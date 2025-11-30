Παρουσία του Κ. Τασούλα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό του πολιούχου της Πάτρας

Με βαθιά κατάνυξη η Πάτρα τίμησε τον πολιούχο και προστάτη της, Απόστολο Ανδρέα, με πλήθος πιστών από ολόκληρη την Ελλάδα να μετέχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις.

Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων βρίσκεται ο νέος Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα, όπου τελέστηκε το πρωί πολυαρχιερατική θεία λειτουργία και στη συνέχεια δοξολογία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας παρέστη στον εορτασμό της Μνήμης του Πολιούχου και Προστάτη της Πάτρας, Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου.

Μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα και το πέρας της λιτανείας της Τιμίας Κάρας και της Ιεράς Εικόνας του Αποστόλου Ανδρέα, ο κ. Τασούλας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα είναι μια λαμπρή μέρα για την Αποστολική και ιστορική πόλη των Πατρών. Σήμερα εδώ στο Πανορθόδοξο προσκύνημα του Αγίου Ανδρέα, τιμήσαμε και γιορτάσαμε τον Πολιούχο της πόλης των Πατρών, τον Πολιούχο της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Ο Άγιος Ανδρέας σκέπει και ευλογεί την Πάτρα εδώ και αιώνες και το παράδειγμά του από τον μαρτυρικό του θάνατο την εποχή του Αυτοκράτορα Νέρωνα, εξακολουθεί να μας διδάσκει και να μας καθοδηγεί.

Το μήνυμά του για δικαιοσύνη, αγάπη, για αλληλεγγύη, είναι σήμερα πολυτιμότερο από ποτέ. Το ακολουθούμε, το τιμούμε και προσπαθούμε να το δικαιώσουμε. Γιατί αυτές οι λέξεις, αυτά τα νοήματα, δυναμώνουν την κοινωνική συνοχή, δυναμώνουν την ενότητά μας ως λαού και μας κάνουν να έχουμε αισιοδοξία και πίστη για το μέλλον μας.

Σήμερα εδώ τιμήσαμε έναν Άγιο, τιμήσαμε το δίδαγμά του, τιμήσαμε και δικαιώνουμε, ελπίζω, το παράδειγμά του και είμαι βέβαιος πως ακολουθώντας αυτή τη διδασκαλία, θα κάνουμε την κοινωνία μας και την πατρίδα μας ακόμα πιο δυνατή.

Χρόνια πολλά από την Πάτρα σε όλες και όλους.»