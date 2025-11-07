Πηγές ΝΔ: Πλήρης διαφάνεια από τη ΝΔ για τους μάρτυρες – Στον «κουβά» η τακτική συσκότισης της αντιπολίτευσης

«Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε στην πράξη ότι όσα είπε για τους μάρτυρες, τα έκανε. Όλοι όσοι ζητήθηκαν να προσέλθουν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα προσέλθουν, κάτι που προτείνει και από τον συμπληρωματικό κατάλογο των μαρτύρων που κατέθεσε στην Επιτροπή ο εισηγητής του κόμματος, Μακάριος Λαζαρίδης», αναφέρουν πηγές της ΝΔ και σημειώνουν ότι «μεταξύ αυτών είναι ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Ανδρέας Στρατάκης, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, καθώς επίσης και κορυφαίοι υπουργοί όπως οι Άκης Σκέρτσος, υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Μυλωνάκης, υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας - πρώην υπουργός Επικρατείας».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «η Νέα Δημοκρατία απέδειξε -και σήμερα- απόλυτη διαφάνεια και συνέπεια, τηρώντας κάθε δέσμευση που ανέλαβε από την πρώτη συνεδρίαση μέχρι σήμερα. Αντίθετα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε τη συσκότιση, απορρίπτοντας την κατάθεση μαρτύρων, όπως του κ. Κουφουδάκη».

Τονίζουν μάλιστα ότι «η Εξεταστική προχωρά θεσμικά, με πλήρη διαλεύκανση όλων των ζητημάτων. Όπως έχει ήδη διαπιστωθεί, ό,τι υποσχέθηκε η πλειοψηφία, το έκανε - και ό,τι ισχυρίστηκε η αντιπολίτευση, κατέρρευσε».