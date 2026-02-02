Π. Μαρινάκης για συνταγματική αναθεώρηση: Δεν θέλουμε διεκπεραιωτική διαδικασία αλλά μέγιστη δυνατή συναίνεση

Ως «κορυφαία και ιστορική διαδικασία» χαρακτήρισε τη συνταγματική αναθεώρηση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για μια διεκπεραιωτική διαδικασία, αλλά για μια πολιτική μάχη που «θα κρίνει αν η χώρα κοιτάζει το 2030 και μετά ή αν μένει κολλημένη στο παρελθόν».

Όπως σημείωσε, η αναθεώρηση δεν εξαντλείται στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, αλλά επεκτείνεται και στην επόμενη, με όλα τα κόμματα να καλούνται «να αναμετρηθούν με την ιστορία και να δώσουν εξετάσεις στους πολίτες».

«Εμείς δεν θέλουμε μια διεκπεραιωτική διαδικασία αναθεώρησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει αναθεώρηση με μέγιστη δυνατή συναίνεσης για νέο μοντέλο διακυβέρνησης», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των συντακτών.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε ειδικά σε τέσσερα σημεία:

Το πρώτο να μην επιτρέψουμε ξανά η χώρα να βρεθεί στα βράχια από τους επόμενους λαϊκιστές και εμπόρους ελπίδας, να μην επιτρέπει να ψηφίζονται προϋπολογισμοί που παράγουν υπερβολικά ελλείμματα. ΤΟ "δώστα όλα" του 1980 να μείνει ως μια παλιά ανάμνηση. Για μένα είναι μια μάχη που κάθε κόμμα πέριξ του κέντρου θα αναμετρηθεί με την ιστορία και είτε θα το στηρίξουν και θα δείξουν ότι το κακό παρελθόν το απέβαλαν είτε θα πετάξουν τη μπάλα στην εξέδρα και θα δείξουν ότι δεν έχουν αλλάξει

Το δεύτερο το άρθρο 86: Δεν πρέπει να περνάει μόνο από το φίλτρο των κομματικών συσχετισμών η παραμομπή κυβερνητικού στελέχους στη δικαιοσύνη

Τρίτο το άρθρο 16: η Ελλάδα είχε μείνει εξαίρεση με την Κούβα, να μην χαθεί άλλη ευκαιρία όπως το 2008 με την τότε ιστορική κυβίστηση του ΠΑΣΟΚ

Τέταρτο όλα όσα πρέπει να κάνουμε για την ηγεσία της δικαιοσύνης

Για την αξιολόγηση στο Δημόσιο και σύνδεση με τη μονιμότητα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην κατοχύρωση της αξιολόγησης στο Σύνταγμα, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για διαφορετικό ζήτημα από τα πειθαρχικά παραπτώματα.

«Η αξιολόγηση έχει να κάνει με την αποδοτικότητα, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα ενός υπαλλήλου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να προστατευθεί το Δημόσιο από μελλοντικές κυβερνήσεις που θα μπορούσαν να καταργήσουν κάθε μορφή αξιολόγησης.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για «μεγάλη πολιτική μάχη» που αφορά τη χώρα που θα παραδοθεί στις επόμενες γενιές.

Συναίνεση και κοινοβουλευτική διαδικασία

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι αυστηρά κοινοβουλευτική και όχι κυβερνητική διαδικασία, ενώ υπογράμμισε ότι η συναίνεση προϋποθέτει υπομονή και ουσιαστικό διάλογο.

«Στο τέλος της ημέρας θα μετρήσει η ουσία», είπε, προσθέτοντας ότι όλα τα κόμματα θα κληθούν να τοποθετηθούν επί συγκεκριμένων θεμάτων.

Για την επιστολή Μητσοτάκη στους βουλευτές της ΝΔ

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, εξήγησε ότι η επιστολή εστάλη αποκλειστικά στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε με την ιδιότητά του ως Προέδρου του κόμματος, προκειμένου να συνδιαμορφωθεί η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας πριν από τον διάλογο με τα υπόλοιπα κόμματα.

