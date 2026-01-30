Παρουσίαση ψηφιακών μεταρρυθμίσεων της Δικαιοσύνης σε Άμφισσα και Λαμία από τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα

Σε δύο διαδοχικές ενημερωτικές εκδηλώσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρουσιάστηκαν οι μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στον τομέα της Δικαιοσύνης, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών και των υποδομών.

Τις παρουσιάσεις πραγματοποίησε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γιάννης Μπούγας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου και Αναβάθμιση και επέκταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης».

Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 9:00 το πρωί στην 'Αμφισσα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ η δεύτερη ακολούθησε το μεσημέρι στη Λαμία, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της πόλης. Οι δράσεις διοργανώθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στόχος των εκδηλώσεων ήταν η αναλυτική ενημέρωση των τοπικών αρχών και των φορέων για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και προγραμματίζονται το επόμενο διάστημα, κυρίως σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές υποδομές της Δικαιοσύνης, ώστε, όπως τονίστηκε «η γνώση και η πρακτική αξιοποίηση των νέων εργαλείων να διαχυθεί στους άμεσα ωφελούμενους».

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων έγινε εκτενής αναφορά στις νέες ψηφιακές εφαρμογές, στη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και στην επιτάχυνση της διεκπεραίωσης δικαστικών διαδικασιών μέσω της τεχνολογίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση του Εθνικού Ποινικού Μητρώου και στα συστήματα διαχείρισης πολιτικών και ποινικών υποθέσεων.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο υφυπουργός, «ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλάζει κυριολεκτικά την εικόνα στην απονομή της Δικαιοσύνης», υπογραμμίζοντας ότι οι νέες υποδομές στοχεύουν στη μεγαλύτερη ταχύτητα, διαφάνεια και αξιοπιστία των διαδικασιών.

Οι εκδηλώσεις εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κύκλο ενημερώσεων σε περιφερειακό επίπεδο, με αντικείμενο την προσαρμογή των δικαστικών υπηρεσιών στα νέα ψηφιακά πρότυπα λειτουργίας.