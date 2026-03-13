Π. Μαρινάκης: Ο Κωνσταντινόπουλος είπε το προφανές - Λάθος το θέμα και το timing της επίθεσης Σαμαρά

Τη διαγραφή του Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και στην κριτική που άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση, αναφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας «λάθος τη θεματική και το timing» της συγκεκριμένης επίθεσης.

Αναφερόμενος αρχικά στην απομάκρυνση του κ. Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ και σχολιάζοντας την επισήμανση ότι η Νέα Δημοκρατία «προκάλεσε» την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι «εμείς δεν διαγράψαμε κανέναν. Όταν ένας άνθρωπος λέει το προφανές σε ένα σοβαρό εθνικό ζήτημα δεν χρειάζεται να τον αντιμετωπίσουμε μικρόψυχα».

Παράλληλα διευκρίνισε ότι δεν είναι δική του αρμοδιότητα να κρίνει αν μια διαγραφή από κόμμα είναι σωστή ή λανθασμένη. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως δεν υφίσταται κανένα ζήτημα πολιτικής προσέγγισης της Νέας Δημοκρατίας με τον κ. Κωνσταντινόπουλο. «Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Η ΝΔ έχει μπροστά της χρόνο για παραδοτέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια κλήθηκε να σχολιάσει τα όσα ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς στη Βουλή την Πέμπτη, κατά τη συζήτηση για τις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων της Ελλάδας με τη Chevron. Ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι «δεν έχουν καμία βάση όσα είπε», υπογραμμίζοντας ότι, πέρα από τις απαντήσεις που έδωσε ο κ. Παπασταύρου, «δεν υπάρχει ζήτημα παραχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων».

Όπως πρόσθεσε, «αυτά που είπε ο κ. Σαμαράς δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα». Παράλληλα εκτίμησε ότι η επιλογή της συγκεκριμένης θεματικής για την άσκηση κριτικής ήταν λανθασμένη, επισημαίνοντας ότι ακόμη και οι πιο αυστηροί επικριτές της κυβέρνησης αναγνωρίζουν πως στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και των εθνικών θεμάτων η κυβέρνηση έχει κινηθεί αποτελεσματικά, διαχειριζόμενη κρίσεις και ενισχύοντας τη θέση της χώρας.

Καταλήγοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «ήταν λάθος και η θεματική και το timeing», προσθέτοντας: «Εδώ ο κόσμος καίγεται, το να γίνονται επιθέσεις για ένα θέμα που δεν υπάρχει δεν είναι το καλύτερο για τη χώρα».