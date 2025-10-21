«Με καθοριστική ρύθμιση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τον Δεκέμβριο του 2022, συνδέθηκε για πρώτη φορά η χορήγηση του Εθνικού Αποθέματος με την ύπαρξη πραγματικού οικονομικού κύκλου εργασιών από πώληση ζωικών προϊόντων, όπως κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αριστέα Βολιτάκη» αναφέρουν πηγές τη ΝΔ και προσθέτουν:

«Ουσιαστικά, όπως εξήγησε η ίδια δεν αρκούσε πια η απλή δήλωση των ζώων και εξάλλου με αντίστοιχο τρόπο πληρώθηκε η ενίσχυση ζωοτροφών τον Ιανουάριο του 2023. Όπως εξήγησε, η ρύθμιση αυτή "περιόρισε σημαντικά την εικονική κατοχή ζώων" και επέτρεψε να στηριχθούν αποκλειστικά οι πραγματικά ενεργοί κτηνοτρόφοι. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε, το μέτρο αυτό αποτέλεσε ουσιαστικό φίλτρο στις άμεσες ενισχύσεις, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη του συστήματος».

«Με άλλα λόγια, η κατάθεση της κυρίας Βολιτάκη επιβεβαιώνει πως τα μέτρα που λήφθησαν για την πάταξη των εικονικών δηλώσεων εφαρμόστηκαν από την κυβέρνηση της ΝΔ, την στιγμή που επί ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόστηκε η τεχνική λύση ενώ οι ΔΑΟΚ -όπως έχει αποκαλυφθεί- είχαν στην αρμοδιότητά τους την καταμέτρηση των ζώων» τονίζουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

«Είναι σαφές ότι όσοι σήμερα επιχειρούν να παρουσιάσουν μια διαφορετική εικόνα, ξεχνούν ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από νωρίς προσπάθησε να προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε έναν Οργανισμό ο οποίος είχε χρόνιες παθογένειες. Εν κατακλείδι, ενώ η αντιπολίτευση επιχειρεί να αποδώσει ευθύνες στη σημερινή κυβέρνηση, οι μαρτυρίες των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ καταρρίπτουν πλήρως το αφήγημά της, αποδεικνύοντας ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν εκείνη που πρώτη προσπάθησε να θέσει κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας στον αγροτικό τομέα» καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.