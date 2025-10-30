Π. Μαρινάκης: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι ντροπή για τη λειτουργία του κοινοβουλευτισμού, ο ορισμός της ντροπής

Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και την αντίδρασή της στη Βουλή κλήθηκε να σχολιάσει, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δηλώνοντας πως «η συνολική της παρουσία, οι προσβολές σε νεκρούς, σε συναδέλφους της βουλευτές, με μία λέξη είναι ντροπή για τη λειτουργία του κοινοβουλευτισμού, είναι ο ορισμός της ντροπής».

Και πρόσθεσε ακόμη, πως είναι η επιτομή της υποκρισίας η όλη της στάση. «Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι η πρώτη μεταξύ πολλών πολιτικών και κάποιων δημοσιολογούντων που θέλουν να κάνουν καριέρα πάνω σε μια τραγωδία. Είναι το πιο χυδαίο. Είναι ο ορισμός της ντροπής, της χυδαιότητας και της υποκρισίας», είπε.

«Προσβάλλει τη λειτουργία του κοινοβουλευτισμού στη χώρα. Σε τέτοιες όμως συμπεριφορές δεν μπορούμε να στεκόμαστε έστω και εμμέσως αρωγοί. Με πρόσωπα όπως η κα Κωνσταντοπούλου δεν γίνεται τη Δευτέρα να λέει αυτά, την Τρίτη να λέει άλλα και μετά να συνυπογράφουμε πρόταση δυσπιστίας μαζί της. Και πριν από κάποια χρόνια να την κάνουμε και πρόεδρο της Βουλής. Ας τα δουν και ας αναλογιστούν τι έχουν κάνει εκείνοι που κατά καιρούς μπήκαν στην ίδια σελίδα μαζί της», συμπλήρωσε.