Για τις δηλώσεις Αλεξοπούλου

Αναφερόμενος στις δηλώσεις της κυρίας Αλεξοπούλου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι «αυτό που ήθελε να πει και εκεί που απευθυνόταν δεν είναι στους πολίτες». Όπως τόνισε, «δεν θα μπορούσε ποτέ να θεωρήσει κανείς ότι κάτι τέτοιο μπορεί να απευθύνεται στους πολίτες», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν λαό «ο οποίος υπέστη τόση μεγάλη δοκιμασία, με τόσες περικοπές, λόγω των μνημονίων και των δύσκολων ετών της οικονομικής κρίσης». Ο κ. Μαρινάκης απέδωσε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση «στη μαξιμαλιστική πολιτική των προηγούμενων ετών που χρεοκόπησε την Ελλάδα», σημειώνοντας ότι, κατά την άποψή του, η κυρία Αλεξοπούλου αναφερόταν στη λογική που «ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του ’80 και κορυφώθηκε επί διακυβέρνησης Τσίπρα, με τη λεγόμενη “υπερήφανη διαπραγμάτευση”».

Πάνω από 563.000 νέες θέσεις εργασίας (2019–2025) - Πλήρης απασχόληση 78,5% το 2025 (76,4% το 2024)

Νωρίτερα, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, αναφέρθηκε εκτενώς στην πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την Αναθεώρηση του Συντάγματος.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στο μήνυμα του πρωθυπουργού και είπε μεταξύ άλλων ότι είναι καιρός «να τολμήσουμε μεγάλες τομές που θα ενισχύουν το κύρος των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Επίσης αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας και είπε ότι από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2025, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 563.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η πλήρης απασχόληση το 2025 αυξήθηκε στο 78,5% από το 76,4% το 2024.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση των καταθέσεων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στις ελληνικές τράπεζες τον Δεκέμβριο, που -όπως είπε- έφτασαν τα 213,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ στις αρχές του 2019 οι ιδιωτικές αποταμιεύσεις στα ελληνικά ιδρύματα ανέρχονταν σε περίπου 132,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Τέλος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εθνικό αμυντικό σχέδιο της Ελλάδας, ύψους 788 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE.

Συνεχίζοντας, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι ξεκινούν δυο νέα προγράμματα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», όπου το πρώτο αφορά στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων, και το δεύτερο πρόγραμμα στην πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην έναρξη της εφαρμογής του νέου «πορτοκαλί» τιμολογίου για επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές, ενώ-όπως είπε- για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου του 2026.

Αναλυτικότερα κατά την εισαγωγή του ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην Συνταγματική Αναθεώρηση και το σημερινό μήνυμα του πρωθυπουργού, τονίζοντας:

Με δήλωσή του νωρίτερα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, άνοιξε τη συζήτηση για την Συνταγματική αναθεώρηση. Όπως τόνισε, το Σύνταγμα του 1975 εξασφάλισε ομαλότητα και πολιτική σταθερότητα. Είναι ένα κείμενο «ζωντανό». Δεν παύει, ωστόσο, να ανήκει στον 20ο αιώνα. Συνεπώς είναι καιρός να τολμήσουμε μεγάλες τομές που θα ενισχύουν το κύρος των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών, εισάγοντας ρυθμίσεις για την καλύτερη λειτουργία του πολιτεύματος απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και συμβαδίζοντας με νέα δεδομένα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Κλιματική Κρίση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην αναθεώρηση του άρθρου 86, στην αξιολόγηση στο Δημόσιο, την αναθεώρηση του άρθρου 16 για την δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την συμμετοχή των ίδιων των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η αναθεώρηση του Συντάγματος θα πρέπει να είναι γενναία και τολμηρή, να απαντά στις ανάγκες των εξελίξεων, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά «στην ανάγκη ύπαρξης δικλείδων που θα εγγυώνται την δημοσιονομική ισορροπία, τη συνεπή κυβερνητική δράση, αλλά και την ορθότητα των κομματικών υποσχέσεων. Ώστε η χώρα να μην διολισθήσει ποτέ ξανά στα επικίνδυνα μονοπάτια του λαϊκισμού. Αυτά που κρύβουν τις ολέθριες συνέπειες που προκαλούν. Κάτι που, δυστυχώς, έχουμε πληρώσει ακριβά».

Η Συνταγματική Αναθεώρηση αποτελεί μια εμβληματική περίοδο στην ιστορία του κράτους που μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο, σύγχρονο υπόδειγμα διακυβέρνησης που θα ενισχύσει τους θεσμούς και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Είναι υποχρέωση όλων των μελών της Εθνικής Αντιπροσωπείας να συμβάλλουν ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια, ώστε μέσα από ευρύτερες συναινέσεις να μπορέσουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων».

