ΠΑΣΟΚ: Ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του Γ. Παναγόπουλου - Τον καλεί να μην διεκδικήσει ξανά την ηγεσία της ΓΣΕΕ

Η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ επικύρωσε στη σημερινή της συνεδρίαση την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιάννη Παναγόπουλου, έως ότου διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση για την οποία τελεί υπό έρευνα.

Παράλληλα, καλεί τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ να παραιτηθεί από τη διεκδίκηση της ηγεσίας του συνδικαλιστικού κινήματος, προκειμένου να διασφαλιστεί το κύρος και η αξιοπιστία του.

Αναλυτικότερα, σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Θέσαμε άμεσα σε αναστολή την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου, έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση για την οποία ερευνάται και δηλώνουμε για μια ακόμα φορά ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως για κάθε Έλληνα πολίτη.

Πιστεύουμε επίσης, από θέση αρχής, για την προάσπιση του κύρους και της αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού κινήματος ότι ο κ. Παναγόπουλος οφείλει να διευκολύνει, παραιτούμενος των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ».

Ακολούθως στην ανακοίνωσή της αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «Το ΠΑΣΟΚ ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται» και σημειώνει: «Οφείλουμε όλοι και πρωτίστως το ΠΑΣΟΚ, που έχει ιστορική σχέση με τους εργαζόμενους, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έφεραν στην επιφάνεια, για μια ακόμα φορά, τα τελευταία γεγονότα και αφορούν, μεταξύ άλλων, την κρίση αντιπροσωπευτικότητας και αξιοπιστίας, τον αναγκαίο απεγκλωβισμό από κατεστημένες εξουσιαστικές αντιλήψεις, καθώς και από κάθε είδους εξαρτήσεις.

Όσον αφορά για τις αποφάσεις της Πολιτικής Γραμματείας, παραθέτει τα εξής:

Η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου συνεδρίασε σήμερα και εξέτασε διεξοδικά το σύνολο της ατζέντας που αφορά την πορεία προς το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, καθώς και την πολιτική στρατηγική ενόψει των επερχόμενων εθνικών εκλογών, που αποτελούν το μείζον πολιτικό διακύβευμα της περιόδου.

Το ΠΑΣΟΚ είναι και παραμένει κόμμα εξουσίας, με στόχο τη διακυβέρνηση της χώρας.

Δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά κόμμα με σχέδιο, πρόγραμμα και ευθύνη διακυβέρνησης.

Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τη μάχη των εκλογών ως αυτόνομο πολιτικό κίνημα, με πλήρη πολιτική και προγραμματική αυτοτέλεια.

Για τη διεύρυνση αναφέρει:

Το ΠΑΣΟΚ προχωρά προς το Συνέδριο και τις εκλογές με σαφή στρατηγική αμφίπλευρης διεύρυνσης.

Η διαδικασία της διεύρυνσης θα συνεχιστεί δυναμικά και στην Περιφέρεια, με τη συμμετοχή σημαντικών στελεχών.

Κατέστη σαφές ότι το ζήτημα της πρόσκλησης και της ένταξης βουλευτών αποτελεί αρμοδιότητα του Προέδρου, ο οποίος έχει και την ευθύνη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει και θα εντείνει τη συνεργασία του με κόμματα, πολιτικές ομάδες, οργανώσεις και κοινωνικούς φορείς: στο επίπεδο του Κοινοβουλίου, στο επίπεδο της κοινωνίας και στο επίπεδο των συνδικάτων, με στόχο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ελληνικού λαού και την προώθηση της πολιτικής αλλαγής.

Στρατηγικός στόχος