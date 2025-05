Παπασταύρου: Να κατανοήσουμε με επιστημονικό τρόπο την έκταση των αλλαγών που προκαλεί η κλιματική αλλαγή

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου συμμετείχε την Τετάρτη (14/05) σε επιστημονική εκδήλωση, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκε μελέτη που αφορά στην αύξηση της χωρικής ευκρίνειας των κλιματικών προβλέψεων για την Ελλάδα («Development of a digital National Climate Data and High-Resolution Downscaling Simulation Database for the Protected Areas of Greece»).

Η συνεδρίαση έλαβε χώρα κατόπιν πρωτοβουλίας του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννη Στουρνάρα και του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, Εθνικού Εκπροσώπου για την Κλιματική Αλλαγή και επόπτη του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Χρήστου Ζερεφού, με προσκεκλημένο τον Πρόεδρο του Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Sir Jim Skea, καθώς και Έλληνες επιστήμονες και ερευνητές που διεξάγουν την έρευνα.

Η μελέτη είναι αποτέλεσμα συνεργασίας επιστημόνων του Κέντρου Ερευνών Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, του Τμήματος Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η προσπάθεια αυτή τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Παπασταύρου τόνισε τη μεγάλη σημασία της μελέτης, την οποία εκπονούν εγνωσμένου κύρους φορείς, για την ανάπτυξη Ψηφιακής Εθνικής Βάσης Κλιματικών Δεδομένων και Προσομοιώσεων Υψηλής Χωρικής Ανάλυσης για τις Προστατευόμενες Περιοχές στην Ελλάδα.

«Οι φυσικές καταστροφές έχουν μεγάλο κόστος για τη χώρα μας, τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και σε περιβαλλοντικό και οικονομικό κεφάλαιο, ειδικά τα τελευταία χρόνια», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός, τονίζοντας παράλληλα ότι «οι φυσικοί μας πόροι είναι ο πλούτος μας και είναι καθήκον μας να τους προστατεύσουμε, να κατανοήσουμε με επιστημονικό τρόπο την έκταση των αλλαγών που προκαλεί η κλιματική αλλαγή, να λάβουμε προληπτικά μέτρα και να προσαρμοστούμε ανάλογα».

Όπως είπε, ένα τέτοιο εργαλείο που δημιουργεί ένα κλιματικό μοντέλο στοχευμένων προβλέψεων -εστιασμένο σε ένα άκρως τοπικό γεωγραφικό επίπεδο-, σε περιφερειακή κλίμακα, για την Ελλάδα και ειδικότερα για περιοχές όπως, π.χ., η Θεσσαλία, ο Έβρος, η Εύβοια και τα Δωδεκάνησα, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μπορεί να αξιοποιηθεί από την Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση και την προσαρμογή στις νέες προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Παπασταύρου εξέφρασε την εκτίμησή του προς τους επιστήμονες, που εργάζονται για την επιτυχία του προγράμματος, ευχαριστώντας ιδιαίτερα την Ακαδημία Αθηνών και την Τράπεζα της Ελλάδος για τη στενή συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.