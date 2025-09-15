Π. Μαρινάκης για τα μέτρα Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ: Πετάει την μπάλα στην εξέδρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη διάρκεια της ενημέρωσης των συντακτών ανέφερε πως η κυβέρνηση έχει προβεί από το 2019 σε 83 φοροελαφρύνσεις, ενώ επισήμανε πως με τα μέτρα για την οικονομία που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης πετάει τη μπάλα στην εξέδρα.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του Π. Μαρινάκη

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε, σήμερα το πρωί, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό, το οποίο τόνισε πως «παραμένει πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας».

Στήριξη στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε ξανά τη στήριξή του στη συνεννόηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών. Τόνισε ότι αυτές πρέπει να γίνουν με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και μόνο βάσει του Διεθνούς Δικαίου, με σεβασμό στα σύνορα και με τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας.

Αντιδράσεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Κατάρ

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως συζητήθηκαν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες για εκεχειρία. Αναφέρθηκε επίσης στην παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ, σημειώνοντας ότι αυτό επεσήμανε και στον Εμίρη της χώρας. Υπογράμμισε την ανάγκη αποφυγής κλιμάκωσης στη Γάζα, επισημαίνοντας τη συνεχή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ελλάδα.

Πρόταση για κοινό ευρωπαϊκό αμυντικό χρηματοδοτικό εργαλείο

Με αφορμή τα γεγονότα στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός επανέφερε την πρόταση για ένα κοινό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, ικανό να στηρίξει αμυντικές αγορές ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Σαφής θέση για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην ευρωπαϊκή άμυνα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν μπορούν να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας χώρες που απειλούν κράτη-μέλη της Ένωσης. Τόνισε ότι οι καλές σχέσεις με την Ευρώπη προϋποθέτουν σεβασμό των θεμελιωδών της αρχών.

Έπαινοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επαίνεσε την πορεία της ελληνικής οικονομίας, χαρακτηρίζοντας εντυπωσιακή την ανάκαμψη της χώρας την τελευταία δεκαετία. Τόνισε τη σημασία των υγιών μακροοικονομικών βάσεων για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Φοροελαφρύνσεις: 83 μέτρα από το 2019

Μετά τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην 89η ΔΕΘ για νέες μειώσεις φόρων από 1.1.2026, οι συνολικές φοροελαφρύνσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση από το 2019 φτάνουν τις 83.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα των φοροελαφρύνσεων της τελευταίας εξαετίας είναι:

Ότι μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ από το νέο έτος.

Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ ο φόρος εισοδήματος μειώνεται από 22% σε 20%

Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%

Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%

Επιπλέον, εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περαιτέρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:

18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα.

Η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (από 35%) στο φόρο εισοδήματος από ενοίκια.

Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (50% μείωση το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027).

Η μείωση κατά 30% του συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και σε νησιά του Νομού Δωδεκανήσου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Η κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον δημόσιο τομέα καθώς και στους Συνταξιούχους

Η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

Η κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα

Η μόνιμη και πλήρης απαλλαγή των πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή τους στη φαρμακευτική δαπάνη

Η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα

Η κατάργηση του φόρου γονικών παροχών-δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού, για ποσό έως 800.000 ευρώ και πολλά ακόμα.

Σημειώνεται πως από τις 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, οι 25 αφορούν έμμεση φορολογία. Σ’ αυτές συμπεριλαμβάνεται η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις μεταφορές (στο 13% από 24%), η μείωση του ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας (13% από 24%), στα αγαθά σχετιζόμενα με την δημόσια υγεία, η αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, κ.ά.

Οι φοροελαφρύνσεις αποτελούν τον πιο σίγουρο και αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου να καταφέρουμε να αυξήσουμε το εισόδημα των πολιτών, ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του αυξημένου κόστους ζωής, στο οποίο σε καμία περίπτωση δεν κλείνουμε τα μάτια. Θέλουμε, τηρώντας τους δημοσιονομικούς κανόνες και σεβόμενοι τις οροφές δαπανών, να στηρίξουμε τους πολίτες με μόνιμα μέτρα που θα έχουν όντως θετικό αντίκτυπο στο εισόδημά τους.

10.000 παραδόσεις φαρμάκων υψηλού κόστους τον μήνα από τον ΕΟΠΥΥ

Χιλιάδες συμπολίτες μας εξυπηρετούνται από το πρόγραμμα κατ’ οίκον παράδοσης φαρμάκων υψηλού κόστους, που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από τον ΕΟΠΥΥ στα μέσα Ιουνίου. Βάσει υπολογισμών, εκτελούνται περίπου 10.000 παραδόσεις μηνιαίως και συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 83.000 αποστολές σκευασμάτων, περιλαμβανομένων και των παραδόσεων σε δομές της περιφέρειας.

Δωρεάν υπηρεσία με εύκολη ενεργοποίηση μέσω πλατφόρμας

Πρόκειται για μια δωρεάν υπηρεσία, που αφορά τόσο φάρμακα θερμοκρασίας δωματίου όσο και σκευάσματα ψυγείου, τα οποία μεταφέρονται με ασφάλεια σε ειδικές συσκευασίες. Η ενεργοποίησή της γίνεται μέσω της πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ, με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη ηλεκτρονικής συνταγής και άυλης γνωμάτευσης.

Προτεραιότητα σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις

Η υπηρεσία απευθύνεται κυρίως σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις και δυσκολία μετακίνησης. Προσεχώς, το πρόγραμμα θα επεκταθεί, ώστε να δίνεται η δυνατότητα παραλαβής φαρμάκων και από φαρμακείο της γειτονιάς του δικαιούχου.

«Για εμένα ήταν θέμα αρχής να μπορούμε να έχουμε και άλλους τρόπους παράδοσης τέτοιων φαρμάκων, ειδικά σε ασθενείς οι οποίοι δεν πρέπει να ταλαιπωρούνται σε ουρές φαρμακείων», δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Αύξηση 18,5% στις ρυθμίσεις μέσω εξωδικαστικού τον Αύγουστο

Αυξημένες κατά 18,5% ήταν οι ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού τον φετινό Αύγουστο, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024. Πραγματοποιήθηκαν 1.231 ρυθμίσεις, συνολικού ύψους 317 εκατ. ευρώ, έναντι 1.039 τον ίδιο μήνα πέρυσι.

78% άνοδος σε σχέση με τον Αύγουστο του 2023

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η αύξηση σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2023, καθώς φτάνει το 78%.

Πάνω από 41.000 επιτυχείς ρυθμίσεις έως σήμερα

Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, έχουν καταγραφεί 41.748 επιτυχείς ρυθμίσεις, για αρχικές οφειλές ύψους 13,56 δισ. ευρώ που έχουν ρυθμιστεί μέσω του μηχανισμού.

Η διεύρυνση των κριτηρίων φέρνει αποτελέσματα

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό έχουν αποδώσει. Η μεσαία τάξη καλύπτεται ουσιαστικά από την πρωτοβουλία, καθώς μετά τη διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης, περισσότεροι οφειλέτες έχουν πλέον πρόσβαση σε ρεαλιστικές προτάσεις ρύθμισης.