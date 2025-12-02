Πηγές ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Μάρτυρας είπε για την Τυχεροπούλου ότι γνώριζε και δεν είπε ποτέ τίποτα

Αποκαλύψεις για την Παρασκευή Τυχεροπούλου προκύπτουν μέσα από την κατάθεση του Ιωάννη Καραποστολάκη, εκπροσώπου των Συνεργαζόμενων Ορκωτών Λογιστών.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις τελευταίες μέρες των ελέγχων η Π. Τυχεροπούλου έστειλε δεσμευμένα ΑΦΜ σε excel χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, αναφορά που προκάλεσε το σχόλιο του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη.

«Κόντεψε να πέσει μια κυβέρνηση και ποτέ η κυρία Τυχεροπούλου δεν είπε στους ορκωτούς ελεγκτές ότι υπήρχε πρόβλημα» καθώς το excel δεν τεκμηρίωνε τίποτα απολύτως.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως ο μάρτυρας κατέθεσε ακόμη ότι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην παροχή στοιχείων - και από την κυρία Τυχεροπούλου - για τις πληρωμές την οποία προσδιόρισε στους 16 μήνες την τελευταία φορά.