Αύξηση των θέσεων εργασίας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην πολιτική της κυβέρνησης στην αγορά εργασίας, και είπε ότι η καλύτερη επιβεβαίωση, ότι οι πολιτικές της Κυβέρνησης για την ενίσχυση της αγοράς εργασίας, αποδίδουν είναι τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης ΕΡΓΑΝΗ για το 2025.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

"Από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2025, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 563.000 νέες θέσεις εργασίας.

Η πλήρης απασχόληση το 2025 αυξήθηκε στο 78,5% από το 76,4% το 2024. Σήμερα εργάζονται με πλήρη απασχόληση 557.925 περισσότεροι εργαζόμενοι σε σχέση με το 2019.

Από την έκθεση προκύπτει ακόμη πως:

-Σήμερα εργάζονται με σχέση μισθωτής εργασίας 1.185.000 γυναίκες, δηλαδή 260.000 σχεδόν, περισσότερες από ότι το 2019.

-Συνολικά, από το 2019, ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 30,3% από 1.046 ευρώ σε 1.363 ευρώ.

-Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει σημειώσει συνολική αύξηση 20% και βρίσκεται σήμερα στα 1.516 ευρώ από 1.478 ευρώ που ήταν το 2024 και 1.264 ευρώ που ήταν το 2019.

-Το 63,5% των μισθωτών, δηλαδή σχεδόν 2 στους 3, αμείβεται με μέσο μισθό πάνω από 1.000 ευρώ. Το ποσοστό αυτό ήταν 53,7% το 2024 και μόλις 36,3% το 2019, σημειώνοντας συνολική αύξηση κατά 75% σε 6,5 χρόνια.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα νεότερα μηνιαία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία υποχώρησε στο 7,5% τον Δεκέμβριο του 2025, που αποτελεί το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό, το οποίο έχει καταγραφεί στην Ελλάδα τα τελευταία 22 έτη, δηλαδή από το 2004. Υπενθυμίζεται πως τον Μάιο του 2008 ο δείκτης της ανεργίας είχε διαμορφωθεί σε 7,3%.

Ακόμη, καταγράφηκε δραστική πτώση στην ανεργία των γυναικών, η οποία έφτασε τον Δεκέμβριο σε μονοψήφιο ποσοστό και συγκεκριμένα στο 9,9%, ενώ το 2020 ήταν υπερδιπλάσιο, αφού διαμορφωνόταν σε 20,6%.

Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφηκε και στην ανεργία των νέων, η οποία έφτασε στα τέλη του 2025 στο 13%, ενώ τον Δεκέμβριο του 2020 ήταν στο 35,5% και την περίοδο της οικονομικής κρίσης είχε υπερβεί το 50%.

Οι 563.000 νέες θέσεις εργασίας είναι αποτέλεσμα μίας συνολικής πολιτικής της Κυβέρνησης που περιλαμβάνει μειώσεις φόρων, αύξηση επενδύσεων στην Ελλάδα κατά την τελευταία εξαετία, κατά 96%, έναντι μόλις 5% στην ευρωζώνη κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Τα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη στήριξη των επιχειρήσεων, καθώς επίσης τα προγράμματα κατάρτισης και τα κίνητρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συνέβαλαν στη σταδιακή απορρόφηση του εργατικού δυναμικού, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αγορά εργασίας και σε αυξήσεις μισθών όλο και παραπάνω".

Νέο υψηλό 15ετίας οι ιδιωτικές καταθέσεις

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε κατά την εισαγωγή του ότι οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στις ελληνικές τράπεζες τον Δεκέμβριο, έφτασαν σε νέο υψηλό 15ετίας φτάνοντας τα 213,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σε αυτή την εξέλιξη -όπως είπε-συνέβαλε τόσο η καλή πορεία της οικονομίας όσο και η καταβολή του δώρου για τα Χριστούγεννα.

"Τα περισσότερα χρήματα, 154,8 δισεκατομμύρια, αναλογούν σε αποταμιεύσεις νοικοκυριών, τα οποία είδαν τα υπόλοιπά τους να αυξάνονται κατά σχεδόν 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ Δεκεμβρίου του 2024 και Δεκεμβρίου του 2025.

Αξίζει να επισημανθεί πως στις αρχές του 2019 οι ιδιωτικές αποταμιεύσεις στα ελληνικά ιδρύματα ανέρχονταν σε περίπου 132,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι σε μία επταετία οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 80,3 δισεκατομμύρια, δηλαδή κατά 60,4%" είπε ο κ. Μαρινάκης.

