ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη που ελέγχεται για τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Στην αναστολή της κομματικής ιδιότητας της Αναστασίας Χατζηδάκη προχώρησε σήμερα το ΠΑΣΟΚ, μετά και τις αιτιάσεις ότι φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση με τα επιδόματα - «μαϊμού» ύψους 1,8 εκατ. ευρώ στον ΟΠΕΚΑ, που αποκάλυψε χθες η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

«Ο Γραμματέας της ΚΠΕ Ανδρέας Σπυρόπουλος, μετά την επιστολή που έλαβε απο το μέλος του ΠΑΣΟΚ Αναστασία Χατζηδάκη, κινεί τις διαδικασίες για την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Η ανακοίνωση της Αναστασίας Χατζηδάκη

Η Αναστασία Χατζηδάκη σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Σε σχέση με δημοσιεύματα που αναπαράγουν το δελτίο τύπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τον συστημικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον ΟΠΕΚΑ , δηλώνω τα εξής:

Μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου, ούτε έχω κληθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή για παροχή εξηγήσεων.

Κατά την άσκηση των υπηρεσιακών μου καθηκόντων ενήργησα με πλήρη συναίσθηση ευθύνης και σε όλη τη διάρκεια της δημοσιοϋπαλληλικής μου πορείας υπηρέτησα με εντιμότητα και διαφάνεια.

Δηλώνω ότι βρίσκομαι απολύτως στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή στοιχείου ζητηθεί και καλωσορίζω κάθε θεσμικό έλεγχο, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως τα πραγματικά δεδομένα.

Για λόγους προσωπικής και πολιτικής ευθιξίας, και προκειμένου να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σκιά ή παρερμηνεία, ζήτησα την αναστολή της ιδιότητάς μου ως απλού μέλους του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Το χρονικό της υπόθεσης

Το «κουβάρι» της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το 2023, όταν διοικητής του ΟΠΕΚΑ ήταν ο σημερινός γενικός γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Γλουμής, ο οποίος κίνησε τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου για την περίοδο 2020-2023, έπειτα από καταγγελίες για παράτυπες εγκρίσεις του επιδόματος Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, σύμφωνα με το «Πρώτο Θέμα».

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, διαπιστώθηκε πλήθος παραβάσεων στη χορήγηση επιδομάτων, με την ελεγχόμενη περίοδο να εκτείνεται από τις 10 Ιανουαρίου του 2020 έως τις 31/12/2022. Η Αρχή έλεγξε 372 φακέλους αιτήσεων χορήγησης επιδόματος, από τους οποίους προέκυψε πλήθος παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου και εντοπίστηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες:

α. δεν τηρήθηκε η θεσμοθετημένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ούτε ο χειρισμός των αιτήσεων με χρονολογική σειρά.

β. εγκρίθηκαν αιτήσεις παρά τις ελλείψεις σε υποβληθέντα δικαιολογητικά ή τη μη πλήρωση κριτηρίων (π.χ. συμπλήρωση ορίου ηλικίας)

γ. το επίδομα αποδόθηκε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε και άρα για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που δικαιούνταν οι εκάστοτε αιτούντες/ούσες.

Σημειώνεται πως το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών για τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες, ενώ ο ΟΠΕΚΑ στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα συζητήσει την παύση του εμπλεκόμενου στελέχους που είναι αποσπασμένο στο ΠΑΣΟΚ από το καλοκαίρι του 2022.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, μετά τις καταγγελίες του 2023, ο ΟΠΕΚΑ προχώρησε άμεσα στη διακοπή της παράνομης δράσης των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, διενήργησε εσωτερικό έλεγχο και ζήτησε τη συνδρομή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την πλήρη και ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να διαβιβαστεί ολοκληρωμένος φάκελος στη Δικαιοσύνη.