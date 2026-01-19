Δημοσκόπηση Opinion Poll

Σταθερά στην πρώτη θέση, με προβάδισμα πάνω από το διπλάσιο σε σχέση με το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με πανελλαδική δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24.

Συγκεκριμένα, η ΝΔ καταγράφει σαφή ενίσχυση, ανεβαίνοντας κατά 0,5% σε σχέση με τον Ιανουάριο και φτάνοντας στο 30,2% στην εκτίμηση ψήφου, καλύπτοντας απώλειες της περιόδου των αγροτικών κινητοποιήσεων. Επίσης, διατηρεί πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ (13,4%), ενώ προηγείται συντριπτικά στην παράσταση Νίκης με 53,9%, στοιχείο που εδραιώνει την εικόνα κυρίαρχης πολιτικής δύναμης.

Στο πεδίο των αγροτικών κινητοποιήσεων, αυξάνεται θεαματικά (33,7% από 8,5% τον Δεκέμβριο) το ποσοστό όσων αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση ικανοποίησε σημαντικό μέρος των αιτημάτων, δείχνοντας βελτίωση στην αποτίμηση των κυβερνητικών χειρισμών.

Παράλληλα, το 80,7% των πολιτών θεωρεί ότι οι διεθνείς εξελίξεις απαιτούν ισχυρή ηγεσία και πολιτική σταθερότητα.

Εκτίμηση ψήφου

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ ανεβαίνει κατά 0,5% σε σχέση με προηγούμενη έρευνα, καλύπτοντας απώλειες της περιόδου των αγροτικών κινητοποιήσεων, δείχνοντας σημαντική αντοχή και βρίσκεται στην εκτίμηση ψήφου στο 30,2%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, που πέφτοντας οριακά 0,2% βρίσκεται στο 13,4% (13,6% τον Δεκέμβριο).

Τρίτο κόμμα ανεβαίνει η Πλεύση Ελευθερίας με 10,4% (10,1%) και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 10,1% (11,9%), Κ.Κ.Ε με 8,2% (8,6%), ΣΥΡΙΖΑ 4,2% (4,5%), Φωνή Λογικής 4,2% (4,1%), ΜέΡΑ 25 2,4%(3,1%), Νίκη 2,1% (2,6%), Κίνημα Δημοκρατίας 1,5% (2,4%), Σπαρτιάτες 1,1% (1,2%), ενώ το «άλλο κόμμα» ανεβαίνει από το 7% στο 11,1%!

Πρόθεση ψήφου

Στην Πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων η Ν.Δ βρίσκεται και πάλι στην πρώτη θέση με 24,4%, έχοντας διψήφια διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, το οποίο συγκεντρώνει 10,8%. Ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας (8,5%), Ελληνική Λύση (8,1%), Κ.Κ.Ε (6,6%), ΣΥΡΙΖΑ και Φωνή Λογικής από 3,4%, ΜέΡΑ 25 1,9%, Νίκη 1,7%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,2%, Νέα Αριστερά 1%, Σπαρτιάτες 0,9%, «Άλλο κόμμα» 9%, και 19,1% Αναποφάσιστοι. Σημειώνεται ξεχωριστά ότι η γκρίζα ζώνη συγκεντρώνει 24,4%.

Πρώτος ο Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός πρώτος μακράν εμφανίζεται ενισχυμένος οριακά ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29% (28,5%). Ακολουθεί ο «Κανένας» με 28,7% (31,9%), ο «Άλλος» με 9,2%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8,8% (9,1%), ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,5% (7,5%), ο Νίκος Ανδρουλάκης με 6,1% (7,1%), ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 2,4%, Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 1,6%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 1,1%.

Στην Παράσταση Νίκης η Ν.Δ προηγείται με 53,9% και ακολουθούν το «Άλλο κόμμα» με 12,1%, το ΠΑΣΟΚ 4,6%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,2%, η Ελληνική Λύση με 3,7%.

Κατά των αγροτικών μπλόκων - Σταθερή κυβέρνηση ζητούν οι πολίτες

Σε ό,τι αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, το 53,5% των πολιτών θεωρεί ότι δεν είναι σωστό να κλείνει τις εθνικές οδούς οποιαδήποτε επαγγελματική κατηγορία, όπως για παράδειγμα οι αγρότες, για να προωθήσει τα αιτήματά της, με το 42,5% να το θεωρεί σωστό.

