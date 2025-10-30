Π. Μαρινάκης: Η μεταφορά του ρόλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποσκοπεί στη διασφάλιση της αξιοπιστίας της χώρας

Στη μεταφορά του ρόλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Οι πέντε πυλώνες είναι οι εξής:

• Πυλώνας 1: Μεταφορά της Διαπίστευσης του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και, παράλληλα, όλων των αρμοδιοτήτων του οργανισμού πληρωμών όπως προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία.

• Πυλώνας 2: Εφαρμογή του μοντέλου της οιονεί καθολικής διαδοχής σε δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ των δυο οντοτήτων (από ΟΠΕΚΕΠΕ σε ΑΑΔΕ).

• Πυλώνας 3: Οργανωτική ενσωμάτωση και προσαρμογή όλων των υποδομών πληρωμών και ελέγχου με σκοπό την πλήρη ανάληψη της διαχείρισης των δύο ευρωπαϊκών ταμείων: του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

• Πυλώνας 4: Σεβασμός στο προσωπικό: χαρτογράφηση και αξιολόγηση των διαδικασιών και του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα, υπό την εποπτεία της ΑΑΔΕ και ενσωμάτωση/απορρόφησή τους στην ΑΑΔΕ.

• Πυλώνας 5: Πλήρης ανάληψη του ρόλου του Οργανισμού Πληρωμών από την ΑΑΔΕ, με εγγυημένη επιχειρησιακή συνέχεια και σταθερότητα.

Παράλληλα, ξεκινώντας την ομιλία του αναφέρθηκε στη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Ευρωπαίο επίτροπο για τον Προϋπολογισμό, την καταπολέμηση της απάτης και της δημόσια απάτης, Piotr Serafin.

Όπως τόνισε, «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τον Προϋπολογισμό, την καταπολέμηση της απάτης και τη δημοσίας διοίκησης. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας ενώ υπογράμμισε τη σημασία της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ακόμη επανέλαβε την ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου, για προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος».

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η εκστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας για μη χρήση κράνους, σημειώνοντας «Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας για μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Το χρονικό διάστημα 20-26 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν 17.848 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 1325 παραβάσεις, 1170 σε οδηγούς και 155 σε επιβάτες. Η πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα με τη θέσπιση του νέου ΚΟΚ».

Σημείωσε επίσης ότι έλεγχοι γίνονται και στην Θεσσαλονίκη, αναφέροντας: «Στοχευμένοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη για την προστασία ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Κατά το χρονικό διάστημα 24-28 Οκτωβρίου έγιναν 159 έλεγχοι σε καταστήματα πώλησης αλκοολούχων ποτών, σε καφέ, μπαρ και άλλα. Συνελήφθησαν 7 άτομα για διάθεση αλκοολούχων προϊόντων σε ανηλίκους. Ανάλογες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν».

Ολόκληρη η ενημέρωση του Παύλου Μαρινάκη:

«Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση Piotr Serafin, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ακόμη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει εμβληματικά αμυντικά προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως αυτά που συμπεριλαμβάνονται στον Χάρτη για την Αμυντική Ετοιμότητα της ΕΕ 2030.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «Είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε το πιο «καυτό» θέμα του επόμενου έτους, που δεν είναι άλλο από το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Θα είναι μια ευκαιρία για εμάς να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας, οι οποίες, είμαι βέβαιος, είναι αρκετά γνωστές.

Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την προσπάθεια που καταβάλατε προκειμένου να προωθήσετε πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες και προτάσεις, κυρίως όσον αφορά στην απλούστευση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί για τους περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες ένα εντελώς ακατανόητο «μαύρο κουτί». Πιστεύω ότι είναι προτιμότερο να προσθέσουμε βαθμούς διαφάνειας όσον αφορά στην επικοινωνία. Για χώρες όπως η Ελλάδα, παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στους πυλώνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Πολιτικής Συνοχής, οι οποίοι για τη χώρα μας συνδέονται με την ιδιότητά μας ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι, με κάποιον τρόπο, όλες οι χώρες θα επωφεληθούν από αυτό το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας».

