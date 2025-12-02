Π. Μαρινάκης: Καθήκον της ΕΛΑΣ να ανοίξουν οι δρόμοι, το πώς θα γίνει επιχειρησιακά το αποφασίζουν οι υπεύθυνοι

Μήνυμα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις έστειλε το πρωί της Τρίτης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας «διάλογος "ναι" αλλά όχι ταλαιπωρία, μπλοκάρισμα και ουσιαστικά μια στρατηγική η οποία στο τέλος της ημέρας κάνει κακό στην κοινωνία».

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση θεωρεί τον διάλογο αυτονόητη υποχρέωση, υπενθυμίζοντας πως η συζήτηση με τον αγροτικό κόσμο δεν σταμάτησε ποτέ. Αναφέρθηκε, μάλιστα, στα αποτελέσματα του διαλόγου πριν από 2 χρόνια, όταν ικανοποιήθηκαν δύο βασικά και διαχρονικά αιτήματα του πρωτογενούς τομέα: η μόνιμη επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και η εξασφάλιση φθηνότερης ηλεκτρικής ενέργειας σε βάθος δεκαετίας.

«Για να πούμε την αλήθεια, όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στο μέρος που επιθυμεί… στο τέλος της ημέρας γίνεται κακό σε εκείνον», σημείωσε ακόμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκτιμώντας ότι τα μπλόκα τελικά ζημιώνουν την κοινωνία.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επέμβασης της αστυνομίας ώστε να ανοίξουν οι δρόμοι, απάντησε ότι «είναι το καθήκον της αστυνομίας αυτό», διευκρινίζοντας ότι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και ο χρόνος δράσης ανήκουν αποκλειστικά στους αρμόδιους.

Αναφερόμενος στο παρελθόν, χρησιμοποίησε ως παράδειγμα τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας πως επί δεκαετίες θεωρούνταν περίπου «δικαιολογημένη» ενέργεια, με αποτέλεσμα να χάνονται εξάμηνα και προθεσμίες για χιλιάδες φοιτητές. Τόνισε ότι πλέον «η κοινωνία προχωράει» και ότι η εκκένωση τέτοιων καταλήψεων γίνεται πια γρήγορα και αποτελεσματικά.

Υπενθύμισε ότι «το 2025 δεν είναι ούτε 2015, ούτε 2005, ούτε 1995» και ότι ο αποκλεισμός δρόμων «στο τέλος της ημέρας ζημιώνει το σύνολο της κοινωνίας». «Η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους αγρότες και εργάζεται για λύσεις που αφορούν όχι μόνο μια κοινωνική ομάδα, αλλά το σύνολο της κοινωνίας. Υπάρχουν πολίτες που χρειάζονται επιπλέον στήριξη, ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος», πρόσθεσε.

«Μέχρι τέλος του μήνα το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι ταυτόχρονα ισχύουν τρεις παράγοντες: η ανάγκη στήριξης πολλών πολιτών, η πρόοδος που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια και το γεγονός ότι «κανένας δεν μπορεί να εμποδίζει τους συμπολίτες του» να μετακινηθούν ελεύθερα. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν είναι αδιάφορη για τον πρωτογενή τομέα, απαριθμώντας παρεμβάσεις όπως φοροελαφρύνσεις, μειωμένο ΦΠΑ σε αγροτικό εξοπλισμό και πρώτες ύλες, τη μόνιμη επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο και τις φετινές επιδοτήσεις, που αναμένεται να φτάσουν τα 3,7 δισ. ευρώ.

Αναφερόμενος στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος τους «θα καταβληθεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου», ενώ οι φετινές προκαταβολές ήταν χαμηλότερες κατά μέσο όρο λόγω λιγότερων αιτήσεων — περίπου 44.000 λιγότερες — αλλά και των νέων διασταυρωτικών ελέγχων για την ενίσχυση των πραγματικών αγροτών.

Πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει νέα ενίσχυση προς τους κτηνοτρόφους λόγω της ευλογιάς, ενώ από 1/1/2026 όλοι οι φορολογούμενοι θα επωφεληθούν από μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, που μειώνει περαιτέρω τους φορολογικούς συντελεστές, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «τη μεγαλύτερη φορολογική αλλαγή των τελευταίων ετών».