίκου Ανδρουλάκη. Ειδάλλως, δεν θα ήταν τέτοια η… πρεμούρα των πράσινων στελεχών να «κρύψουν» τον κ. Κοφουδάκη και προφανώς τις ευθύνες της εταιρείας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή έχει υπογραμμίσει ότι όλο αυτό το σύστημα που είχε αναπτυχθεί στον Οργανισμό δεν ήταν απλή εταιρική σύμπτωση, αλλά ένα πλέγμα "πράσινων" διασυνδέσεων που αξιοποίησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ για ίδιο όφελος. Και επαναλαμβάνουμε την προτροπή μας προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και να ερευνήσει πρόσωπα και πρακτικές που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του Οργανισμού».

«Σε κάθε περίπτωση, η στάση του ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτει αμηχανία και ότι η επιμονή να μη συζητείται η παρουσία του κ. Κοφουδάκη δεν είναι τυχαία. Το νήμα που συνδέει την Cognitera, τη ΜΕΣΥΝΕΛ και τις υπόλοιπες εταιρείες με την Ένωση Αγρινίου είναι πολύ πιο πυκνό απ' όσο θέλουν να παραδεχθούν. Και το βέβαιο είναι ότι στην εξεταστική επιτροπή η αλήθεια, όσο κι αν κάποιοι επιθυμούν να τη συγκαλύψουν, θα αποκαλυφθεί ως το τέλος», καταλήγουν.