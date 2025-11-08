Παρουσία Κακλαμάνη οι εορταστικές εκδηλώσεις στη Μυτιλήνη για την 113η επέτειο απελευθέρωσής της

Παρουσία του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη λαμπρότητα οι εορταστικές εκδηλώσεις στην Μυτιλήνη για τη 113η επέτειο απελευθέρωσης της πόλης.

Η 8η Νοεμβρίου αποτελεί ημέρα ιστορικής σημασίας για την πόλη της Μυτιλήνης, αλλά και για ολόκληρο το νησί, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη απελευθέρωσης του από τον τουρκικό ζυγό και την ένωσή της με τη μητέρα Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις ιστορικές καταγραφές το πρωί της 8ης Νοεμβρίου του 1912 στο λιμάνι της Μυτιλήνης κατέπλευσε το θωρηκτό «Αβέρωφ» μαζί με άλλα πλοία του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και ο Υποναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης επέδωσε τελεσίγραφο στις τουρκικές Αρχές του νησιού, με το οποίο ζητούσε την άμεση παράδοση της ιστορικής πόλης. Αυτή ήταν και η πρώτη σελίδα της νέας εποχής για τη Μυτιλήνη και το λαό της.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με κοινή παρέλαση στρατιωτικών τμημάτων, μαθητών, αναπήρων και θυμάτων πολέμου, αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και εθελοντικών οργανώσεων, τιμώντας τους αγωνιστές της απελευθέρωσης της Μυτιλήνης.

«Είναι μία μεγάλη μέρα, για το όμορφο νησί σας αλλά και για την Πατρίδα. Χαίρομαι, που ζώ μαζί σας αυτές τις στιγμές. Για μένα το πλέον σημαντικό στις σημερινές δύσκολες εποχές, είναι να διατηρούμε ζωντανές τις μνήμες των νεότερων για όσους πάλεψαν και θυσιάστηκαν προκειμένου η Ελλάδα να φτάσει το 2025 να είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος» ανέφερε ο κ. Ν. Κακλαμάνης.

Νωρίτερα ο Πρόεδρος της Βουλής παρευρέθηκε στη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αθανασίου Μυτιλήνης χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μυτιλήνης, Ερεσού και Πλωμαρίου κ. κ. Ιακώβου.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων από τον κ. Ν. Κακλαμάνη, στη θέση Κιόσκι και στη συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων, ενώ ακολούθησε ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.