Εγκρίθηκε από την ΕΕ το αμυντικό σχέδιο της Ελλάδας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε με έμφαση ότι έλαβε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εθνικό αμυντικό σχέδιο της Ελλάδας, ύψους 788 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE. Όπως είπε, περιλαμβάνει έξι στρατηγικής σημασίας προγράμματα, δίνοντας έμφαση στις νέες τεχνολογίες, τα μη επανδρωμένα συστήματα και τις ασφαλείς επικοινωνίες, σε συνεργασία με χώρες όπως: η Κύπρος, η Νορβηγία, η Πολωνία και η Βουλγαρία.

"Προς το παρόν, έχουν εγκριθεί 19 εθνικά σχέδια και αναμένεται η τελική επικύρωσή τους από το Συμβούλιο της ΕΕ, προκειμένου να υπογραφούν οι συμβάσεις και να γίνουν οι πρώτες εκταμιεύσεις μέσα στον Μάρτιο. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ενδυνάμωση της Ελλάδας, στην άμυνα και στη διπλωματία, αλλά και σε άλλα πεδία, όπως αυτό της οικονομίας" ανέφερε ο κ.Μαρινάκης.

Πρόγραμμα "ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ"

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», έχουν ξεκινήσει δύο νέα προγράμματα.

Το πρώτο-είπε ο κ. Μαρινάκης- αφορά στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων.

"Ήδη, περισσότεροι από 4.000 πολίτες, σε σύνολο περίπου 36.000 δικαιούχων, έχουν λάβει δωρεάν ιατρική φροντίδα και τα καινοτόμα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, όπως και δωρεάν διατροφική συμβουλευτική" είπε.

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά στην πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας, "όπου περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο δικαιούχοι συμπολίτες μας έχουν λάβει τα σχετικά μηνύματα για να κάνουν δωρεάν εξετάσεις" είπε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

"Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» 5,1 εκατ. πολίτες, σε σύνολο 6 εκατομμυρίων δικαιούχων, έχουν διενεργήσει προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο του παχέος εντέρου και την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Ενδεικτικά, έως σήμερα, έχουν διενεργηθεί περίπου 950.000 ψηφιακές μαστογραφίες, 700.000 γυναικολογικοί έλεγχοι, πάνω από 900.000 αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι για ενδεχόμενο καρκίνο του παχέος εντέρου και περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια εξετάσεις για τον εντοπισμό καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Σημειώνεται ότι το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα πρόληψης που υλοποιείται στη χώρα μας, αποσκοπώντας στον έγκαιρο εντοπισμό των κυριότερων χρόνιων νοσημάτων".

Νέο "πορτοκαλί" τιμολόγιο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι από χθες ξεκίνησε, η εφαρμογή του νέου «πορτοκαλί» τιμολογίου για επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές, ενώ για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου του 2026. Όπως είπε με μια αίτηση στον πάροχο ρεύματος και την εγκατάσταση έξυπνου μετρητή από τον ΔΕΔΔΗΕ, οι καταναλωτές μπορούν να ενταχθούν στο πορτοκαλί τιμολόγιο και να επωφεληθούν από χαμηλότερες τιμές χονδρικής, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες αυξημένης παραγωγής από ΑΠΕ. Επίσης ανέφερε τη δήλωση του υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου, σύμφωνα με την οποία

«Η δέσμευση της Κυβέρνησης για την αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει σταθερή».

Κλείνοντας την εισαγωγή του ο κ. Μαρινάκης είπε ότι υπεγράφη η σύμβαση για την ανακαίνιση του κτιριακού συγκροτήματος της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο μέσω του έργου, συνολικής αξίας 18,6 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ενισχύεται, ουσιαστικά, η φοιτητική μέριμνα και το κοινωνικό αποτύπωμα της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.

"Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας για την ενεργειακή αναβάθμιση, τη στατική ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, με έμφαση στην προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα διαβίωσης των φοιτητών.

«Υλοποιούμε ένα σημαντικό έργο, που μπορεί πραγματικά να δώσει λύση και να ανακουφίσει εκατοντάδες οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων, που αναζητούν χαμηλού κόστους και υψηλής ποιότητας λύσεις, για τη στέγαση των παιδιών που φοιτούν σε δημόσια πανεπιστήμια» υπογράμμισε η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Άννα Ροκοφύλλου είπε ο κ. Μαρινάκης.