Ο Επίτροπος Serafin τόνισε: «Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι δεν θα καλύψουμε το χάσμα ανταγωνιστικότητας μόνο με χρήματα. Θα πρέπει μάλλον να επικεντρωθούμε κυρίως στην απλούστευση και τη μείωση του διοικητικού φόρτου, αλλά τα χρήματα είναι επίσης απαραίτητα. Επομένως, εδώ, η έμφαση θα δοθεί σε βασικούς στρατηγικούς τομείς. Έπειτα, όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, η πρότασή μας είναι να αυξηθούν κατά πέντε φορές οι δαπάνες σε αυτούς τους τομείς. Συμφωνώ απόλυτα με την άποψή σας ότι η άμυνα είναι το υπέρτατο δημόσιο αγαθό και ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε έργα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν από ένα μόνο κράτος μέλος και αυτό είναι πράγματι το επίκεντρο της πρότασής μας».

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας: «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», η οποία για 17η εβδομάδα συνεχίζει τους ελέγχους και τις ενημερωτικές δράσεις της.

Ειδικότερα, το χρονικό διάστημα 20 – 26 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν 17.848 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 1.325 παραβάσεις, 1.170 σε οδηγούς και 155 σε επιβάτες.

Με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, καθώς προβλέπονται:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων,

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων και

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων, με τις ποινές αυτές να αυξάνονται σημαντικά σε περιπτώσεις υποτροπής.

Σκοπός της εκστρατείας, βεβαίως, δεν είναι η επιβολή κυρώσεων, αλλά η αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και των επιβατών για την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι ευθύνη που σώζει ζωές.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που λαμβάνει η Ελληνική Αστυνομία, με σκοπό την ασφάλεια των πολιτών, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι στη Θεσσαλονίκη για την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα 24 -28 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν 159 έλεγχοι σε καταστήματα πώλησης αλκοολούχων ποτών, καφέ μπαρ, ψιλικά κ.ά. και 750 έλεγχοι ατόμων. Επιπλέον, συνελήφθησαν 7 άτομα για διάθεση αλκοολούχων προϊόντων σε ανήλικους.

Ανάλογες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της προστασίας των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.

Η μεταφορά του ρόλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποσκοπεί στη διασφάλιση της αξιοπιστίας της χώρας στον κρίσιμο τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Η μετάβαση, με τελικό στόχο υλοποίησης την 1η Ιανουαρίου του 2026, θα πραγματοποιηθεί με τη μεταρρύθμιση στρατηγικού χαρακτήρα, που εγκρίθηκε από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο και στηρίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες:

Η ΑΑΔΕ, με την αποδεδειγμένη εμπειρία της στην εφαρμογή επαληθευμένων μεθόδων ελέγχου, τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών υποδομών και την καθιέρωση μηχανισμών διαφάνειας και λογοδοσίας, είναι σε θέση να αναλάβει και να υπηρετήσει με αξιοπιστία και σταθερότητα τον ρόλο του εθνικού Οργανισμού Πληρωμών με στόχο την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας, τη συνέχιση των πληρωμών και των ελέγχων, τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των ενωσιακών πόρων, την αποτροπή επιβολής πρόσθετων δημοσιονομικών διορθώσεων και την διασφάλιση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας.

Υπογράφηκε το Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει τη διαδικασία έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων, για την αντιστάθμιση της χρήσης κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και άλλων λεπτομερειών για την υλοποίηση οικοδομικών αδειών.

Ακόμη, υπογράφηκαν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για τον καθορισμό: α) της διαδικασίας επιστροφής φόρων, παραβόλων, εισφορών και κρατήσεων των οικοδομικών αδειών με χρήση κινήτρων του ΝΟΚ, που αναθεωρούνται αμελλητί και κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών αιτήσεων και β) των προδιαγραφών των Ειδικών Σχεδίων Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων.

Το ΣτΕ, εξετάζοντας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων έδωσε έγκριση για την προώθησή του, αποδεχόμενο σχεδόν το σύνολο των ρυθμίσεων που εισηγήθηκε τον Ιούνιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με αυτή τη γνωμοδότηση ανοίγει ο δρόμος για χιλιάδες οικοδομικές άδειες και αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη στην αγορά.

Το σχέδιο νόμου για τη σύσταση και τη λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.

Συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο πλαίσιο όλες τις ελεγκτικές και εποπτικές λειτουργίες που μέχρι σήμερα ήταν κατακερματισμένες. Στόχος είναι να υπάρχει ενιαίος μηχανισμός αντίδρασης, ένα μόνο σημείο στο οποίο θα απευθύνονται οι καταναλωτές. Ένας μηχανισμός ταχύτερος και πιο αποτελεσματικός, με 300 νέους ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά μέσα για τη συλλογή και τον έλεγχο των δεδομένων και τις καταγγελίες των πολιτών.

Η αποστολή αυτής της Ανεξάρτητης Αρχής συνίσταται:

α) στην ενίσχυση της διαφάνειας της αγοράς,

β) στην αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου,

γ) στην αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών,

δ) στην προάσπιση των οικονομικών τους συμφερόντων και

ε) στη διαμόρφωση μίας υγιούς καταναλωτικής συνείδησης.

Βάσει του νομοσχεδίου τα όργανα διοίκησης της Αρχής θα είναι: το Συμβούλιο Διοίκησης, ο Διοικητής και τρεις Υποδιοικητές. Η Αρχή θα έχει νομική προσωπικότητα, θα απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν θα υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Η Αρχή θα υπόκειται, ωστόσο, σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και στη διαδικασία του άρθρου 33, περί των σχέσεων της Αρχής με τη Βουλή, τις δικαστικές, εισαγγελικές και διοικητικές αρχές.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ενέκρινε τη χορήγηση:

• Ποσού 1.200.000 ευρώ για τη συντήρηση και ανακαίνιση του Κτιρίου Φοιτητικής Εστίας 3 στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας.

• Ποσού 850.000 ευρώ για τη συντήρηση, ανακαίνιση και τον συνολικό εκσυγχρονισμό του κτιρίου που στεγάζει το Φοιτητικό Εστιατόριο στην Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης. Ήδη στη Φοιτητική Εστία της Ξάνθης τα 4 από τα συνολικά 8 κτίρια έχουν ανακαινιστεί, αναβαθμιστεί ενεργειακά και εξοπλιστεί πλήρως με τα απαραίτητα έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές. Τα συγκεκριμένα έργα χρηματοδοτούνται από το πρώην πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το νυν Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) με ποσό άνω των 6 εκ. ευρώ.

Η έγκριση αυτών των κονδυλίων εντάσσεται στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και θα χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με επιπλέον 2.050.000 εκ ευρώ.

Στη φάση της υλοποίησης περνάει η «Αναβάθμιση του Οδικού Συνοριακού Σταθμού Κήπων Έβρου», καθώς εγκαταστάθηκε η ανάδοχος εταιρία στο εργοτάξιο και ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες διαμόρφωσης και προετοιμασίας του χώρου.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με εθνική σημασία, καθώς αφορά στον σημαντικότερο οδικό συνοριακό σταθμό της χώρας, που συνδέει την Ελλάδα με την Τουρκία.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 13 εκατ. ευρώ θα προσφέρει έναν σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλή κόμβο διέλευσης, που θα ενισχύσει την ασφάλεια, την ταχύτητα και την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και τη διασυνδεσιμότητα της Θράκης και ολόκληρης της χώρας.

Υλοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, με Φορέα Χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών και Φορέα Ωρίμανσης την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας».

Σε ερώτηση αναφορικά με τα δημοσιεύματα για τις αυξήσεις ρεύματος, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι δεν γνωρίζει κάτι περί αυξήσεων των τιμών στα τιμολόγια του ρεύματος, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση είναι πάντα δίπλα στους πολίτες, λαμβάνοντας μέτρα.

Ερωτηθείς για την Ζωή Κωνσταντοπούλου και για το πώς σχολιάζει η κυβέρνηση την τοξικότητα που αυξάνεται στη Βουλή: «Η παρουσία της Κωνσταντοπούλου και ο τρόπος που απαντάει είναι ντροπή για τον κοινοβουλευτισμό. Είναι η επιτομή της υποκρισίας, είναι η μόνη που έχει προσβάλει την μνήμη των νεκρών μηχανοδηγών. Είναι η πρώτη μεταξύ πολλών πολιτικών που θέλουν να κάνουν καριέρα από μια τραγωδία. Είναι ο ορισμός την ντροπής της χυδαιότητας, προσβάλει την λειτουργεία του κοινοβουλευτισμού της χώρας, σε τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούμε να στεκόμαστε έστω και εμμέσως αρωγοί».