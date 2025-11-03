Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το έργο που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρουσίασε ο πρώην γενικός γραμματέας Γιώργος Στρατάκος κατά τη διάρκεια της εισήγησής του στην εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στόχος, όπως εξήγησε, πάντα η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα», αναφέρουν πηγές της ΝΔ, οι οποίες και παραθέτουν ποιες κρίσιμες θεσμικές παρεμβάσεις, προωθήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, όπως:

• Ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση του ελαιοκομικού, μελισσοκομικού και αμπελουργικού μητρώου.

• Η καθιέρωση ηλεκτρονικών δηλώσεων παραγωγής και συγκομιδής στον τομέα της αμπέλου και του οίνου.

• Η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης βεβαιώσεων κατά κύριο επάγγελμα αγρότη.

• Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση κτηνιατρικών φαρμάκων.

• Η θεσμική ενίσχυση των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και η ίδρυση της Διεπαγγελματικής Φέτας.

• Η ίδρυση της ΕΘΕΑΣ, που σηματοδότησε την επανεκκίνηση του συνεργατισμού στη χώρα.

• Η έκδοση σειράς αποφάσεων που οδήγησαν σε υψηλές απορροφήσεις των Ταμείων και του ΕΠΑΛΘ.

• Η υπογραφή αυτοσυμμετοχικών πρωτοκόλλων με τρίτες χώρες για το άνοιγμα νέων αγορών αγροτικών προϊόντων, με περισσότερα από 60 αιτήματα να έχουν προχωρήσει.

Εν συνεχεία σημειώνουν ότι παράλληλα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το Υπουργείο κλήθηκε να διαχειριστεί πολλαπλές κρίσεις - από την πανδημία και τις ζωονόσους, μέχρι τις φυσικές καταστροφές και τις μεγάλες πυρκαγιές.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, «παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες, το ΥΠΑΑΤ συνέχισε να λειτουργεί χωρίς διακοπή, εφαρμόζοντας πολιτικές στήριξης και αποκατάστασης των πληγέντων, με πλήρη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από τέσσερις δεκαετίες, το εμπορικό ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών αγροτικών προϊόντων παρουσίασε θετικό πρόσημο, ως αποτέλεσμα της οργανωμένης δουλειάς και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας του πρωτογενούς τομέα.

Σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Στρατάκος ξεκαθάρισε ενώπιον της Επιτροπής ότι ουδέποτε είχε θεσμική αρμοδιότητα ή διοικητική εμπλοκή στις λειτουργίες του Οργανισμού. Τόνισε μάλιστα ότι δεν υπήρξε καμία πίεση, καμία εντολή και καμία παρέμβαση εκ μέρους του προς τη Διοίκηση.

«Ο Γιώργος Στρατάκος επιβεβαίωσε με τη στάση του αυτό που είναι γνωστό σε όλους όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του: τη θεσμική του σοβαρότητα, την πλήρη γνώση του αντικειμένου του και την απόλυτη προσήλωσή του στη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης», ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

Κλείνοντας, οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει την Εξεταστική Επιτροπή με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και εμπιστοσύνη στην αλήθεια των γεγονότων, ενώ «τα στελέχη της απαντούν με στοιχεία και έργο, όχι με εντυπώσεις».

Τα γεγονότα και τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους και αποτυπώνουν το ουσιαστικό έργο που έχει παραχθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τη στιγμή που όπως έχει τονίσει σύσσωμη η κυβέρνηση η θεσμική συνέχεια και η διαφάνεια στις διαδικασίες παραμένουν σταθερή προτεραιότητα, μακριά από μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις.