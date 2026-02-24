Π. Μαρινάκης για συνάντηση Γεραπετρίτη - Ρούμπιο: Η καλύτερη απάντηση σε όσους μίλησαν για απομόνωση της Ελλάδας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα σημαντική την επικείμενη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Μάρκο Ρούμπιο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της επίσκεψης του πρώτου στην Ουάσινγκτον, από τις 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Ο κ. Γεραπετρίτης είναι από τους ελάχιστους υπουργούς Εξωτερικών που συναντά για 2η φορά μέσα σε έναν χρόνο τον Αμερικανό ομόλογό του, αυτό λέει πολλά και για τις διμερείς σχέσεις και για τον ρόλο που διαδραματίζει πλέον η χώρα μας και για την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής πολιτικής», σημείωσε και τόνισε:

«Αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε όσους έσπευσαν να μιλήσουν για πολλοστή φορά για απομόνωση της Ελλάδας από τις ΗΠΑ. Έχουμε βαρεθεί να μετράμε διαψεύσεις δημοσιευμάτων και προγνώσεων περί υποτιθέμενης αποτυχίας στην εξωτερική πολιτική».

Αναφορικά με την ατζέντα της διμερούς συνάντησης, υπογράμμισε πως αυτή θα περιλαμβάνει ζητήματα διμερούς ενδιαφέροντος, καθώς και όλα όσα συμβαίνουν με τις ευρωατλαντικές σχέσεις.

«Το σημαντικό είναι να δούμε τι θα ειπωθεί αμέσως μετά από το υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα έχουμε και επίσημη ενημέρωση. Μετά την επιστροφή του, ο υπουργός θα προβεί και σε όλες τις δέουσες ενημερώσεις εκ του ρόλου του», είπε.

Σε ό,τι αφορά δημοσιεύματα για κατάργηση του νόμου που αφορά τον όρκο του Προέδρου της Δημοκρατίας τα διέψευσε δηλώνοντας πως δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο στα σχέδια της κυβέρνησης.

Για την υπόθεση των Τεμπών και τις αποφάσεις εκταφής εντός Ελλάδας ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η κυβέρνηση δεν θα μπει ποτέ σε αντιπαράθεση με γονείς, υπενθύμισε που κατέληξε πέρσι το αφήγημα της συγκάλυψης. «Όλα είναι αποφάσεις της δικαιοσύνης.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και θεωρώ ότι το περσινό πάθημα που ένα σύνολο κόμματων και μέρος των ΜΜΕ προσπάθησαν να χτίσουν αφήγημα περί δήθεν συγκάλυψης, μόνο κακό έκανε συνολικά σε όλους, και στο δημόσιο διάλογο και στην ένταση που δημιουργήθηκε. Το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών διερευνάται από τη δικαιοσύνη και θα αξιολογήσει στην κύρια διαδικασία 36 κατηγορούμενους, 33 εκ των οποίων για κακουργήματα. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της», πρόσθεσε.

Για τις φωτογραφίες από τις εκτελέσεις των κομμουνιστών και που θα εκτεθούν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι θα βγάλει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα το υπουργείο πολιτισμού και σημείωσε ότι πρόκειται για ιστορικά αρχεία που ανήκουν στον ελληνικό λαό.

Για τις αντιδράσεις στο νοσοκομείο της Νίκαιας ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε: «Είναι άλλο το βίντεο το οποίο είδαμε τις τελευταίες ημέρες και άλλο το σημείο στο οποίο αναφέρει ο υπουργός ότι δέχθηκε επιθέσεις. Τα είπε σήμερα στον ΣΚΑΪ. Ασχολούμαστε πολύ με το δέντρο και χάνουμε το δάσος.

Χάσαμε χρόνια για να μην υπάρχουν άβατα στα πανεπιστήμια. Κάναμε περίπου 45 χρόνια για να σταματήσουμε να βαφτίζουμε μια φασιστική φράση σε επαναστατική ενέργεια. Είναι αυτονόητο δικαίωμα πολίτη να διαμαρτύρεται, να διαδηλώνει. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε αν μπορεί σε μια δημοκρατία να εμποδίζεται ο υπουργός Υγείας να εισέλθει σε ένα νοσοκομείο. Και όχι μόνο ο υπουργός αλλά και ένας πολίτης. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία του πολιτεύματός μας.

Βλέπουμε το βίντεο για να δούμε τι; Ας συμφωνήσουμε όλοι ότι όποτε θέλει αυτός που έχει δουλειά στο νοσοκομείο, μπορεί να εισέρχεται και κανένας δεν μπορεί να εμποδίζει την είσοδο. Αυτές είναι φασίζουσες ενέργειες. Αν οι ενέργειες αυτές συνιστούν ποινικά αδικήματα, πρέπει να τα δουν οι αρχές. Προφανές ότι ο υπουργός αναγκάζεται να αμύνεται. Δεν μπορούμε να εξισώνουμε το θύτη με το θύμα».

Σε ό,τι αφορά δημοσίευμα περί απώλειας δισεκατομμυρίων ευρώ μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης το 2026, ο κ. Μαρινάκης παρουσίασε την απάντηση του αρμόδιου υφυπουργού κ. Παπαθανάση. «Μέσα σε μόλις 5 χρόνια έχουν απορροφηθεί 23,5 δισ. και έχει εκπληρωθεί το 53% των οροσήμων», συμπλήρωσε.

Τέλος, μεταξύ άλλων, για τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας σχετικές με το ποσοστό της ΝΔ, δήλωσε πως η αποσπασματική παράθεση μέρους ομιλιών ή συνεντεύξεων συμβαίνει. «Δεν έχω κάτι περισσότερο να πω. Δεν υπάρχει άνθρωπος στο κόμμα ή στην κυβέρνηση που να μη θέλει ακόμα μία νίκη. Τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός. Δεν μπορείτε να θυμηθείτε άλλη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας να έχει τέτοια ανθεκτικότητα.

Το τι θα γίνει στο τέλος θα το αποφασίσουν οι πολίτες. Αυτή η συζήτηση που γίνεται δεν αφορά τους πολίτες, δεν θα αλλάξει η ζωή των ανθρώπων αν είναι μία μονάδα πάνω ή κάτω αυτή τη στιγμή η ΝΔ. Για να τα καταφέρουμε είναι να δουλέψουμε, να προβάλλουμε το κυβερνητικό έργο», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.