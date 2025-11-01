Κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας άνοιξε τις πύλες του το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, το οποίο φιλοξενεί 100.000 αντικείμενα από ιστορία επτά χιλιάδων χρόνων με κορυφαίο έκθεμα τους θησαυρούς από τον τάφο του Τουταγχαμών, που καταλαμβάνουν δύο από τις 14 αίθουσες του φαραωνικού κτίσματος.

Στη μεγαλοπρεπή τελετή των εγκαινίων θα παρίστανται πολλοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έπειτα από 25 χρόνια εργασιών, το μεγάλο αιγυπτιακό μουσείο ανοίγει τις πύλες του. Είναι το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο στον κόσμο. Τα εγκαίνια θα καλύψουν ζωντανά εκατοντάδες τηλεοπτικά δίκτυα από όλο τον κόσμο. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φαταχ Αλ Σίσι, με ανάρτησή του καλωσόρισε τους ηγέτες του κόσμου που θα παραβρεθούν στα εγκαίνια του μεγάλου αιγυπτιακού μουσείου.

Η μεγάλη κεντρική σκάλα ("Grand Staircase") που οδηγεί προς τις αίθουσες, περιβάλλεται από αγάλματα φαραώ και θεών.

Σίσι: Γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του παρόντος και του μέλλοντος

«Γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του παρόντος και του μέλλοντος, στο όνομα αυτής της αρχαίας πατρίδας», δήλωσε ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι από το μεγάλο προαύλιο του μουσείου που είναι αφιερωμένο στον φαραωνικό πολιτισμό, όπου οι αρχές έχουν οργανώσει ένα φαντασμαγορικό θέαμα.

«Όλοι μας φανταστήκαμε και ονειρευτήκαμε αυτό το έργο, αναρωτηθήκαμε αν πράγματι θα μπορούσε να υλοποιηθεί, αν όλοι θα το βλέπαμε να ολοκληρώνεται και αν θα ήμασταν παρόντες αυτή τη μεγάλη μέρα», δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μουστάφα Μαντμπούλι σε συνέντευξη Τύπου.

Περίπου 80 επίσημες αντιπροσωπείες παρέστησαν στην τελετή των εγκαινίων, και στις μισές μεταξύ αυτών ηγούνταν βασιλείς, πρίγκιπες, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Δείτε εικόνα από τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

Στα εγκαίνια ο πρωθυπουργός

Μεταξύ των ξένων ηγετών που προσκλήθηκαν στην Γκίζα ήταν και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρέθηκε για δεύτερη μέρα στην Αίγυπτο, μετά την παρουσία του στη χθεσινή ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Σινά.

Ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε σήμερα σε μια ξενάγηση, μπαίνοντας σε μια «χρονοκάψουλα», για να περιηγηθεί στην ιστορία 5.000 ετών, την αιγυπτιακή ιστορία, μέσα σε ένα «φαραωνικό μουσείο», 47.000 τετραγωνικών μέτρων. Ήταν ανάμεσα στους 80 ηγέτες και αρχηγούς ξένων κρατών που παρευρέθηκαν στην τελετή των εγκαινίων, ως προσκεκλημένος του προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι.

Πηγαίνοντας προς την τελευταία φάση αυτής της πολύωρης γιορτής με τη διεθνή ακτινοβολία, περιμετρικά του περιβάλλοντός χώρου του μουσείου είχαν υψωθεί διαφορετικά λάβαρα αλλά και σημαίες άλλων χωρών.

Στον αντίποδα υπήρχε και το σκέλος των ισχυρότατων μέτρων ασφαλείας.

Ελεύθεροι σκοπευτές των αιγυπτιακών ένοπλων δυνάμεων ήταν επί ώρες ακροβολισμένοι στα υπερυψωμένα σημεία πέριξ του μουσείου, ενώ κατά μήκος των οδικών αρτηριών που οδηγούν στις εισόδους υπήρχαν μεικτές περίπολοι με την εθνική αστυνομία.

Ζωντανεύουν επτά χιλιετίες

Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο βρίσκεται λίγο έξω από το Κάιρο, κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας. Έχει έκταση 470.000 τετραγωνικών μέτρων και θα φιλοξενεί περίπου 100.000 τεχνουργήματα, από τα οποία τα 15.000 θα εκτεθούν για πρώτη φορά και καλύπτουν επτά χιλιετίες της ιστορίας της χώρας.

Διαθέτει μια πανύψηλη τριγωνική γυάλινη πρόσοψη που μιμείται τις κοντινές πυραμίδες. Οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν 12 τεράστιες αίθουσες οι οποίες καλύπτουν διαφορετικές εποχές: από την Προδυναστική περίοδο και το Παλαιό Βασίλειο, έως το Μέσο και το Νέο Βασίλειο και την ελληνιστική - ρωμαϊκή Αίγυπτο.

Η κατασκευή του Μουσείου ξεκίνησε το 2005 οι εργασίες όμως καθυστέρησαν λόγω οικονομικών κρίσεων, της αραβικής άνοιξης, που οδήγησε στην ανατροπή του Μουμπάρακ, και λόγω άλλων περιφερειακών συγκρούσεων.

Το κόστος για την κατασκευή ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, αναμένεται να προσελκύσει έως και 8 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, κάτι που θα ενισχύσει τον τουρισμό και την οικονομία της Αιγύπτου.