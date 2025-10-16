Π. Μαρινάκης: Μετά την ψήφιση της τροπολογίας δεν θα επιτρέπεται καμία αλλοίωση στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Σαφές μήνυμα για την εφαρμογή της τροπολογίας που θα προστατεύει το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πάνος Μαρινάκης.

Μιλώντας στον Real FM, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι από τη στιγμή που θα ψηφιστεί η νομοθετική ρύθμιση, θα απαγορεύεται κάθε είδους νέα παρέμβαση ή αλλοίωση στο σημείο, συμπεριλαμβανομένων της αναγραφής ονομάτων, των πανό και των σπρέι.

«Δεν θα επιτρέπεται από το σημείο της ψήφισης της τροπολογίας και μετά κανένας να αλλοιώνει αυτό το ιερό σημείο», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι το Μνημείο «δεν ανήκει ούτε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε στην κυβέρνηση». Όπως ανέφερε, «δεν θα επιτρέπεται από την ψήφιση της τροπολογίας και μετά καμία νέα αναγραφή ονομάτων, κανένα σπρέι, κανένα πανό. Αυτά που υπάρχουν δεν θα πάμε να τα σβήσουμε την επόμενη στιγμή. Θα μείνουν όσο μείνει ο χρόνος».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε κινήσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω ένταση. «Είπα κάτι και το επαναλαμβάνω, ότι δεν θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μία κίνηση η οποία θα αποτελέσει την αφορμή που ψάχνει η αντιπολίτευση και οι γνωστοί άγνωστοι, δήθεν αλληλέγγυοι που εργαλειοποιούν τα πάντα για να πολώσουν την κοινωνία», σημείωσε.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει αποκλιμάκωση και σεβασμό του δημόσιου χώρου. «Δεν θέλουμε να κάνουμε κάποια επιθετική ενέργεια. Δεν θέλουμε να παίξουμε το παιχνίδι που θέλουν κάποιοι να παίξουν, της πόλωσης και του διχασμού από την αντιπολίτευση. Δεν έχει αυτή τη στιγμή ιδιαίτερη αξία να πάει κάποιος να κάνει μία κίνηση για κάτι το οποίο είναι γραμμένο σε αυτό το σημείο με σπρέι και θα μείνει όσο μείνει», ανέφερε.

Σε αναφορά του στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών, υπογράμμισε ότι η απόδοση ευθυνών δεν μπορεί να γίνει μέσω συμβολικών ενεργειών.

«Η μνήμη των νεκρών στα Τέμπη θα είναι για πάντοτε αναλλοίωτη. Η δικαιοσύνη στα Τέμπη δεν θα έρθει με κανένα σπρέι. Η δικαιοσύνη στα Τέμπη θα έρθει στο δικαστήριο, με την απόδοση ευθυνών σε όσους έχουν πραγματικά ευθύνη και θα αποδοθεί μόνο από τους δικαστές και όχι από αυτόκλητους δικαστές τους οποίους παριστάνει ένα μέρος του πολιτικού συστήματος», είπε.

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αποτελεί εθνικό σύμβολο και δεν πρέπει να συνδέεται με κανένα άλλο γεγονός.

«Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν έχει καμία σχέση με κανένα άλλο γεγονός, με καμία διαδήλωση, με κανένα τραγικό δυστύχημα, με τίποτα. Είναι ένας ιερός χώρος αφιερωμένος στους ήρωες του έθνους. Άρα δεν θα επιτρέπεται τίποτα, ούτε σπρέι, ούτε ονόματα από εκείνο το σημείο και μετά που θα ψηφιστεί η τροπολογία», ανέφερε χαρακτηριστικά.