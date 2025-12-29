Παραδοχές πριν το ‘26: Ηγεσία Μητσοτάκη και Αντί-Πολιτευόμενοι

Κάθε φορά που «πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά», καλούμαστε να κάνουμε ευχές για να είναι το «βρέφος» που γεννιέται καλύτερο και πιο ανθηρό από τον «παππού» που προηγήθηκε.

Γιατί όμως στην πολιτική τόσο συχνά ακούμε «μακάρι ο καινούργιος χρόνος να είναι καλύτερος από αυτόν που περνάει» ή τώρα τελευταία «δεν περνάμε καλά, για όλα φταίει ο Μητσοτάκης»; Για να απαντήσουμε το ερώτημα μάλλον δε θα αποφύγουμε την ανάγκη να κάνουμε κάποιες παραδοχές, κι ας είναι λιγάκι δυσάρεστες.

Διαβάστε περισσότερα στα makedonikanea.gr