Το 33,7% θεωρεί ότι η Κυβέρνηση στα πλαίσια των δυνατοτήτων της ικανοποίησε σημαντικό τμήμα των οικονομικών αιτημάτων, με το 57% να έχει αντίθετη άποψη. Σημειώνεται, ότι στην ίδια ερώτηση, τον Δεκέμβριο εμφανιζόταν μόλις το 8,5% να θεωρεί ότι έχουν ικανοποιηθεί αιτήματα των αγροτών. Μόλις το 18,5% θεωρεί ότι η Αντιπολίτευση ακολούθησε σωστή τακτική απέναντι στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ενώ το 66,6% κρίνει λαθεμένη την τακτική της.

Το 83,8% δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ και αρκετά από τα διεθνή γεγονότα και τις γεωστρατηγικές αναταράξεις, όσον αφορά παρενέργειες και προβλήματα που μπορούν να εμφανιστούν.

Αυτή η ανησυχία ωθεί το 80,7% να πιστεύει ότι ακριβώς αυτές οι εξελίξεις απαιτούν σταθερότητα στη χώρα μας και ισχυρή ηγεσία.

Πώς οι πολίτες κρίνουν το ΠΑΣΟΚ

Αρνητικά κρίνει την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ ως κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης το 82,2%, με το 13,7% να έχει θετική άποψη. Από την άλλη, το 30,7% αξιολογεί συνολικά θετικά την έως τώρα θητεία της Κυβέρνησης, με το 66,5% να έχει αρνητική άποψη.

Κυρίαρχο πρόβλημα η ακρίβεια

Στα προβλήματα που θεωρούνται ως τα πιο σοβαρά κυριαρχεί η ακρίβεια με 51% και ακολουθούν η Οικονομία/Ανάπτυξη με 31,8%, η Απονομή Δικαιοσύνης/Κράτος Δικαίου με 15%, η διαφθορά με 15%, η κατάσταση στο Ε.Σ.Υ με 13%, το κόστος ενέργειας με 11,2% και τα Εθνικά θέματα/ελληνοτουρκικά με 9,1%.

Το 31,5% πιστεύει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να βελτιώσει στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιθωρίων τα εισοδήματα και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, με το 67,4% να έχει αντίθετη άποψη. Το 15,2% πιστεύει ότι τα οικονομικά του θα βελτιωθούν κατά τη διάρκεια του 2026, το 38,5% ότι θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και το 44,3% ότι θα χειροτερέψουν.

Προβάδισμα Καρυστιανού έναντι Τσίπρα και Σαμαρά

Σε ό,τι αφορά τα υπό ίδρυση κόμματα, το 16,1% δηλώνει «πολύ πιθανό» να ψηφίσει ένα «κόμμα Καρυστιανού» και το 13,2% «αρκετά πιθανό». Το άθροισμα της δυνητικής ψήφου αθροίζεται στο 29.3%. «Λίγο πιθανό» απαντά το 12,4% και «καθόλου πιθανό» το 54,1%.

Σε ό,τι αφορά την απάντηση «πολύ πιθανό» ως προς την ψήφο, τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται στην Ελληνική Λύση με 27,1%, στη Νίκη με 24%, στον ΣΥΡΙΖΑ με 23,7% και την Πλεύση Ελευθερίας με 18,5%. Στα κόμματα αυτά αν δούμε «πολύ» και «αρκετά πιθανόν» συνολικά, τα ποσοστά είναι: Ελληνική Λύση 41,7%, Νίκη 44%, ΣΥΡΙΖΑ 44,9%, Πλεύση Ελευθερίας με 40,7%.

Το 7,2% δηλώνει «πολύ πιθανόν» να ψηφίσει ένα «νέο κόμμα Τσίπρα» και το 9,9% αρκετά πιθανόν. Το άθροισμα της δυνητικής ψήφου αθροίζεται στο 17,1%. Αν δούμε το «πολύ πιθανό», τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται στον ΣΥΡΙΖΑ με 26,3% και το ΠΑΣΟΚ με 5%.

Αν δούμε το άθροισμα του «πολύ» και «αρκετά πιθανόν» στα κόμματα αυτά τα ποσοστά είναι : Στον ΣΥΡΙΖΑ 56,8% και στο ΠΑΣΟΚ 15%. Σημειώνεται ότι στην έρευνα του Νοεμβρίου τα αποτελέσματα ήταν: Πολύ πιθανόν 9%, αρκετά πιθανόν 9,7% , συνολική δυνητική ψήφος 18,7%. Έχουμε δηλαδή μια μείωση κατά 1,6%.

Το 3,8% δηλώνει πολύ πιθανόν να ψηφίσει ένα « κόμμα Σαμαρά» και το 6,6% αρκετά πιθανόν. Η συνολική δυνητική ψήφος εμφανίζεται στο 10,4%. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην έρευνα του Δεκεμβρίου ήταν 3,6%, 9,9%, άρα δυνητική ψήφος 12,5%.