Μαρινάκης κατά Καρυστιανού: Άλλο το προσωπικό κι άλλο το συλλογικό τραύμα ως όχημα πολιτικής ανέλιξης

Πυρά κατά της Μαρίας Καρυστιανού και τον τρόπο που επιχειρεί να πραγματώσει τις πολιτικές της φιλοδοξίες εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας «βαθύτατα προβληματικές» αρκετές από τις μέχρι σήμερα δημόσιες τοποθετήσεις της.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Μαρινάκης επιχείρησε να διαχωρίσει ρητά τον ρόλο της μητέρας που διεκδικεί δικαιοσύνη για το παιδί της από την επιλογή της πολιτικής εμπλοκής. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Είναι άλλο πράγμα να μετατρέπεις το προσωπικό σου τραύμα σε δράση και είναι άλλο πράγμα το συλλογικό τραύμα, που βρίσκεται στο συλλογικό υποσυνείδητο και άλλων ανθρώπων, σε μία πολιτική προσωπική σου ανέλιξη».

«Σας θυμίζω ότι ένα χρόνο πριν, ακριβώς ένα χρόνο πριν, ξεκίνησε η μεγαλύτερη απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώμης πάνω στο πιο τραγικό της δυστύχημα, η περιβόητη “ξυλολιάδα”, όπου πάνω σε κάτι απολύτως τραγικό, πάνω σε ένα δυστύχημα που υπάρχει τεράστια ανάγκη να χυθεί άπλετο φως, αντιπολίτευση, σύσσωμη δυστυχώς η αντιπολίτευση στη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένης και της αξιωματικής, με μεγαλύτερο ή μικρότερο ρόλο κάθε φορά και ένα σημαντικό κομμάτι των μέσω μαζικής ενημέρωσης, παίζοντας με το συναίσθημα και τον πόνο των ανθρώπων, ουσιαστικά έστησε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι παραπλάνησης», ανέφερε.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η πολιτική δεν μπορεί να περιορίζεται σε ένα μόνο ζήτημα. «Από εκεί και πέρα, όμως, η πολιτική δεν είναι μονοθεματική. Η πολιτική θέλει απαντήσεις σε όλα. Εφόσον, λοιπόν, η κυρία Καρυστιανού έχει επιλέξει να πολιτευτεί, την περιμένουμε να διατυπώσει το πρόγραμμά της. Με βάση τις μέχρι τώρα θέσεις που έχει διατυπώσει, θεωρώ ότι πολλές από αυτές είναι βαθύτατα προβληματικές», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις πρόσφατες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις, τονίζοντας: «Είναι αδιανόητο να συζητάμε το 2026 για το τι θα κάνει μια γυναίκα με το σώμα της. Αυτά η χώρα μας τα έχει λύσει πολλές δεκαετίες πριν. Δεν θα ξανανοίξουμε, λοιπόν, αυτό το κεφάλαιο».

Παράλληλα, μίλησε για «υποκρισία», επισημαίνοντας ότι εάν αντίστοιχη δήλωση είχε γίνει από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, θα είχαν προκληθεί σφοδρές αντιδράσεις.

«Πυρά» κατά της αντιπολίτευσης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση και κατά της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την ότι πριν από έναν χρόνο, όταν -όπως είπε- «ξεκίνησε η απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώμης» γύρω από την υπόθεση των Τεμπών και το ζήτημα του ξυλολίου, «έπαιξε με το συναίσθημα των ανθρώπων» και «έστησε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι παραπλάνησης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σημερινές αντιδράσεις των κομμάτων στις δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού εντάσσονται στο πλαίσιο μιας «αντιπολίτευσης χωρίς θέσεις, χωρίς προτάσεις, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς έντονη κριτική για την κυβέρνηση, με μόνο μία σημαία: να πέσει ο Μητσοτάκης».

Ο κ. Μαρινάκης συνέδεσε την άνοδο του Στέφανου Κασσελάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «αλεξιπτωτιστή ομογενή», με την προσπάθεια της αντιπολίτευσης «να ρίξει τον Μητσοτάκη», κάνοντας παράλληλα λόγο για πολιτικό «ξέπλυμα» του Αλέξη Τσίπρα.

«Και αφού είδαν ότι μπορεί να μην τους βγαίνει αυτό, πάνε τώρα, μονοί-διπλοί, χωρίς να ξέρουν τις θέσεις, χωρίς να ξέρουν πού τοποθετείται μία γυναίκα, η οποία έχει κάθε δικαίωμα και εκείνη να τοποθετηθεί, πέφτουν πάνω της και προσπαθούν να γράψουν διάφορα άρθρα και αναλύσεις», ανέφερε, για να καταλήξει ότι «η πολιτική γίνεται από πολιτικές, από προγράμματα που εφαρμόζονται, από θέσεις – και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι 10 χρόνια πρώτος».