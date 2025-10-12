K. Πιερρακάκης: Απάντηση στην ακρίβεια η αύξηση εισοδημάτων – Nέες ελαφρύνσεις το 2026

Την ενίσχυση του αγώνα κατά της φοροδιαφυγής με τη χρήση της τεχνολογίας προαναγγέλλει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης αποκαλύπτοντας ότι τα έσοδα από αυτήν την πηγή θα φτάσουν τα 2,2 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μιλώντας στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, προαναγγέλλει νέες ελαφρύνσεις για το 2026, αλλά όχι νωρίτερα από την επόμενη ΔΕΘ, καθώς «το πακέτο των 1,76 δισ. ευρώ εξαντλεί το θεσμικά επιτρεπτό όριο δαπανών για την επόμενη χρονιά».

Σε ό,τι αφορά τη φορολογική μεταρρύθμιση που προωθείται, ο υπουργός υπογράμμισε πως από την 1η Ιανουαρίου 2026, μια οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα 30.000 ευρώ ανά γονιό θα έχει ετήσιο όφελος 2.400 ευρώ, ενώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά το όφελος ανέρχεται σε 8.200 ευρώ. Τα μέτρα της ΔΕΘ, σύμφωνα με τον ίδιο, θα αυξήσουν το ΑΕΠ κατά 0,6%.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, η κυβέρνηση έχει φθάσει στο ανώτατο όριο δαπανών με το πακέτο των 1,76 δισ. ευρώ. Ωστόσο, αν το πρωτογενές πλεόνασμα ξεπεράσει το 4% του ΑΕΠ, εξετάζεται το ενδεχόμενο συμπληρωματικών μέτρων τον Απρίλιο του 2026, όπως είχε συμβεί και φέτος με την επιστροφή ενοικίου και την ενίσχυση των συνταξιούχων.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι ο ευρωπαϊκός κανόνας δαπανών δεν επιτρέπει τη διανομή του πλεονάσματος πέραν του θεσμικά επιτρεπτού ορίου, επισημαίνοντας τη συνέπεια της κυβέρνησης στη δημοσιονομική διαχείριση. Υπογράμμισε πως η δημιουργία δημοσιονομικού χώρου μπορεί να επιτρέψει στοχευμένες παρεμβάσεις στη ΔΕΘ του 2026 για το 2027, με προτεραιότητα στην κοινωνική συνοχή.

Σχετικά με τα μέτρα για τη στήριξη των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, ο υπουργός ανέφερε πως οι παρεμβάσεις είναι άμεσες και στοχευμένες. Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν τα οφέλη από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες από το 2027. Η μεταρρύθμιση προβλέπει σημαντικές μειώσεις φόρου για οικογένειες με παιδιά και για νέους έως 25 ετών, ενώ οι συνταξιούχοι θα ωφεληθούν από το επίδομα των 250 ευρώ, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τις αυξήσεις στις συντάξεις που σωρευτικά φτάνουν το 16% το 2026.

Παράλληλα, προωθούνται μέτρα για το στεγαστικό πρόβλημα, με μείωση της φορολογίας στους ιδιοκτήτες και κίνητρα για αύξηση της προσφοράς κατοικιών, ώστε να περιοριστούν οι πιέσεις στα ενοίκια. Ο υπουργός χαρακτήρισε το σύνολο των μέτρων ως μόνιμα και όχι επιδοματικά, με στόχο την ουσιαστική στήριξη των νοικοκυριών.

Καταπολέμηση φοροδιαφυγής και δημοσιονομικό όφελος

Όσον αφορά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε πως το 2024 τα έσοδα ανήλθαν σε 1,7 δισ. ευρώ, ενώ για το 2025 εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 2,2 δισ. ευρώ. Η προσπάθεια θα ενταθεί στους τομείς των καυσίμων και των καπνικών προϊόντων, με νέα θεσμικά πλαίσια, ενίσχυση των ελέγχων και χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση της κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων.

Ανάπτυξη και στόχοι για μισθούς

Για την ανάπτυξη, ο υπουργός χαρακτήρισε ρεαλιστική και τεκμηριωμένη την πρόβλεψη για ρυθμό 2,4% το 2026. Η εκτίμηση βασίζεται στα μέτρα της ΔΕΘ που ενισχύουν τη ζήτηση και στην αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στα 16,7 δισ. ευρώ. Παρά τις διεθνείς προκλήσεις, η εγχώρια οικονομική δυναμική θεωρείται επαρκής για την επίτευξη των στόχων.

Αναφορικά με τους μισθούς, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε τη δέσμευση για κατώτατο μισθό 950 ευρώ και μέσο μισθό 1.500 ευρώ έως το 2027. Υπογράμμισε ότι οι αυξήσεις πλέον βασίζονται στην ανάπτυξη και την παραγωγικότητα, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά τους.

Πολιτικό τοπίο και σταθερότητα

Στο πολιτικό σκέλος, ο υπουργός τόνισε τη σημασία της σταθερότητας μέχρι τις εκλογές του 2027, επισημαίνοντας ότι το δίλημμα για τους πολίτες θα είναι ποιος μπορεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα και να δημιουργήσει ελπίδα για το μέλλον.

Οι εκλογές πρέπει να γίνουν το 2027 και έως τότε χρειαζόμαστε συνέχεια και σοβαρότητα, όχι πολιτική αβεβαιότητα.

Το δίλημμα της κάλπης θα είναι καθαρό. Ποιος μπορεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα και να δημιουργήσει ελπίδα. Η σταθερότητα είναι αυτή που μας έφερε έως εδώ ,που επέτρεψε στην οικονομία να αναπτυχθεί, στους μισθούς να αυξηθούν, στη χώρα να ανακτήσει αξιοπιστία. Και η ελπίδα είναι αυτή που μας οδηγεί μπροστά: Να ψηφιοποιήσουμε όλη τη χώρα , να μετατρέψουμε την πρόοδο σε πραγματική βελτίωση της καθημερινότητας.

Μόνο με σχέδιο, συνέπεια και δουλειά μπορούμε να πάμε πιο μακριά. Αναφερόμενος στα νέα σχήματα της αντιπολίτευσης, σχολίασε πως στη Δημοκρατία ο καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής, ωστόσο το ζητούμενο είναι η αξιοπιστία και η ουσία των προτάσεων. Ο κ. Τσίπρας επιχειρεί να επιστρέψει στο προσκήνιο με έναν νέο φορέα παλαιών ιδεών. Οι πολίτες ωστόσο θυμούνται καλά πόσο ακριβά πλήρωσαν τις αυταπάτες και τις επιλογές του πρώην πρωθυπουργού.